Festival gastronômico em Vila Velha traz opções de menu completo a R$ 59,90

O prato Camarão Praia de Itamaracá, do Coco Bambu, está entre as delícias do Festival Gastronômico Praia Gourmet Crédito: Coco Bambu/Divulgação

Comer bem (lê-se pratos gostosos e bem-feitos) por um preço honesto é o sonho de qualquer amante da boa mesa! Essa é a proposta do Festival Gastronômico Praia Gourmet, que rola de segunda a quinta, para almoço e jantar, até 30 de março, no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. O melhor: as opções de menu completo (entrada + prato principal + sobremesa) saem por R$ 59,90.

Participam da empreitada os restaurantes D.O.C Gastronomia, Pecorino, Coco Bambu e Domus Itálica, com menus que incluem entrada, prato principal e sobremesa. São delícias capazes de ar água na boca!

No cardápio, há opções para todos os paladares e gostoso, com massas, peixes e carnes vermelhas. No D.O.C Gastronomia, especializado em carnes assadas ao estilo dos argentinos e uruguaios, os clientes podem escolher entre croqueta de costela suína ou manjubinha empanada na farinha panko. Como pratos principais, arroz de costelinha suína com calabresa, quiabo e ervilhas frescas ou peixe grelhado com pirão de mariscos, tiramissu ou pastel de Nata.

O tradicional Arroz de Costelinha do D.O.C Gastronomia também será servido no festival Crédito: D.O.C Gastronomia

O Pecorino Bar & Trattoria, espaço inspirado nas clássicas cantinas italianas, traz arancini (bolinho de risoto) de queijo ou polenta frita de entrada. Para o prato principal, as opções são parmegiana de frango ou Saint Peter com risotto ao limone e de sobremesa pudim de leite ou sorvete.

O arancini (bolinho de risoto) é um dos destaques do Pecorino Bar & Trattoria Crédito: Pecorino Bar & Trattoria

No Domus Itálica, os clientes podem escolher salada verde ou pasteis de carne e queijo de entrada; Bacalhau Passione ou escalope de filé mignon ao poivre e fettuccine Alfredo, de prato principal; e, como sobremesa, brownie com sorvete de creme e calda de chocolate ou mousse de maracujá.

No Coco Bambu serão servidos pratos para duas pessoas no valor de R$ 119,80. De entrada, os clientes poderão escolher entre porções de batata frita, pastel de queijo e cesta de torradas e pães de queijo.

Como prato principal, o camarão é o rei do pedaço. Destaque para as delícias Camarões Praia de Itamaracá, Camarões Praia de Boa Viagem, Camarões Praia de Tamandaré, Camarões Praia de Olinda ou, para quem prefere carne, Meia Carne de Sol do Sertão. Para finalizar o menu, opções de sobremesa incluem a cocada de forno ou pudim. É de lamber os beiços!

Veja abaixo alguns dos pratos presentes e mais abaixo as opções de menu completo:

Festival Gastronômico Praia Gourmet

FESTIVAL GASTRONÔMICO PRAIA GOURMET

QUANDO: Até 30 de março, de segunda a quinta-feira, para almoço e jantar

Até 30 de março, de segunda a quinta-feira, para almoço e jantar ONDE: Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha

Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha PREÇOS: menus com entrada, prato principal e sobremesa a partir de R$ 59,90

menus com entrada, prato principal e sobremesa a partir de R$ 59,90 RESTAURANTES PARTICIPANTES: Coco Bambu, Pecorino Bar & Trattoria, Domus Itálica e D.O.C Gastronomia

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