Filé com "foie gras" e risoto de cogumelos do Enseada Mediterrâneo Crédito: Enseada/Divulgação

Your browser does not support the audio element. ES Restaurant Week 2023 tem menu completo a partir de R$ 54,90

O Espírito Santo Restaurant Week chega à sua 20ª edição, entre os dias 13 de abril e 13 de maio, em 32 endereços de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Ao todo, 28 restaurantes participam do evento, com menus completos de entrada, prato principal e sobremesa a partir de R$ 54,90 por pessoa.

Assim como na última edição capixaba, realizada em outubro de 2022, as opções de cardápio estarão divididas em três categorias, de acordo com a faixa de preço.

Na Tradicional, o almoço individual custará R$ 54,90 e o jantar R$ 69,90; na Plus, sairá por R$ 68,90 no almoço e por R$ 78,90 no jantar; e na categoria Premium, os valores por pessoa serão R$ 89,90 no almoço e R$ 109 no jantar.

AÇÃO SOCIAL

O ES Restaurant Week terá novamente cunho beneficente: ao fecharem a conta, os clientes dos restaurantes serão convidados a contribuir com R$ 2 por Menu Week consumido.

Parte da renda arrecadada com essas doações será destinada à Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (ACACCI), que dá assistência a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer.

RESTAURANTES COM MENU TRADICIONAL*

*Os horários de funcionamento dos restaurantes para o ESRW foram divulgados pela assessoria de imprensa do evento. Recomendamos que confirme a disponibilidade antes de visitar o local escolhido.

R$ 54,90 no almoço Entrada + prato + sobremesa (por pessoa)

R$ 69,90 no jantar Entrada + prato + sobremesa (por pessoa)

ÉPICO BEACH BAR

Almoço: Pérola de queijo ou Pérola de salmão (entrada); Arroz de polvo ou Espaguete de camarão (prato principal); banana flambada com sorvete ou minichurros com sorvete (sobremesa).

Pérola de queijo ou Pérola de salmão (entrada); Arroz de polvo ou Espaguete de camarão (prato principal); banana flambada com sorvete ou minichurros com sorvete (sobremesa). Horários e endereço: de terça a sexta, das 11h30 às 15h. Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.



RAIZ DO CANTO

Almoço: Tostex de guacamole com farofa de bacon ou Cartoccio de tilápia sobre cama de legumes na manteiga de alcaparras (entrada); Pancetta ao molho de jabuticaba com risoto de arroz negro ou Baby beef ao molho dijon sobre cama de agrião e aligot (prato principal); pera assada com frutas secas amêndoas e mel ou Panna cotta com geleia de mirtilo (sobremesa).



Tostex de guacamole com farofa de bacon ou Cartoccio de tilápia sobre cama de legumes na manteiga de alcaparras (entrada); Pancetta ao molho de jabuticaba com risoto de arroz negro ou Baby beef ao molho dijon sobre cama de agrião e aligot (prato principal); pera assada com frutas secas amêndoas e mel ou Panna cotta com geleia de mirtilo (sobremesa). Horários e endereço: de segunda a sábado, das 11h30 às 16h. Rua Jaime Martins, 25, Praia do Canto, Vitória.

ZATTAR CULINÁRIA LIBANESA CONTEMPORÂNEA

Almoço: Minitrio gourmet de pastas (coalhada, babaganoush e homus) com pão árabe torrado ou Minissalada Alepo (entrada); Pescada à libanesa com batata e cebola caramelizada ou Miniskaftas de carne bovina e arroz de açafrão com amêndoas (prato principal); Malabie de frutas vermelhas ou Sorvete de creme com calda de chocolate e nozes (sobremesa).

Minitrio gourmet de pastas (coalhada, babaganoush e homus) com pão árabe torrado ou Minissalada Alepo (entrada); Pescada à libanesa com batata e cebola caramelizada ou Miniskaftas de carne bovina e arroz de açafrão com amêndoas (prato principal); Malabie de frutas vermelhas ou Sorvete de creme com calda de chocolate e nozes (sobremesa). Jantar: Minichancliche gourmet ou Mini-homus de tomate italiano com pão árabe (entrada); Torre de cordeiro ou Cubos de baby beef grelhados com redução de vinho tinto e legumes grelhados (prato principal); Bolo da Teta com chocolate e amêndoas ou Montanha do Deserto (sobremesa).



Minichancliche gourmet ou Mini-homus de tomate italiano com pão árabe (entrada); Torre de cordeiro ou Cubos de baby beef grelhados com redução de vinho tinto e legumes grelhados (prato principal); Bolo da Teta com chocolate e amêndoas ou Montanha do Deserto (sobremesa). Horários e endereço: Vitória - Shopping Vitória: de domingo a quinta, das 11h às 22h; sexta e sábado, das 11h às 23h. Vila Velha - Praia da Costa e Shopping Vila Velha: de domingo a quinta, das 11h às 23h; sexta e sábado, das 11h à 0h.

