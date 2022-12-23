“Tocou, Pocou” traz as novas músicas de Solveris, Brunão Fernandes e mais

O Natal já está chegando e o Réveillon também, mas o ano ainda não acabou para os artistas capixabas. Ainda tem muita música boa para conhecer e curtir bastante antes de 2023 bater na porta. Nesta edição do “Tocou, Pocou”, vamos apresentar os novos projetos do grupo Solveris, do DJ Isaque Gomes, da linharense Nogueira, e ainda o samba de Brunão Fernandes.

“COISA POPULAR” - SOLVERIS

Nomeado de "Coisa Popular", o segundo álbum do grupo capixaba Solveris foi lançado no dia 9 de dezembro. O novo trabalho independente dos cantores Magro, Leozi, 6ok e o DJ VTbeats une ritmos melódicos, soul e muito hip-hop.

Composto por 13 músicas novas, o grupo se destaca no soul brasileiro ao cantar sobre amor, lutas e o lado bom da vida, tudo isso com Vila Velha de pano de fundo. Segundo o músico 6ok, o conceito por trás do álbum está na popularidade das coisas simples. “Buscamos mostrar, por uma nova ótica, a particularidade da rotina do brasileiro apaixonado, que ama sua vida e seus amores, que não foge a luta e que é grato por cada conquista realizada”, explica.

Ao todo, o disco conta com sete participações especiais de artistas locais como Budah, Gavi, Gabriela Brown, Amaro Lima, Jone BL, Éuduke e Sammuca 05. Além disso, Anchietx (RJ), Ikinya (RJ), Késia (RJ) e SEST (MG) também cantam em diferentes faixas.

“AVENIDA SAUDADE” - NOGUEIRA

A linharense, que por anos assinou como Bella Nogueira, investe em novo nome artístico e nova abordagem na coletânea "Avenida Saudade". O projeto conta com participação de John Ulhoa, guitarrista do Pato Fu, e a amapaense de sangue e mineira de coração do Pato Fu, Fernanda Takai.

A obra chega ao mundo com sete canções. A faixa “Esquina” terá a voz de Takai e “Encruzilhada” um solo de guitarra de John Ulhoa – casal, como sabido, fundador do Pato Fu, grupo mineiro conhecido por desenvolver projetos musicais renomados, como o vencedor do Grammy “Música de Brinquedo”.

"Eu sou apaixonada pelo Pato Fu e acompanho a banda desde quando comecei a compor. Eles sempre foram referência para mim de como fazer música pensando ‘fora da caixa’. Esse trabalho me permitiu um renascimento artístico e estou me reapresentando ao mercado como uma nova artista. Ser ‘só’ Nogueira me dá a oportunidade de chegar ao público com uma música sem rótulos e sem carregar um histórico baseado no que construí de trajetória até aqui. Já não sou mais a mesma artista e, por isso, precisei renascer”, afirma a artista.

“MALUCA” - DJ ISAQUE GOMES FEAT. RENAN

Essa tem cara de hit para o fim do ano. Após bombar com o funk "De Copão Na Mão" com participação de Bimbão e Bero, o DJ Isaque Gomes chega com tudo com sua nova faixa de trabalho intitulada “Maluca”. A música conta com os vocais de Renan, dono dos singles “Sempre Me Procura”, “Nosso Lance” e “Provar o Céu”. A mais nova canção de Gomes integra seu próximo álbum, previsto para o início de 2023.

“VOU CURTIR” - BRUNÃO FERNANDES

Para encerrar o “Tocou, Pocou” desta semana, vamos de muito samba com Brunão Fernandes. O capixaba de João Neiva aposta na música “Vou Curtir” para apresentar seu trabalho na carreira solo e autoral.