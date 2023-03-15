Movimento Cidade prepara mulheres negras para o mercado musical

Projeto MC.Mulheres prepara mulheres para o mercado musical Crédito: Marcela Bicalho/Movimento Cidade

Mulheres negras com interesse na área musical, residentes no Espírito Santo ou em todo o nordeste brasileiro, podem se inscrever até o próximo dia 22 no projeto MC.Mulheres 2023. A iniciativa, idealizada pelo Movimento Cidade e realizada pela ES Brazil, produtora cultural capixaba, oferece 50 vagas gratuitas para um ciclo de formação teórica e prática em música, empreendedorismo e audiovisual.

O público-alvo do MC.Mulheres, que está na sua segunda edição, contempla cantoras, MC's, rappers, poetas da música e produtoras musicais. Serão priorizadas mães solo, mulheres trans e travestis, PCDs e moradoras de região periférica.

Para a seleção será considerada apenas uma etapa: o preenchimento e envio do formulário disponibilizado no site movimentocidade.com (clique e preencha aqui) . A lista com as 50 profissionais selecionadas será divulgada nas redes sociais do Movimento Cidade até 5 de abril.

Ao longo da execução do projeto, as selecionadas terão acesso a oficinas, mentorias e aulas práticas que miram no desenvolvimento da carreira de mulheres negras. Isabela ainda destaca que a formação é dividida em três etapas: a Escola de Mercado, a qual é inteiramente online, de 10 a 14 de abril; a Escola de MC’s e Produtoras e a Escola de Audiovisual, de 15 a 21 de maio, presencialmente em Vitória.

Selecionadas também terão oficinas de audiovisual Crédito: Marcela Bicalho/Movimento Cidade

Na formação, as cinquenta participantes passarão ainda por mais uma seleção: ao fim da primeira etapa online, as alunas deverão apresentar um trabalho final, que será avaliado e, dentre eles, 20 serão classificados para participar da imersão presencial, que acontece durante cinco dias em Vitória. Os custos de locomoção, hospedagem e refeição para as alunas selecionadas, oriundas de estados do nordeste brasileiro, serão custeados pela organização do projeto.

“O objetivo é garantir o protagonismo da mulher preta na cena musical que é majoritariamente centralizada em homens do eixo sudeste, sobretudo Rio de Janeiro e São Paulo. Queremos potencializar a produção artística das artistas-alunas em um intercâmbio frutífero que vai dar em mais arte”, conta Isabella Baltazar, Coordenadora de Programação do Movimento Cidade.

EDIÇÃO PASSADA

Em sua primeira edição, no ano passado, a iniciativa foi um sucesso. Além das aulas sobre empreendedorismo por mulheres negras e mentorias de artistas como Bixarte e Cronista do Morro, a Escola de MCs e produtoras, as participantes produziram uma música do zero, desde a escolha da batida até a letra e a finalização.

Já na oficina de audiovisual, a letra tomou forma e se transformou em um videoclipe produzido, filmado e protagonizado pelas alunas. O videoclipe da música “Retomada” está disponível no canal do YouTube do Movimento Cidade.

O MC.Mulheres 2023 é patrocinado pelo Nubank. É uma realização da ES Brazil e do Ministério da Cultura, Governo Federal.