RESTAURANTES COM MENU PLUS*

*Os horários de funcionamento dos restaurantes para o ESRW foram divulgados pela assessoria de imprensa do evento. Recomendamos que confirme a disponibilidade antes de visitar o local escolhido.

R$ 68,90 no almoço Entrada + prato + sobremesa (por pessoa)

R$ 78,90 no jantar Entrada + prato + sobremesa (por pessoa)

BY ROCK STEAKHOUSE

Almoço: Anel de cebola recheado com omelete de queijo e bacon ou Torresmo ao limão siciliano e geleia de frutas vermelhas (entrada); Baby beef com crosta de alho e parmesão acompanhado de risoto de alho-poró com bacon e champignon ou Maminha assada ao molho de cerveja preta desfiada com arroz cremoso e batata chips ao molho de queijos (prato principal); Pastel de banana com canela com sorvete de creme e doce de leite ou Brownie de Ninho e Nutella com sorvete de creme e ganache de chocolate (sobremesa).

Anel de cebola recheado com omelete de queijo e bacon ou Torresmo ao limão siciliano e geleia de frutas vermelhas (entrada); Baby beef com crosta de alho e parmesão acompanhado de risoto de alho-poró com bacon e champignon ou Maminha assada ao molho de cerveja preta desfiada com arroz cremoso e batata chips ao molho de queijos (prato principal); Pastel de banana com canela com sorvete de creme e doce de leite ou Brownie de Ninho e Nutella com sorvete de creme e ganache de chocolate (sobremesa). Jantar: Tartar de salmão com guacamole e batata chips ou Flor de carpaccio e rúcula com tortilha de pastel (entrada); Costela suína ao molho thai com batatas rústicas gratinadas ou Salmão em crosta de parmesão e alcaparras com risoto de maracujá e gorgonzola (prato principal); Petit gateau com sorvete de creme e geleia de frutas vermelhas ou Churros com sorvete de creme, licor de doce de leite e paçoca de amendoim (sobremesa).

Tartar de salmão com guacamole e batata chips ou Flor de carpaccio e rúcula com tortilha de pastel (entrada); Costela suína ao molho thai com batatas rústicas gratinadas ou Salmão em crosta de parmesão e alcaparras com risoto de maracujá e gorgonzola (prato principal); Petit gateau com sorvete de creme e geleia de frutas vermelhas ou Churros com sorvete de creme, licor de doce de leite e paçoca de amendoim (sobremesa). Horários e endereço: todos os dias, das 11h às 23h. Rua Eugênio Netto, 82, Praia do Canto, Vitória. (27) 2142-5086.

DON AGUILAR

Almoço: Croqueta de salmão com maionese oriental ou Salada Lili (folhas, maçã verde, praliné, croûtons e gorgonzola) (entrada); Filé com batatas rústicas e fonduta de parmesão ou Ancho black na parrilha com risoto de alho-poró ou Mix de cogumelos na manteiga de sálvia com tabule de quinoa (prato principal); Empanada de doce de leite com toque de provolone servida com gelato de creme ou Verrine de morango com chantili e brownie (sobremesa).

Croqueta de salmão com maionese oriental ou Salada Lili (folhas, maçã verde, praliné, croûtons e gorgonzola) (entrada); Filé com batatas rústicas e fonduta de parmesão ou Ancho black na parrilha com risoto de alho-poró ou Mix de cogumelos na manteiga de sálvia com tabule de quinoa (prato principal); Empanada de doce de leite com toque de provolone servida com gelato de creme ou Verrine de morango com chantili e brownie (sobremesa). Jantar: Tartar de atum sobre tortilha de milho com sour cream ou Empanada de camarão com chimichurri de coentro ou Salada de rúcula, croûton, nozes e tomate cereja (entrada); Risoto de mignon com cebola caramelizada e crispy de grana padano ou Nhoque frito ao molho de camarão com pesto de coentro ou Mix de cogumelos na manteiga de sálvia com arroz cremoso de tomate (prato principal); El Matador (sorvete de creme com uísque e praliné de nuts ou Chocolate em 3 texturas (sobremesa).



Tartar de atum sobre tortilha de milho com sour cream ou Empanada de camarão com chimichurri de coentro ou Salada de rúcula, croûton, nozes e tomate cereja (entrada); Risoto de mignon com cebola caramelizada e crispy de grana padano ou Nhoque frito ao molho de camarão com pesto de coentro ou Mix de cogumelos na manteiga de sálvia com arroz cremoso de tomate (prato principal); El Matador (sorvete de creme com uísque e praliné de nuts ou Chocolate em 3 texturas (sobremesa). Horários e endereço: de quarta a sexta, das 11h30 às 15h30, e de terça a quinta, das 18h30 às 23h. Rua Rio Branco, 8, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3072-1649.

DAJU BISTRÔ

Almoço: Bolinho de canjiquinha com queijo do Serro e molho secreto ou Tartare de carne de sol com queijo coalho, banana-da-terra, aioli de coentro e telha de pastel (entrada); Cupim à milanesa gratinado com queijo, mandioca cozida e manteiga de ervas ou Lasanha de bacalhau com bechamel de palmito (prato principal); Queijadinha com doce de leite, flor de sal e caldinha de laranja ou Musse de amendoim com marshmallow de acampamento e cacau (sobremesa).

