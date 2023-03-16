Mercado da Capixaba terá área gastronômica com bares e pequenos eventos

Obras para o novo Mercado da Capixaba já começaram Crédito: Flávio Setúbal/PMV

O Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória, está com suas obras de restauração em andamento. Segundo a Prefeitura de Vitória, a reforma está dentro do prazo e a promessa de entrega é até o final do primeiro semestre de 2024. O local, tombado como patrimônio histórico, receberá 18 lojas e terá como foco priorizar a cultura e a gastronomia do Estado.

A nova estrutura poderá receber lojas de artesanato, livros e souvenirs, além de bares, choperias, cafés e outros restaurantes. O espaço permitirá, inclusive, a realização de eventos culturais e exposições.

O investimento é de quase R$ 9 milhões. Além das obras no interior do edifício, uma das novidades é que a Rua Araribóia, que fica ao lado do Mercado, priorizará a locomoção de pedestres.

"Desde que as obras começaram, já visitei algumas vezes o local: sozinho, com minha equipe, com lideranças comunitárias da região e, agora, fomos com a imprensa. Uma forma de prestar contas e também apresentar as obras em andamento, avançadas, de um local que ficou abandonado por mais de 20 anos. Restaurar o Mercado da Capixaba é restaurar o coração da nossa capital, é valorizar o Centro, requalificar espaços que os moradores e os turistas merecem usufruir com tanto zelo, carinho e amor", conta o prefeito Lorenzo Pazolini, durante a coletiva realizada na última terça-feira (14).

A reforma do Mercado é uma das ações da Prefeitura de Vitória para revitalizar o Centro da Capital. O edifício do Mercado da Capixaba tem sua área total construída de aproximadamente 1.600 m², subdividida em dois blocos e um pátio central com 690 m². A adaptação para o uso comercial e cultural deverá facilitar a ocupação de dezoito lojas, com dimensões que variam de 23 m² a 103 m².

A reforma é bastante esperada pelo presidente da Associação dos Comerciantes do Centro de Vitória, Sidnei Ferreira. "Só no novo Mercado da Capixaba serão abertas dezoito lojas. Com o mercado reaberto e a rua Araribóia usada como área de passeio vai movimentar o entorno e trazer mais segurança para moradores, comerciantes e para os frequentadores", explicou.

Veja abaixo a projeção das obras:

Projeção para o novo Mercado da Capixaba

O MERCADO

Construído em 1926, o Mercado da Capixaba foi projetado durante o governo de Florentino Avidos (1924-1928) para substituir o antigo mercado municipal que existia ali naquele mesmo local. Implantado na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória, o edifício possuía dois andares e chegou a abrigar no pavimento superior o Hotel Avenida, até a década de 1940. Na parte de baixo, ficava um mercado de abastecimento.

Na década de 1950, o hotel foi substituído pelo auditório da Rádio Club do Espírito Santo. Alguns anos depois, em 1996, o local passou por uma recuperação para receber a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no segundo pavimento.

O edifício é considerado patrimônio histórico do Centro de Vitória desde 1983 quando foi tombado pelo Conselho Estadual de Cultura.

Em setembro de 2002, um incêndio que começou em uma loja de materiais esportivos no térreo do Mercado destruiu o telhado do segundo andar. Apesar da deterioração da estrutura, comerciantes continuaram utilizando o prédio que só foi desocupado oficialmente no fim da última década. Em agosto de 2022, as obras para revitalização do espaço começaram.