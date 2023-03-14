Festival gastronômico em Vila Velha traz opções de menu completo a R$ 59,90

Comer bem (lê-se pratos gostosos e bem-feitos) por um preço honesto é o sonho de qualquer amante da boa mesa! Essa é a proposta do Festival Gastronômico Praia Gourmet, que rola de segunda a quinta, para almoço e jantar, até 30 de março, no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. O melhor: as opções de menu completo (entrada + prato principal + sobremesa) saem por R$ 59,90.
Participam da empreitada os restaurantes D.O.C Gastronomia, Pecorino, Coco Bambu e Domus Itálica, com menus que incluem entrada, prato principal e sobremesa. São delícias capazes de ar água na boca!
No cardápio, há opções para todos os paladares e gostoso, com massas, peixes e carnes vermelhas. No D.O.C Gastronomia, especializado em carnes assadas ao estilo dos argentinos e uruguaios, os clientes podem escolher entre croqueta de costela suína ou manjubinha empanada na farinha panko. Como pratos principais, arroz de costelinha suína com calabresa, quiabo e ervilhas frescas ou peixe grelhado com pirão de mariscos, tiramissu ou pastel de Nata.
O Pecorino Bar & Trattoria, espaço inspirado nas clássicas cantinas italianas, traz arancini (bolinho de risoto) de queijo ou polenta frita de entrada. Para o prato principal, as opções são parmegiana de frango ou Saint Peter com risotto ao limone e de sobremesa pudim de leite ou sorvete.
No Domus Itálica, os clientes podem escolher salada verde ou pasteis de carne e queijo de entrada; Bacalhau Passione ou escalope de filé mignon ao poivre e fettuccine Alfredo, de prato principal; e, como sobremesa, brownie com sorvete de creme e calda de chocolate ou mousse de maracujá.
No Coco Bambu serão servidos pratos para duas pessoas no valor de R$ 119,80. De entrada, os clientes poderão escolher entre porções de batata frita, pastel de queijo e cesta de torradas e pães de queijo.
Como prato principal, o camarão é o rei do pedaço. Destaque para as delícias Camarões Praia de Itamaracá, Camarões Praia de Boa Viagem, Camarões Praia de Tamandaré, Camarões Praia de Olinda ou, para quem prefere carne, Meia Carne de Sol do Sertão. Para finalizar o menu, opções de sobremesa incluem a cocada de forno ou pudim. É de lamber os beiços!
Veja abaixo alguns dos pratos presentes e mais abaixo as opções de menu completo:
Festival Gastronômico Praia Gourmet
FESTIVAL GASTRONÔMICO PRAIA GOURMET
- QUANDO: Até 30 de março, de segunda a quinta-feira, para almoço e jantar
- ONDE: Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha
- PREÇOS: menus com entrada, prato principal e sobremesa a partir de R$ 59,90
- RESTAURANTES PARTICIPANTES: Coco Bambu, Pecorino Bar & Trattoria, Domus Itálica e D.O.C Gastronomia
CONHEÇA OS MENUS
- D.O.C GASTRONOMIA
- VALOR: R$ 59,90
- Entrada
- Croqueta de costela: Croqueta de costela suína servida com aioli de abóbora
- Manjubinha frita: Manjubinha empanada na farinha panko servido com aioli e repolho fermentado
- Prato Principal
- Arroz de costelinha: Arroz de costelinha suína com calabresa, quiabo e ervilhas frescas
- Peixe com pirão: Peixe grelhado com pirão de mariscos
- Sobremesa
- Tiramissu.: Tiramissu clássico com mascarpone, pão de ló e praline de café
- Pastel de nata: Pastel de nata clássico
- PECORINO BAR E TRATTORIA
- VALOR: R$ 59,90
- Entrada:
- Arancini de queijo: Bolinho de risoto recheado com queijo
- Polenta frita
- Prato Principal:
- Parmegiana de frango
- Saint Peter com risoto ao limone
- Sobremesa:
- Pudim de leite
- Sorvete
- COCO BAMBU
- VALOR: 119,80 menu para duas pessoas
- Entrada:
- Cesta de torradas e pão de queijo
- Torradas temperadas e 3 pães de queijo
- Porção de batatas fritas
- Porção de pastéis de queijo
- Massa fresca recheada com queijo coalho e muçarela
- Prato Principal:
- Camarão Praia de Itamaracá: Arroz à grega (ervilhas, pimentões, passas, cenoura e presunto) coberto com camarões à milanesa, molho caseiro de tomate fresco. Gratinado com queijo muçarela. Acompanha batata palha
- Camarão Praia de Boa Viagem: Camarões refogados com alho e cebola, flambados no vinho branco. Servido sobre espaguete ao molho bechamel e espinafre. Gratinado com queijo muçarela e parmesão
- Camarão Praia de Olinda: Camarões refogados com alho e cebola, servido sobre cremoso arroz com manjericão, envolvido com molho branco. Gratinado com queijo muçarela. Acompanha batata palha
- Camarão Praia de Tamandaré: Espaguete italiano coberto com delicioso molho de tomate fresco acrescido de tomate seco, azeitona, rúcula e camarões
- Meia Carne de Sol do Sertão: Arroz de leite com queijo coalho, coberto com carne de sol desfiada e refogada na manteiga da terra com cebola roxa, nata e coentro. Gratinada com queijo coalho. Acompanha macaxeira frita
- Sobremesa:
- Pudim
- Cocada
- DOMUS ITÁLICA
- VALOR: R$ 59,90
- Entrada:
- Salada verde
- Pastéis de carne e queijo
- Prato Principal:
- Bacalhau Passione
- Escalope de Filé Mignon Ao Poivre, Fettuccine Alfredo
- Sobremesa:
- Brownie com sorvete de creme com calda chocolate
- Mousse de Maracujá