Bolinho de canjiquinha com queijo do Serro e molho secreto ou Tartare de carne de sol com queijo coalho, banana-da-terra, aioli de coentro e telha de pastel (entrada); Cupim à milanesa gratinado com queijo, mandioca cozida e manteiga de ervas ou Lasanha de bacalhau com bechamel de palmito (prato principal); Queijadinha com doce de leite, flor de sal e caldinha de laranja ou Musse de amendoim com marshmallow de acampamento e cacau (sobremesa). Horários e endereço: de terça a sexta, das 11h às 14h30. Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 121, Loja 15, Mata da Praia, Vitória. (27) 3324-0565.



BARLAVENTO

Almoço: Bolinho de aipim recheado com queijo minas ou Arancini de costela (entrada); Risoto de abóbora cabotiá, carne-de-sol e farofa de bacon ou Peixe grelhado, nhoque de banana-da-terra e molho cremoso de moqueca capixaba ou Escalope de filé, musseline de aipim e anéis de cebola roxa ou Espaguete à putanesca com camarões VM, anéis de lula e mexilhões (prato principal); Pera cozida ao vinho com creme anglaise e crumble de amêndoas ou Chocolate em musse fria e semi-congelada com amêndoas (sobremesa).



Bolinho de aipim recheado com queijo minas ou Arancini de costela (entrada); Risoto de abóbora cabotiá, carne-de-sol e farofa de bacon ou Peixe grelhado, nhoque de banana-da-terra e molho cremoso de moqueca capixaba ou Escalope de filé, musseline de aipim e anéis de cebola roxa ou Espaguete à putanesca com camarões VM, anéis de lula e mexilhões (prato principal); Pera cozida ao vinho com creme e crumble de amêndoas ou Chocolate em musse fria e semi-congelada com amêndoas (sobremesa). Jantar: Bolinho de aipim recheado com queijo minas ou Snack de tapioca, guacamole e camarões (entrada); Risoto de abóbora cabotiá, carne-de-sol e farofa de bacon, ou Peixe grelhado, ceviche de banana-da-terra e farofa crocante ou Tornedor de filé, massa ao molho parisiense, farofa crocante e azeite de ervas ou Arroz de mariscos (prato principal); pera cozida ao vinho com creme anglaise e crumble de amêndoas ou Chocolate em musse fria e semi-congelada com amêndoas.



Bolinho de aipim recheado com queijo minas ou Snack de tapioca, guacamole e camarões (entrada); Risoto de abóbora cabotiá, carne-de-sol e farofa de bacon, ou Peixe grelhado, ceviche de banana-da-terra e farofa crocante ou Tornedor de filé, massa ao molho parisiense, farofa crocante e azeite de ervas ou Arroz de mariscos (prato principal); pera cozida ao vinho com creme e crumble de amêndoas ou Chocolate em musse fria e semi-congelada com amêndoas. Horários e endereço: Almoço às sextas, das 12h às 18h. Jantar domingo, terça, quarta e quinta, das 18h às 23h30. Quiosque 1, Praia de Camburi, Jardim da Penha, Vitória.



BENDITO BISTRÔ

Almoço: Mix orgânicos de verdes e crispy de cogumelos (vegano) ou Carpaccio de carne, rúcula orgânica e sorbet de limão (entrada); Carne seca assada com mostarda e nhoque de abóbora ou Prime steak e tagliatelle aos 4 queijos ou Tilápia na crosta de castanhas, arroz de coco e brócolis ou Berinjela à parmegiana com arroz branco (vegano) ou Mexilhões de Santa Catarina com batata frita ou Torta capixaba (prato principal); Afogato ou Trio de brigadeiros (sobremesa).

Mix orgânicos de verdes e crispy de cogumelos (vegano) ou Carpaccio de carne, rúcula orgânica e sorbet de limão (entrada); Carne seca assada com mostarda e nhoque de abóbora ou Prime steak e tagliatelle aos 4 queijos ou Tilápia na crosta de castanhas, arroz de coco e brócolis ou Berinjela à parmegiana com arroz branco (vegano) ou Mexilhões de Santa Catarina com batata frita ou Torta capixaba (prato principal); Afogato ou Trio de brigadeiros (sobremesa). Jantar: Brusqueta de filé aos 4 queijos e rúcula ou Rondelli de ricota com tomate seco, gratinado (vegano) (entrada); Filé au poivre com risoto de ervas ou French rack de cordeiro e tagliatelle ao pesto com gorgonzola ou Budião, molho mediterrâneo e purê de cenoura ou Mexilhões de Santa Catarina com batata frita ou Cogumelos grelhados, molho mediterrâneo e purê de cenoura (vegano) (prato principal); Pudim de chocolate com avelã ou Quindim da Dona Nonô (sobremesa).

