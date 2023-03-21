Aracruz terá festival com comida de boteco a partir de R$ 8; veja os pratos

Aracruz completa 175 anos no próximo mês e a programação de festejos conta com um evento voltado para os amantes da comida de boteco. Entre quinta (23) e sábado (25), a Praça da Paz, no Centro da cidade, recebe uma estrutura para comportar 35 expositores entre bares e restaurantes, confeitarias, artesãos e pequenos produtores que fazem parte do Aracruz Botecos.
O festival tem como base oferecer comidas de boteco, cervejas artesanais e frutos do mar num ambiente descontraído e com direito a muita música capixaba. Mas como a proposta é potencializar a economia local e fomentar o turismo na região, outros tipos de comércio também farão parte do evento.
“Posso garantir que tudo será feito com muito capricho para que o público tenha uma boa experiência. Vamos juntar todos os melhores ingredientes num só lugar, cerveja artesanal capixaba, harmonizado com boa música e claro, o melhor da gastronomia local, com os bares, botecos e restaurantes de Aracruz. Tenho a certeza que o Aracruz Botecos ficará na história da cidade”, disse Eduardo Destefani, idealizador do Instituto Panela de Barro.
Os preços dos pratos do Aracruz variam de R$ 8 a R$ 100. Entre os destaques, o pé de porco na manteiga, croquete de pernil com queijo, costelinha com molho de rapadura, bolinho de feijoada, bolinho de cupim defumado, medalhão de filé mignon, feijoada de mariscos, gelatos, bolos, entre outros.
Deu água na boca de ler? Então se liga na lista de estabelecimentos com os pratos participantes. De acordo com Eduardo, alguns bares levarão até mais iguarias do que as divulgadas abaixo pelo instituto.
- RESTAURANTE PURUMAR
- Feijoada de Mariscos - R$ 40
- Bolinho de Baroa com Carne Seca (8 unidades) - R$ 38
- Bolinho de Bacalhau (8 unidades) - R$ 30
- DIVINA CARNE
- Bolinho de Cupim Defumado (6 unidades) - R$ 30
- CHURRASCARIA BROETTO
- Medalhão de Filé Mignon (individual) - R$ 27
- SMOKES CARNES ARTESANAIS
- Jerky (petisco de carne defumada) - R$ 19,90
- BOLA 7 BOTEQUIM
- Picanha com Batata Rústica - R$ 100
- Bolinho de Feijoada (4 unidades) - R$ 40
- MEETBIER TAP HOUSE
- Chopes artesanais (pielsen, de vinho e IPA) - de R$ 10 a R$ 20
- MAMUTE
- Espetinhos variados (individual) - R$ 8 a R$ 15
- BACUTIA PUB
- Camarão Maluco a Dore (individual) - R$ 50
- Filé de Tilápia (porção) - R$ 50
- Salgadinhos (15 unidades) - R$ 35
- Torresmo (porção) - R$ 30
- Kieber de Frango (15 unidades) - R$ 55
- CASEBRE DO JACK
- Costelinha com Molho de Rapadura e Farofa de Torresmo (individual) - R$ 28
- Croquete de Pernil com Queijo (5 unidades) - R$ 35
- CERVEJARIA MORO
- Pé de Porco na Manteiga (individual) - R$ 35
Claro que a música também estará presente no festival. Serão sete atrações nos três dias de evento. Abaixo você confere o serviço e a programação.
- ARACRUZ BOTECOS
- Quando: de quinta (23) a sábado (25)
- Horários: quinta e sexta, a partir das 18h; sábado, a partir das 16h
- Pratos: de R$ 8 a R$ 100
- Entrada gratuita
PROGRAMAÇÃO DE SHOWS
- QUINTA (23)
- 20h - Doctor Music Group
- 22h - Ruben Netto
- SEXTA (24)
- 20h - Ferna Jazz
- 22h - Vinicius Ayres Trio
- SÁBADO (25)
- 16h - Filipinho Samba e Pagode
- 20h – Inimboráveis
- 22h - Marcos Bifão