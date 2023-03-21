  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Aracruz terá festival com comida de boteco a partir de R$ 8; veja os pratos
Gastronomia

Aracruz terá festival com comida de boteco a partir de R$ 8; veja os pratos

Evento acontece de quinta (23) a sábado (25) reunindo 12 botecos e restaurantes da região, além de muita música
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 21 de Março de 2023 às 15:19

Aracruz Botecos: bolinho de feijoada do Bola 7 Botequim
Aracruz Botecos: bolinho de feijoada do Bola 7 Botequim Crédito: Gustavo Adolfo
Aracruz completa 175 anos no próximo mês e a programação de festejos conta com um evento voltado para os amantes da comida de boteco. Entre quinta (23) e sábado (25), a Praça da Paz, no Centro da cidade, recebe uma estrutura para comportar 35 expositores entre bares e restaurantes, confeitarias, artesãos e pequenos produtores que fazem parte do Aracruz Botecos.
O festival tem como base oferecer comidas de boteco, cervejas artesanais e frutos do mar num ambiente descontraído e com direito a muita música capixaba. Mas como a proposta é potencializar a economia local e fomentar o turismo na região, outros tipos de comércio também farão parte do evento.  
“Posso garantir que tudo será feito com muito capricho para que o público tenha uma boa experiência. Vamos juntar todos os melhores ingredientes num só lugar, cerveja artesanal capixaba, harmonizado com boa música e claro, o melhor da gastronomia local, com os bares, botecos e restaurantes de Aracruz. Tenho a certeza que o Aracruz Botecos ficará na história da cidade”, disse Eduardo Destefani, idealizador do Instituto Panela de Barro.
Os preços dos pratos do Aracruz variam de R$ 8 a R$ 100. Entre os destaques, o pé de porco na manteiga, croquete de pernil com queijo, costelinha com molho de rapadura, bolinho de feijoada, bolinho de cupim defumado, medalhão de filé mignon, feijoada de mariscos, gelatos, bolos, entre outros. 
Deu água na boca de ler? Então se liga na lista de estabelecimentos com os pratos participantes. De acordo com Eduardo, alguns bares levarão até mais iguarias do que as divulgadas abaixo pelo instituto.
  • RESTAURANTE PURUMAR
  • Feijoada de Mariscos - R$ 40
  • Bolinho de Baroa com Carne Seca (8 unidades) - R$ 38
  • Bolinho de Bacalhau (8 unidades) - R$ 30
Aracruz Botecos: bolinhos de bacalhau, carne seca e feijoada de mariscos do Purumar Crédito: Gustavo Adolfo
  • DIVINA CARNE
  • Bolinho de Cupim Defumado (6 unidades) - R$ 30
Aracruz Botecos: bolinho de cupim defumado do Divina Carne Crédito: Gustavo Adolfo
  • CHURRASCARIA BROETTO
  • Medalhão de Filé Mignon (individual) - R$ 27
Aracruz Botecos: medalhão de filé mignon da churrascaria Broetto Crédito: Gustavo Adolfo
  • SMOKES CARNES ARTESANAIS
  • Jerky (petisco de carne defumada) - R$ 19,90
Aracruz Botecos: petiscos de carne defumada da Smokes Carnes Artesanais Crédito: Gustavo Adolfo
  • BOLA 7 BOTEQUIM
  • Picanha com Batata Rústica - R$ 100
  • Bolinho de Feijoada (4 unidades) - R$ 40
Aracruz Botecos: a picanha com batata rústica e o bolinho de feijoada do Bola 7 Botequim Crédito: Gustavo Adolfo
  • MEETBIER TAP HOUSE
  • Chopes artesanais (pielsen, de vinho e IPA) - de R$ 10 a R$ 20
Aracruz Botecos: chopes pilsen, Ipa e de vinho da Meetbier Crédito: Gustavo Adolfo
  • MAMUTE
  • Espetinhos variados (individual) - R$ 8 a R$ 15
Aracruz Botecos: espetinhos variados do Mamute Crédito: Gustavo Adolfo
  • BACUTIA PUB
  • Camarão Maluco a Dore (individual) - R$ 50
  • Filé de Tilápia (porção) - R$ 50
  • Salgadinhos (15 unidades) - R$ 35
  • Torresmo (porção) - R$ 30
  • Kieber de Frango (15 unidades) - R$ 55
Aracruz Botecos: kieber, torresmo, salgadinhos, filé de tilápia e camarão do Bacutia Pub Crédito: Gustavo Adolfo
  • CASEBRE DO JACK
  • Costelinha com Molho de Rapadura e Farofa de Torresmo (individual) - R$ 28
  • Croquete de Pernil com Queijo (5 unidades) - R$ 35
Aracruz Botecos: croquete de pernil com queijo e a costelinha com molho de rapadura do Casebre do Jack Crédito: Gustavo Adolfo
  • CERVEJARIA MORO
  • Pé de Porco na Manteiga (individual) - R$ 35
Aracruz Botecos: pé de porco na manteiga da Cervejaria Moro Crédito: Gustavo Adolfo
Claro que a música também estará presente no festival. Serão sete atrações nos três dias de evento. Abaixo você confere o serviço e a programação.
  • ARACRUZ BOTECOS
  • Quando: de quinta (23) a sábado (25)
  • Horários:  quinta e sexta, a partir das 18h; sábado, a partir das 16h
  • Pratos: de R$ 8 a R$ 100
  • Entrada gratuita

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

  • QUINTA (23)
  • 20h - Doctor Music Group
  • 22h - Ruben Netto

  • SEXTA (24)
  • 20h - Ferna Jazz
  • 22h - Vinicius Ayres Trio

  • SÁBADO (25)
  • 16h - Filipinho Samba e Pagode
  • 20h – Inimboráveis
  • 22h - Marcos Bifão