Brusqueta de filé aos 4 queijos e rúcula ou Rondelli de ricota com tomate seco, gratinado (vegano) (entrada); Filé au poivre com risoto de ervas ou French rack de cordeiro e tagliatelle ao pesto com gorgonzola ou Budião, molho mediterrâneo e purê de cenoura ou Mexilhões de Santa Catarina com batata frita ou Cogumelos grelhados, molho mediterrâneo e purê de cenoura (vegano) (prato principal); Pudim de chocolate com avelã ou Quindim da Dona Nonô (sobremesa). Horários e endereço: almoço sábado e domingo, das 12h às 16h; jantar de terça a sábado, das 18h às 23h. Rua Joaquim Lyrio, 8, Praia do Canto, Vitória.

ARGENTO PARRILLA

Almoço: Empanada de humita (creme de milho, queijos e temperos argentinos) ou Dips de escabeche de berinjela e conserva de tomate cereja (entrada); Fraldinha marinada em chimichurri sobre fettuccine alla crema ou Risoto de cogumelos (prato principal); Chocotorta Poderosa (chocolate, doce de leite e café) ou Rocambole argentino gelado com recheio de morango e abacaxi (sobremesa).



Empanada de humita (creme de milho, queijos e temperos argentinos) ou Dips de escabeche de berinjela e conserva de tomate cereja (entrada); Fraldinha marinada em chimichurri sobre fettuccine alla crema ou Risoto de cogumelos (prato principal); Chocotorta Poderosa (chocolate, doce de leite e café) ou Rocambole argentino gelado com recheio de morango e abacaxi (sobremesa). Jantar: Empanada de carne ou Mix de linguiças, ovos e ervilha com pão caseiro (entrada); Espaguete ao molho de tomate com ragu de polvo ao azeite de pimentão defumado ou Bife ancho com molho de mostarda, batatas temperadas e cebolas crocantes (prato principal); Chocotorta poderosa (chocolate, doce de leite e café) ou Rocambole argentino gelado com recheio de morango e abacaxi (sobremesa).



Empanada de carne ou Mix de linguiças, ovos e ervilha com pão caseiro (entrada); Espaguete ao molho de tomate com ragu de polvo ao azeite de pimentão defumado ou Bife ancho com molho de mostarda, batatas temperadas e cebolas crocantes (prato principal); Chocotorta poderosa (chocolate, doce de leite e café) ou Rocambole argentino gelado com recheio de morango e abacaxi (sobremesa). Horários e endereço: almoço de segunda a sexta, das 12h às 15h30, e jantar todos os dias, das 18h30 às 22h. Shopping Vila Velha, Centro, Vila Velha. (27) 3533-2225.

ELIAH RESTAURANTE E PEPPE RESTAURANTE

Almoço: Berinjela assada, salada morna de folhas tostadas com toque de mel, iogurte, chips de pita e azeite de ervas ou Toast de batata, ragu de carne com especiarias e molho tzatzik (entrada); Peixe grelhado com molho de tomate seco e alcaparra, creme de abóbora e crispy de batata ou Steak à Diana com batatas crocantes e sour cream (prato principal); Musse de chocolate com caramelo salgado e farofa de amêndoa ou Abacaxi grelhado com raspas de limão e mel picante (sobremesa).

Berinjela assada, salada morna de folhas tostadas com toque de mel, iogurte, chips de pita e azeite de ervas ou Toast de batata, ragu de carne com especiarias e molho tzatzik (entrada); Peixe grelhado com molho de tomate seco e alcaparra, creme de abóbora e crispy de batata ou Steak à Diana com batatas crocantes e sour cream (prato principal); Musse de chocolate com caramelo salgado e farofa de amêndoa ou Abacaxi grelhado com raspas de limão e mel picante (sobremesa). Horários e endereço: de terça a quinta das 12h às 15h e sexta das 12h às 16h. Rua Afonso Cláudio, 60, Praia do Canto, Vitória. (27) 99782-7538.



ÍLIOS BEACH HOUSE

Almoço: Duo de dadinhos de tapioca com camarão picante ou Duo crispy de aipim com ragu de linguiça (entrada); Ancho grelhado com manteiga de ervas e risoto de banana-da-terra e bacon ou Linguine ao pesto e camarões flambados (prato principal); Musse de limão ou sorvete de creme com crumble de castanhas e geleia de morango (sobremesa).

Duo de dadinhos de tapioca com camarão picante ou Duo crispy de aipim com ragu de linguiça (entrada); Ancho grelhado com manteiga de ervas e risoto de banana-da-terra e bacon ou Linguine ao pesto e camarões flambados (prato principal); Musse de limão ou sorvete de creme com crumble de castanhas e geleia de morango (sobremesa). Jantar: Minipastel de costela bovina com aioli picante ou Vinagrete de polvo (entrada); Risoto de shiitake thai com mignon ou Arroz de mariscos com maionese picante e azeite de coentro (prato principal); Mil-folhas com creme de baunilha ou cheesecake (sobremesa).



