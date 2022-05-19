Cesar MC, Monique Rocha e Herança Negra estão no "Tocou, Pocou" desta semana

O “Tocou, Pocou” chega nesta semana na cena capixaba com muito rap, samba, reggae e até uma pegada acústica. Seja quem está começando ou artistas nacionalmente conhecidos, esse espaço do “HZ” contempla os principais lançamentos do Espírito Santo. Hoje, as novidades de Cesar MC, Budah, Renan, Monique Rocha e Herança Negra dão o tom no quadro musical.

CESAR MC FEAT. LOURENA - “POSTURADIN”

Uma das grandes potências atualmente do rap no Brasil, Cesar MC traz mais um lançamento para a cena da música nacional. “Posturadin”, chega às plataformas digitais com participação da cantora Lourena, que também trabalhou com o capixaba no renomado projeto Poesia Acústica #9, que reuniu nomes como Filipe Ret, Xamã e Lennon. O single é uma produção da gravadora Pineapple Storm Records e traz um vídeo dotado de muita química entre um casal.

“Minha nova música favorita”, é o que escreveu Cesar MC nas redes sociais. O capixaba dono do álbum “Dai a Cesar o que é de Cesar” celebra seus novos projetos em um momento de ascensão no cenário brasileiro. Somando quase 1 milhão de seguidores no Instagram, o rapper começou sua trajetória nas batalhas de MCs do Espírito Santo.

CESAR MC, BUDAH E BK - REIS E RAINHAS EM BEL-AIR

Saindo fresquinho do forno, o single “Reis e Rainhas em Bel-Air", lançado nesta terça-feira (17), chega às plataformas digitais com a presença de dois capixabas, Cesar MC e Budah. A faixa, que também conta com a participação de Bk’ faz parte de uma ação para promover a nova série Bel-Air, da Star+, plataforma de streaming da Disney.

A série é o remake do clássico “Um Maluco no Pedaço”, um dos grandes sucessos do ator norte-americano Will Smith. A nova versão conta a história da vida de Will de uma forma mais dramática. A história fala da vida de um garoto nascido na periferia, mas que teve sua vida jurada de morte e, com isso, precisou se mudar para Bel-Air, bairro de Los Angeles, nos Estados Unidos.

RENAN - “PROFISSIONAL”

Novidade também do cantor Renan Burlamaqui, em “Profissional”. A canção em estilo acústico, apenas na voz e violão, se encaixa no termo "love song". Criando uma atmosfera romântica, a letra fala sobre um homem apaixonado que passa por uma situação amorosa complicada ao lidar com uma mulher mais experiente e madura que ele. Apesar de ser composta apenas por um instrumento, a track é crescente e envolvente ao mesmo tempo, recheada com um refrão melódico que sintetiza a ideia da composição, além de cadências criadas pelos vocais extremamente harmoniosos.

“Foi a primeira faixa que gravei a voz e um instrumento, e era algo que eu guardava dentro de mim. A campanha já circula nas redes sociais trazendo a identidade orgânica do som, com prévias acústicas, lives e fotos temáticas”, revela o artista que traz na bagagem outros gêneros musicais, como o trap em “Rockstar” e “Savana”.

MONIQUE ROCHA - “SOU NEGRO”

A cantora capixaba Monique Rocha apresenta seu novo videoclipe da música “Sou Negro”. Lançado na última sexta-feira (13), data do aniversário do Museu Capixaba do Negro e da Abolição da Escravatura, a artista define seu novo samba como “Uma canção de amor e luta”. O clipe de exalta o povo negro e a luta contra o racismo através de um casal da realeza africana em plena favela brasileira, mostrando suas ruas, vielas e contrastes.

“Sou Negro é uma canção que fala da luta, do racismo, da escravidão, da autoestima, do amor, e da beleza do povo preto”, explica a cantora sobre a composição do parceiro Jean Carlos. A música foi lançada durante a pandemia da Covid-19, em 20 de novembro de 2020, no Dia Nacional da Consciência Negra.

O videoclipe de “Sou Negro” integra o mais novo projeto de Monique Rocha, o show “Sou Negra”, que reúne repertório de sua autoria e de outros compositores capixabas, com base no tema “O Negro: sua história, luta e resistência”. Faz parte deste projeto o videoclipe do samba-congo “Dona Astrogilda”, em homenagem à Dona Astrogilda Ribeiro, a Rainha do Congo do Espírito Santo, lançado em fevereiro deste ano, com apoio do Edital Setorial de Música 033/2019 da Secretaria de Estado da Cultura.

HERANÇA NEGRA - "FORÇA, CORAGEM E FÉ"

Fechando o “Tocou, Pocou” desta semana, vamos com muito reggae da banda Herança Negra. A música e o videoclipe de “Força, Coragem e Fé” chegam às plataformas digitais como uma continuidade do projeto da websérie -de mesmo nome do single- lançada em outubro de 2021 para dar visibilidade às potencialidades do morro Jesus de Nazareth, em Vitória.