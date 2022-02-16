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  • Banda Tropix promete "esquenta" de carnaval em Vitória nesta quinta-feira (17)
Para cair na folia!

Banda Tropix promete "esquenta" de carnaval em Vitória nesta quinta-feira (17)

Festa "Ensaio Aberto" acontece a partir das 19h, no Rooftop Makers, em Bento Ferreira. De acordo com assessoria, apresentação do comprovante de vacina contra a Covid-19 será obrigatório
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 09:00

A Banda Tropix faz esquenta de carnaval nesta quinta (17), em Vitória
A Banda Tropix faz esquenta de carnaval nesta quinta (17), em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram @tropix.banda
Tudo bem que a variante Ômicron, e, com ela, o avanço da pandemia da Covid-19 no ES, deu uma "esfriada" no carnaval oficial, sendo a maior responsável pelo adiando dos desfiles das escolas de samba de Vitória para abril, mas, prepare sua "roupa de ir", pois vai ter "esquenta" da folia de momo, sim! 
Animada, minha filha? Entre as atrações programadas para a semana, está a festa "Ensaio Aberto", com a banda Tropix, que rola nesta quinta-feira (17), a partir das 19h, no Rooftop do Makers, em Bento Ferreira (Vitória). 
Anote na agenda, mas não esqueça um detalhe importante: de acordo com a assessoria do evento, a entrada só será permitida mediante à apresentação do comprovante de vacinação com as duas doses do imunizante contra a Covid-19. Não esqueça de colocar na carteira!
Voltando ao show, a Tropix tem como integrantes Rodrigo Paris (voz e guitarra) e Juan (voz e violão), fundadores, e, ainda, Nana Arrivabene (bateria e percussão), Nicola Pasolini (baixo e voz) e Barol Beats (beats e teclado). Na estrada desde 2021, a banda tem como inspiração o movimento Tropicalista, de 1968, conhecido por revolucionar a música brasileira.
Os integrantes prometem uma explosão de alegria e energia nesta espécie de esquenta do Carnaval 2022, com um repertório que mistura clássicos da MPB a novos ritmos populares, como funk, axé e brega. Vai ter opção para todos gostos musicais.
"Da fusão de diferentes ritmos e de gerações, e da "mistura" do analógico com o digital (!), nasce o swing da Tropix. Temos como referências nomes emblemáticos, como Gilsons, Duda Beat, Baiana System, Marina Senna e Léo Santtana, entre outros ícones. Por isso, nossas apresentações costumam não deixar ninguém parado", adianta Rodrigo.

ENSAIO ABERTO COM A BANDA TROPIX

  • QUANDO: Quinta-feira (17), a partir das 19h
  • ONDE: Rooftop Makers. Rua Amélia da Cunha Ornelas, 89, Bento Ferreira, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 25 (antecipados) e R$ 35 (na hora)
  • ONDE COMPRAR: Pelo Instagram 

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