Minipastel de costela bovina com aioli picante ou Vinagrete de polvo (entrada); Risoto de shiitake thai com mignon ou Arroz de mariscos com maionese picante e azeite de coentro (prato principal); Mil-folhas com creme de baunilha ou cheesecake (sobremesa). Horários e endereço: almoço de terça a sexta, das 11h às 15h, e jantar de terça a quinta, das 19h às 22h; sexta, das 19h às 23h, e sábado, das 18h às 22h. Av. Dante Michelini, 4170, Praia de Camburi, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99614-5471.



PIU RESTAURANTE

Almoço: Salada de carpaccio ou Bacalhau em conserva com torradas ou Bruschetta de búfala temperada com crocante de Parma e mel ou Shimeji na manteiga com alho, molho oriental e pão tostado (entrada); Tilápia crocante com risoto de tomate e manjericão ou Salmão com purê de couve-flor e legumes tostados ou Medalhão de filé com Tagliatelle ao molho de queijos ou Filé em crosta de amêndoas com risoto de salsa ou Arroz de cordeiro (prato principal); Torta de Sintra ou Brownie com sorvete de creme ou Manjar com calda de ameixa ou Pudim de tapioca (sobremesa).

Salada de carpaccio ou Bacalhau em conserva com torradas ou Bruschetta de búfala temperada com crocante de Parma e mel ou Shimeji na manteiga com alho, molho oriental e pão tostado (entrada); Tilápia crocante com risoto de tomate e manjericão ou Salmão com purê de couve-flor e legumes tostados ou Medalhão de filé com Tagliatelle ao molho de queijos ou Filé em crosta de amêndoas com risoto de salsa ou Arroz de cordeiro (prato principal); Torta de Sintra ou Brownie com sorvete de creme ou Manjar com calda de ameixa ou Pudim de tapioca (sobremesa). Jantar: Salada de carpaccio ou Bacalhau em conserva com torradas ou Bruschetta de búfala temperada com crocante de Parma e mel ou Shimeji na manteiga com alho, molho oriental e pão tostado (entrada); Bife ancho ao chimichurri com tagliatelle ao alho ou Paleta de cordeiro assada com arroz de amêndoas ou Escalone ao molho de mostarda com tagliatelle ao alho ou Risoto de moqueca com polvo grelhado ou Camarão VG com tagliatelle ao molho de tomate e manjericão (prato principal); Torta de Sintra ou Brownie com sorvete de creme ou Manjar com calda de ameixa ou Pudim de tapioca (sobremesa).



Salada de carpaccio ou Bacalhau em conserva com torradas ou Bruschetta de búfala temperada com crocante de Parma e mel ou Shimeji na manteiga com alho, molho oriental e pão tostado (entrada); Bife ancho ao chimichurri com tagliatelle ao alho ou Paleta de cordeiro assada com arroz de amêndoas ou Escalone ao molho de mostarda com tagliatelle ao alho ou Risoto de moqueca com polvo grelhado ou Camarão VG com tagliatelle ao molho de tomate e manjericão (prato principal); Torta de Sintra ou Brownie com sorvete de creme ou Manjar com calda de ameixa ou Pudim de tapioca (sobremesa). Horários e endereço: almoço de segunda a domingo, das 11h30 às 16h; jantar de terça a sábado, das 16h01 às 23h. Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 2142-8636.



SARGO RESTAURANTE

Almoço: Tartar de salmão ou Ceviche de tilápia (entrada); Camarão no abacaxi ou Risoto de alho-poró com tilápia (prato principal); Sorvete de creme ou petit gateau (sobremesa).



Tartar de salmão ou Ceviche de tilápia (entrada); Camarão no abacaxi ou Risoto de alho-poró com tilápia (prato principal); Sorvete de creme ou petit gateau (sobremesa). Jantar: Tartar de salmão ou Ceviche de tilápia (entrada); Camarão no abacaxi ou Risoto de alho-poró com tilápia (prato principal); Sorvete de creme ou Petit gateau (sobremesa).



Tartar de salmão ou Ceviche de tilápia (entrada); Camarão no abacaxi ou Risoto de alho-poró com tilápia (prato principal); Sorvete de creme ou Petit gateau (sobremesa). Horários e endereço: almoço quinta, sábado e domingo das 11h às 16h e sexta das 12h às 22h. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 3355, Bairro São Francisco, Jacaraípe, Serra. (27) 3052-8972.



TERRA À VISTA

Almoço: Croquete de pulled pork ou Croquete de salmão com molho de maracujá (entrada); Risoto de queijo coalho e filé de salmão com risoto de queijo coalho com crispy de alho-poró ou Bife de ancho com arroz maluco e vegetais (prato principal); cheesecake de frutas vermelha ou torta de limão (sobremesa).



