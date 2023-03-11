Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sobremesa

Que tal uma cheesecake de cappuccino? Veja como fazer em casa

Perfeita para fechar um almoço de fim de semana, a torta americana de queijo fica ainda mais gostosa em sua versão cafeinada
Evelize Calmon

Publicado em 11 de Março de 2023 às 06:00

Cheesecake e cappuccino são gostosuras que cabem em qualquer ocasião. No café da tarde ou na sobremesa, a célebre torta de queijo americana é sucesso garantido.  
Se a sua ideia é testar uma versão diferente, além da clássica coberta com frutas vermelhas, essa dica de HZ é uma ótima pedida: cheesecake de cappuccino
A base amanteigada de biscoito leva um pouquinho de canela, o que deixa o doce ainda mais especial. Quer ver só que delícia? Confira o passo a passo do preparo:

CHEESECAKE DE CAPPUCCINO

Cheesecake de cappuccino
Preparo da cheesecake dura em média 90 minutos Crédito: Mococa/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • 1 colher (chá) de canela em pó
  • 200g de biscoito tipo maisena
  • 5 colheres (sopa) de manteiga 
  • Recheio:
  • 1 envelope (12g) de gelatina em pó sem sabor e incolor
  • 480ml de leite integral
  • 4 colheres (sopa) de cappuccino em pó
  • 1 xícara (chá) de açúcar
  • 1 caixinha de creme de leite 
  • 3 xícaras (chá) de ricota amassada
  • Cobertura:
  • 2 colheres (sopa) de manteiga 
  • 3 colheres (sopa) de chocolate em pó
  • 2 colheres (sopa) de açúcar
MODO DE PREPARO:
  1. Para a massa: coloque os biscoitos no copo do processador e bata por dois minutos ou até obter uma farofa. 
  2. Junte a manteiga (reserve 1 colher das de sopa) e a canela. Misture bem por quatro minutos ou até obter uma farofa úmida.
  3. Unte uma assadeira de aro removível (21 cm de diâmetro) com a manteiga reservada. 
  4. Forre o fundo e as laterais da assadeira com a massa, pressionando bem com a ponta dos dedos. Leve à geladeira por 30 minutos ou até a massa ficar firme.
  5. Para o recheio: em uma tigela refratária pequena, despeje a gelatina e acrescente cinco colheres (sopa) de água. Misture e deixe hidratar por cinco minutos. 
  6. Em seguida, leve a tigela ao fogo, em banho-maria, por cinco minutos ou até a gelatina dissolver. Retire e transfira para o copo do liquidificador.
  7. Junte o leite, o cappuccino, o açúcar, o creme de leite e a ricota. Bata por dois minutos ou até obter uma mistura cremosa. Despeje o recheio sobre a massa, nivelando-o.
  8. Leve o cheesecake à geladeira por três horas ou até o recheio endurecer.
  9. Para a cobertura: em uma panela, coloque a manteiga, o chocolate, o açúcar e 30 ml de água. Leve ao fogo por 1 minuto ou até ferver. Retire do fogo e reserve.
  10. No momento de servir, coloque uma fatia no prato e despeje a calda por cima.
Fonte: Mococa. Veja outras dicas em leia.ag/receitas

Veja Também

Musse de maracujá com chocolate: receita é fácil e rende elogios

Cheesecake de doce de leite e alfajor une sabores argentinos

Cheesecake de cereja ao vinho do Porto é prático e impressiona

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados