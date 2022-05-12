"Tocou, Pocou": novidades de Chorou Bebel, FREEDXM, Matex e Fábio Pinel

O mês de maio continua entregando muitos lançamentos para os capixabas. Nesta semana, temos as novidades de Chorou Bebel, Fábio Pine, Matex e FREEDXM. Confira abaixo os vídeos completos.

CHOROU BEBEL - “CIUMÊRA”

O ciúme e as dificuldades causadas por conta desse estado emocional são ponto de partida para o novo single da banda capixaba Chorou Bebel, em “Ciumêra”. Lançada pelo selo Casulo no dia 6 de maio, a faixa permeia entre MPB, xote, trap e pop. A música acompanha um videoclipe íntimo, dirigido por Melina Furlan, com referências de Tiago Iorc, Marisa Monte e do ballet Bolshoi.

“‘Ciumêra’ é uma composição visceral e sincera sobre um relacionamento amoroso que não vai bem devido aos ciúmes e acaba o sufocando em dúvidas e sentimentos”, comenta Guilherme Bozi (guitarra e violão), que forma Chorou Bebel ao lado de Rany (vocal) e Gabriel Bebici (teclados e baixo). A canção foi composta em parceria com Zampa, músico e amigo pessoal do trio.

O trio deseja reafirmar a dualidade entre diferentes gêneros musicais, trazendo a principal característica da banda: reviver a MPB com arranjos e temáticas contemporâneas. “Somos apaixonados pelas novas potências que surgem ao misturar ritmos e ideias. A mistura de xote com trap é um exemplo do nosso interesse em experimentar e ousar na musicalidade do grupo”, finaliza Guilherme.

"AINDA SINTO SUA FALTA" - FREEDXM

Vindo de uma pausa de quase dois anos após o lançamento do seu EP “Segunda Impressão”, em 2020, o artista de Vitória FREEDXM, de 25 anos, lança “Ainda Sinto Sua Falta”, uma aposta no R&B como o foco da nova fase de sua carreira. O single lançado de forma independente utiliza elementos do trap e lo-fi e conta com produção do próprio cantor que assina os beats com seu alter ego Skrrrllex.

“Ainda Sinto Sua Falta” é o primeiro videoclipe solo de FREEDXM, roteirizado pelo próprio artista e dirigido em colaboração com Vinicius Dias. O clipe constrói uma atmosfera que remete a toxicidade e solidão, se passando majoritariamente em lugares remotos e devastados. "A ideia é trazer a dualidade entre sentir falta de algo que não te faz bem mesmo ainda estando lidando com as consequências disso", explica o artista.

"Antes eu estava mais focado em rimar. Queria ser bem técnico e produzir de forma mais agressiva. Não abandonei isso, mas acredito que seja apenas uma das formas que eu pretendo expressar. Nesse momento, estou focando mais no sentimento que quero transmitir sem muito rodeio, indo liricamente direto ao ponto", afirma.

MATEX - "NÃO ME TOQUE"

O cantor capixaba Renato Santos, conhecido como Matex, lançou o single “Não Me Toque”. O videoclipe, já disponível no Youtube, foi feito em animação e mostra o próprio artista andando pela natureza. Já a letra da música fala sobre noites viradas na rotina do mundo do trap. O trabalho do rapper de Cariacica possui produção de Ttheuz1n, gravação/captação de Schulz, mixagem e masterização de Schulz e Clarknobeat, e arte e lyric da Yanz.

“ÁGUA E AREIA” - FÁBIO PINEL

As famosas brincadeiras de criança inspiraram o novo samba do cantor Fábio Pinel. “Água e areia", já disponível nas plataformas, é o primeiro fruto da parceria do sambista com o maestro Célio Paula, da Orquestra Pop & Jazz do Ifes. A letra narra, com bom humor, a diversão das crianças ao buscar areia na beira do rio para limpar as panelas antes da pescaria, atendendo à orientação da mãe do compositor.

“Dentre as tantas composições que ele me encaminhou, chegou a letra de ‘Água e areia’. Pensei: ‘Essa letra dá um samba de partido-alto, um negócio maravilhoso’. E a composição veio rápido. No mesmo dia que o Célio encaminhou a letra, eu musiquei e enviei para ele com voz e banjo. Ele ficou muito feliz”, comenta o cantor.