Croquete de pulled pork ou Croquete de salmão com molho de maracujá (entrada); Risoto de queijo coalho e filé de salmão com risoto de queijo coalho com crispy de alho-poró ou Bife de ancho com arroz maluco e vegetais (prato principal); cheesecake de frutas vermelha ou torta de limão (sobremesa). Jantar: Croquete de pulled pork ou Croquete de salmão com molho de maracujá (entrada); Fettuccine com camarão ao molho Alfredo ou Bife de chorizo com risoto de limão-siciliano e parmesão (prato principal); Musse de chocolate com praliné de avelã ou Ópera de pistache com espuma de morango (sobremesa).



Croquete de pulled pork ou Croquete de salmão com molho de maracujá (entrada); Fettuccine com camarão ao molho Alfredo ou Bife de chorizo com risoto de limão-siciliano e parmesão (prato principal); Musse de chocolate com praliné de avelã ou Ópera de pistache com espuma de morango (sobremesa). Horários e endereço: Shopping Mestre Álvaro, Serra: de segunda a sexta, das 11h30 às 15h e das 18h às 22h. Shopping Moxuara, Cariacica: de segunda a sexta, das 11h30 às 15h e das 18h às 22h.



TANTI AFFETTI

Jantar: Carpaccio bovino com rúcula, alcaparra, parmesão, azeite e tiras de focaccia ou Croqueta de cupim com chutney de manga (entrada); Risoto de cogumelo Paris com tornedor de filé e farofa de bacon ou Salmão grelhado com purê de batata roxa e molho cítrico (prato principal); Musse de chocolate com praliné de avelã ou Ópera de pistache com espuma de morango (sobremesa).

Carpaccio bovino com rúcula, alcaparra, parmesão, azeite e tiras de focaccia ou Croqueta de cupim com chutney de manga (entrada); Risoto de cogumelo Paris com tornedor de filé e farofa de bacon ou Salmão grelhado com purê de batata roxa e molho cítrico (prato principal); Musse de chocolate com praliné de avelã ou Ópera de pistache com espuma de morango (sobremesa). Horários e endereço: todos os dias, das 17h às 21h. Rua Desembargador Sampaio, 182, Praia do Canto, Vitória.

Ópera de pistache com espuma de morango da Tanti Affetti Crédito: Tanti Affetti/Divulgação

TERO RESTAURANTE

Almoço: Bolinho de aipim cremoso recheado com carne de sol ou Salada verde com tomate seco, laranja e molho de mel e mostarda (entrada); Arroz caldoso de rabada ou Sobrecoxa desossada com polenta cremosa e quiabo grelhado (prato principal); pudim de queijo com goiabada ou Texturas de Chocolate (sobremesa).

Bolinho de aipim cremoso recheado com carne de sol ou Salada verde com tomate seco, laranja e molho de mel e mostarda (entrada); Arroz caldoso de rabada ou Sobrecoxa desossada com polenta cremosa e quiabo grelhado (prato principal); pudim de queijo com goiabada ou Texturas de Chocolate (sobremesa). Horários e endereço: de terça a sexta, das 11h30 às 16h. Rua Eugênio Netto, 326, Praia do Canto, Vitória. (27) 3100-9660.



UNAGI SUSHI

Jantar: Nasu no missô ou Tataki especial ou Missoshiro (entrada); 4 sashimis (2 salmão e 2 atum), 4 nigiris (1 salmão, 1 peixe-branco trufado, 1 atum, 1 camarão invertido com ovas), 2 baterás de salmão e 2 hossomakis de atum ou 4 nigiris (2 salmão e 2 atum), 4 hots Unagi e 4 uramakis ebitem especiais ou 4 sashimis de salmão, 2 nigiris de salmão, 2 nigiris de barriga de salmão trufada, 2 uramakis de salmão e 2 hossomakis de salmão (prato principal); Tortinha do dia (sobremesa).

Nasu no missô ou Tataki especial ou Missoshiro (entrada); 4 sashimis (2 salmão e 2 atum), 4 nigiris (1 salmão, 1 peixe-branco trufado, 1 atum, 1 camarão invertido com ovas), 2 baterás de salmão e 2 hossomakis de atum ou 4 nigiris (2 salmão e 2 atum), 4 hots Unagi e 4 uramakis ebitem especiais ou 4 sashimis de salmão, 2 nigiris de salmão, 2 nigiris de barriga de salmão trufada, 2 uramakis de salmão e 2 hossomakis de salmão (prato principal); Tortinha do dia (sobremesa). Horários e endereço: de domingo a quarta, das 18h às 23h30. Rua Aleixo Netto, 1585, Praia do Canto, Vitória. (27) 99201-5612.



Nasu no missô do Unagi Crédito: Ciro Trigo

VENITUTI ITALIANÍSSIMO

Jantar: Dadinho de polenta empanados na farinha de queijo com molho de goiabada ou Croquete bovino trufado com muçarela de búfala, manjericão e molho sugo (entrada); Filé grelhado coberto de farelo de castanha crocante, arroz cremoso de gorgonzola com tomate seco, banana-da-terra ao molho de laranja e mel ou Filé de tilápia com molho de alcaparras e maçã acompanhado de talharim ao molho Alfredo com champignon e palmito (prato principal); Bombom aberto de chocolate com musse de maracujá e farofa de brownie ou Churros de tapioca com doce de leite (sobremesa).

