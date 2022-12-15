Do rap ao sertanejo, "Tocou, Pocou" traz os lançamentos de Dudu MC, Luiz Marques e mais

A semana veio com muitas novidades do cenário musical capixaba. Do rap ao sertanejo, os trabalhos locais estão surpreendendo não só com os artistas, mas também com as produtoras do Espírito Santo. Dessa vez, vamos explorar o universo do rapper Dudu, que está de disco novo, e ainda as músicas de Luiz Marques, MC Castiel e Vyskky.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

ÁLBUM “2002” - DUDU

Agitando a reta final do ano, o rapper Dudu MC - conhecido por suas rimas inteligentes e sacadas diferenciadas nas músicas -, presenteia os capixabas com o seu novo álbum, “2002”, que já está disponível em todas as plataformas de áudio. O projeto traz 12 faixas inéditas com participações de peso da cena como Caio Passos, Tibery, Budah, Nolly, Fraga, Ribb, Moyz, entre outros.

No álbum, o terceiro de sua carreira, Dudu rima sobre sua trajetória pessoal e profissional e seus passos até se tornar um verdadeiro “campeão”. Com sonoridades que reúnem o trap à outros gêneros característicos da música urbana, “2002” também conta com temáticas sobre o lifestyle “posturado” do artista, onde mesmo cercado de luxos e loucuras proporcionados pela vida de rapper, ainda encontra espaço para versar sobre flertes, desejos e romances.

"Além de ser o ano do meu nascimento, esse álbum também representa uma grande mudança pessoal para mim. Fiz 20 anos em 2022 e agora me encontro em uma fase mais adulta. Enxergar tudo que eu construí com a minha música até hoje é bizarro. Não achava que ia chegar tão longe. Acho que esse álbum é o maior lançamento que eu já fiz. Espero que chegue da melhor forma possível nas pessoas", ressaltou Dudu para HZ.

“BEIJA, BEBE E PECA” - LUIZ MARQUES

Natural de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, o cantor Luiz Marques lança seu novo trabalho intitulado “Beija, Bebe e Peca”. Segundo o capixaba, esse sertanejo dançante fala sobre um momento de decisão na vida amorosa. “A música fala sobre desapego, quando a pessoa passa por uma indecisão entre continuar um 'romance brega' ou aproveitar a vida sem compromisso com alguém”, contou.

Apaixonado por sertanejo desde a infância, suas maiores influências musicais são os cantores Bruno e Marrone, Chitãozinho e Xororó, Leonardo, Simone e Simaria e Marília Mendonça. No dia 20 de agosto de 2022, o artista deu início ao “Luiz Marques On The Way”, um projeto para o lançamento e promoção oficial de sua carreira como artista e do seu primeiro EP.

“CAINDO EU APRENDI VOAR” - MC CASTIEL

Vamos conhecer um funk inspirador. “Caindo eu aprendi voar”, de Willian Leni de Jesus, mais conhecido como MC Castiel, fala sobre superação. O funkeiro de 26 anos é natural de Vila Velha, mas atualmente vive na Serra com sua esposa e filha. Além de cantor, o capixaba também trabalha como polidor de automóveis e desenvolve projetos paralelos com a música. Iniciou sua carreira em 2014, cantando rap, mas nos últimos anos passou a dedicar suas produções exclusivamente ao funk capixaba.

“É uma música que remete superação e esperança ao estilo funk consciente. Dessa forma, acredito que o meu som vai conseguir chegar com mais facilidade no meu público alvo, que está nas comunidades do Espírito Santo”, frisou MC Castiel.

“ERA” - VYSSKY (Prod. KOLOSSAL)

O “Tocou, Pocou” dessa semana finaliza com mais um rap. A canção “ERA”, do rapper Vyskky chega com tudo nas plataformas digitais. Esse é o segundo single do capixaba, sendo o primeiro a faixa “Prelúdio”. O artista contou um pouco sobre o processo de criação da música, que possui produção assinada por KOLOSSAL. Segundo ele, a letra remete a questões da atualidade e de vivências do cotidiano.