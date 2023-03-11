Que tal uma cheesecake de cappuccino? Veja como fazer em casa

Cheesecake e cappuccino são gostosuras que cabem em qualquer ocasião. No café da tarde ou na sobremesa, a célebre torta de queijo americana é sucesso garantido.
Se a sua ideia é testar uma versão diferente, além da clássica coberta com frutas vermelhas, essa dica de HZ é uma ótima pedida: cheesecake de cappuccino.
A base amanteigada de biscoito leva um pouquinho de canela, o que deixa o doce ainda mais especial. Quer ver só que delícia? Confira o passo a passo do preparo:
CHEESECAKE DE CAPPUCCINO
INGREDIENTES:
- 1 colher (chá) de canela em pó
- 200g de biscoito tipo maisena
- 5 colheres (sopa) de manteiga
- Recheio:
- 1 envelope (12g) de gelatina em pó sem sabor e incolor
- 480ml de leite integral
- 4 colheres (sopa) de cappuccino em pó
- 1 xícara (chá) de açúcar
- 1 caixinha de creme de leite
- 3 xícaras (chá) de ricota amassada
- Cobertura:
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- 3 colheres (sopa) de chocolate em pó
- 2 colheres (sopa) de açúcar
MODO DE PREPARO:
- Para a massa: coloque os biscoitos no copo do processador e bata por dois minutos ou até obter uma farofa.
- Junte a manteiga (reserve 1 colher das de sopa) e a canela. Misture bem por quatro minutos ou até obter uma farofa úmida.
- Unte uma assadeira de aro removível (21 cm de diâmetro) com a manteiga reservada.
- Forre o fundo e as laterais da assadeira com a massa, pressionando bem com a ponta dos dedos. Leve à geladeira por 30 minutos ou até a massa ficar firme.
- Para o recheio: em uma tigela refratária pequena, despeje a gelatina e acrescente cinco colheres (sopa) de água. Misture e deixe hidratar por cinco minutos.
- Em seguida, leve a tigela ao fogo, em banho-maria, por cinco minutos ou até a gelatina dissolver. Retire e transfira para o copo do liquidificador.
- Junte o leite, o cappuccino, o açúcar, o creme de leite e a ricota. Bata por dois minutos ou até obter uma mistura cremosa. Despeje o recheio sobre a massa, nivelando-o.
- Leve o cheesecake à geladeira por três horas ou até o recheio endurecer.
- Para a cobertura: em uma panela, coloque a manteiga, o chocolate, o açúcar e 30 ml de água. Leve ao fogo por 1 minuto ou até ferver. Retire do fogo e reserve.
- No momento de servir, coloque uma fatia no prato e despeje a calda por cima.
Fonte: Mococa.