Dadinho de polenta empanados na farinha de queijo com molho de goiabada ou Croquete bovino trufado com muçarela de búfala, manjericão e molho sugo (entrada); Filé grelhado coberto de farelo de castanha crocante, arroz cremoso de gorgonzola com tomate seco, banana-da-terra ao molho de laranja e mel ou Filé de tilápia com molho de alcaparras e maçã acompanhado de talharim ao molho Alfredo com champignon e palmito (prato principal); Bombom aberto de chocolate com musse de maracujá e farofa de brownie ou Churros de tapioca com doce de leite (sobremesa). Horários e endereço: de terça a quinta, das 18h às 23h. Rua Rua Henrique Moscoso, 202, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3020-6060.



RESTAURANTES COM MENU PREMIUM*

*Os horários de funcionamento dos restaurantes para o ESRW foram divulgados pela assessoria de imprensa do evento. Recomendamos que confirme a disponibilidade antes de visitar o local escolhido.

R$ 89,90 no almoço Entrada + prato + sobremesa (por pessoa)

R$ 109 no jantar Entrada + prato + sobremesa (por pessoa)

A OCA

Almoço: Queijo coalho grelhado com mel e pesto ou Torre de carne seca com purê de mandioca e crocante de cebola (entrada); Nhoque de banana-da-terra ao molho quatro queijos ou Medalhão de filé grelhado com manteiga de ervas, creme de batata baroa com alho e farofa de panko e bacon (prato principal); Pudim de doce de leite com canela e praliné de amendoim ou Abacaxi caramelizado com creme de chantili e cream cheese (sobremesa).



Queijo coalho grelhado com mel e pesto ou Torre de carne seca com purê de mandioca e crocante de cebola (entrada); Nhoque de banana-da-terra ao molho quatro queijos ou Medalhão de filé grelhado com manteiga de ervas, creme de batata baroa com alho e farofa de panko e bacon (prato principal); Pudim de doce de leite com canela e praliné de amendoim ou Abacaxi caramelizado com creme de chantili e cream cheese (sobremesa). Jantar: Brusqueta de pão baguete de fermentação natural com creme de cogumelos com parmesão, muçarela e gorgonzola ou Camarão VG empanado e recheado com creme de queijo (entrada); Creme de batata baroa e alho com crocante de cebola e alho-poró ou Risoto de camarão 7 barbas com abóbora e coco acompanhado de camarões VG grelhados na manteiga de ervas (prato principal); Queijo coalho grelhado com doce de leite ou Bolo de aipim com calda quente de doce de leite e coco queimado (sobremesa).

Brusqueta de pão baguete de fermentação natural com creme de cogumelos com parmesão, muçarela e gorgonzola ou Camarão VG empanado e recheado com creme de queijo (entrada); Creme de batata baroa e alho com crocante de cebola e alho-poró ou Risoto de camarão 7 barbas com abóbora e coco acompanhado de camarões VG grelhados na manteiga de ervas (prato principal); Queijo coalho grelhado com doce de leite ou Bolo de aipim com calda quente de doce de leite e coco queimado (sobremesa). Horários e endereço: de quarta a sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 17h. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. (27) 98825-6714.

DOMUS ITÁLICA

Almoço: Gurjões de linguado ao molho de limão-siciliano ou carpaccio clássico (entrada); Bombom ao sal grosso e espaguete ao alho e óleo ou Filé de salmão com arroz de tomate ou legumes (prato principal); Musse de chocolate ou Cartola de banana com sorvete (sobremesa).

Gurjões de linguado ao molho de limão-siciliano ou carpaccio clássico (entrada); Bombom ao sal grosso e espaguete ao alho e óleo ou Filé de salmão com arroz de tomate ou legumes (prato principal); Musse de chocolate ou Cartola de banana com sorvete (sobremesa). Jantar: Concha de hadoque gratinada ou Steak tartare e croutons (entrada); Lombo de bacalhau com arroz de tomate ou legumes ou Risoto de funghi com tiras de filé (prato principal); Brownie com sorvete de creme e calda de chocolate ou Surpresa Domus (sobremesa).



Concha de hadoque gratinada ou Steak tartare e croutons (entrada); Lombo de bacalhau com arroz de tomate ou legumes ou Risoto de funghi com tiras de filé (prato principal); Brownie com sorvete de creme e calda de chocolate ou Surpresa Domus (sobremesa). Horários e endereço: almoço todos os dias das 11h30 às 17h; jantar de segunda a sábado, das 19h às 23h. Rua Romero Botelho, 353, ao lado do Shopping Praia da Costa, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-3676.



EL GITANO

Almoço: Toast de salmão gravlax com molho sour cream e teriaki ou Salada de folhas, gorgonzola, damasco e amêndoas laminadas com molho de tangerina (entrada); Tabule de quinoa preta com molho de iogurte defumado e tomate confit com camarões salteados na manteiga de limão ou Tagliata de chorizo com risoto de funghi e roti de boi (prato principal); Empanada de doce de leite com toque de provolone servida com gelato de creme ou Pudim de grana padano com calda de goiabada (sobremesa).



Toast de salmão gravlax com molho sour cream e teriaki ou Salada de folhas, gorgonzola, damasco e amêndoas laminadas com molho de tangerina (entrada); Tabule de quinoa preta com molho de iogurte defumado e tomate confit com camarões salteados na manteiga de limão ou Tagliata de chorizo com risoto de funghi e roti de boi (prato principal); Empanada de doce de leite com toque de provolone servida com gelato de creme ou Pudim de grana padano com calda de goiabada (sobremesa). Jantar: Canolo de atum com sour cream e castanha de caju ou Carpaccio em black rub com croûtons e grana padano ou Croqueta de cogumelos com maionese trufada (entrada); Atum selado com legumes ao perfume de especiarias e crispy de alho-poró ou Risoto ‘surf 'n' turf’ com panceta suina, camarões, lula e aioli negro ou Risoto de funghi com cogumelos grelhados e crispy de baroa (prato principal); Sorvete de creme batido com uísque e nozes ou Trilogia de chocolate (sobremesa).



Canolo de atum com sour cream e castanha de caju ou Carpaccio em black rub com croûtons e grana padano ou Croqueta de cogumelos com maionese trufada (entrada); Atum selado com legumes ao perfume de especiarias e crispy de alho-poró ou Risoto ‘surf 'n' turf’ com panceta suina, camarões, lula e aioli negro ou Risoto de funghi com cogumelos grelhados e crispy de baroa (prato principal); Sorvete de creme batido com uísque e nozes ou Trilogia de chocolate (sobremesa). Horários e endereço: almoço de terça a sexta, das 11h30 às 23h; jantar de terça a sábado, das 18h30 às 23h. Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória. (27) 99248-9096.



HOTEL SENAC ILHA DO BOI

Almoço: Tartare de salmão e crocante de baroa ou Mix de folhas com maçãs ao vinho, pêssegos e amêndoas (entrada); Bife de chorizo em redução de marsala com parpadelle em fonduta de três queijos e crocante de panko e parma ou Porchetta recheada de cogumelos frescos acompanhada de purê rústico de abóboras e crispy de couve (prato principal); Torta de cappuccino com gelato de creme ou Quindim de maracujá (sobremesa).



Jantar: Croqueta de suíno ao aioli de hortelã e picles de cebola roxa ou Caprese de morango com nozes e pipoca de brie (entrada); Tornedor de filé em redução de aceto com risoto de maracujá e cúrcuma ou Lombo de salmão mediterrâneo com musseline de ervilhas e pupunha grelhado (prato principal); Torta Negresco com musses de chocolate 70% e chocolate branco ou Panna cotta de pistache (sobremesa).



Croqueta de suíno ao aioli de hortelã e picles de cebola roxa ou Caprese de morango com nozes e pipoca de brie (entrada); Tornedor de filé em redução de aceto com risoto de maracujá e cúrcuma ou Lombo de salmão mediterrâneo com musseline de ervilhas e pupunha grelhado (prato principal); Torta Negresco com musses de chocolate 70% e chocolate branco ou Panna cotta de pistache (sobremesa). Horários e endereço: almoço de segunda a sexta, das 12h às 15h; jantar todos os dias, das 18h às 22h. Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória. (27) 3345-0111.



Panna cotta de pistache do Hotel Senac Ilha do Boi Crédito: Hotel Ilha do Boi/Divulgação

ENSEADA MEDITERRÂNEO

Almoço: Lula recheada com camarão e queijo ou Cogumelos recheados com queijo (entrada); Bobó de camarão ou Tornedor de filé com ‘‘foie gras’’ e risoto de cogumelos (prato principal); Gelato de abacaxi ou Pavê de chocolate (sobremesa).

Lula recheada com camarão e queijo ou Cogumelos recheados com queijo (entrada); Bobó de camarão ou Tornedor de filé com ‘‘foie gras’’ e risoto de cogumelos (prato principal); Gelato de abacaxi ou Pavê de chocolate (sobremesa). Horários e endereço: de segunda a sexta, das 11h30 às 15h. Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho, 180, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3324-0184.



NERO FOGO E VINHO

Jantar: Queijo scamorza grelhado servido sobre bruschetta e rúcula ou Mix de folhas com tomate cereja e molho agridoce de ervas (entrada); Polvo grelhado servido sobre creme de abóbora com nhoque braseado na manteiga e molica crocante ou Bisteca grelhada ao molho de pimenta verde com espaguete na manteiga de ervas (prato principal); Tiramisù com abacaxi grelhado ou M ini crostata com doce de leite e marshmallow tostado (sobremesa).

ini crostata com doce de leite e marshmallow tostado (sobremesa). Horários e endereço: de terça a quinta, das 18h30 às 23h; sexta e sábado, das 18h30 às 23h30. Av. Hugo Musso, 2000, Itapuã, Vila Velha.



PREFERITO RESTAURANTE E PIZZARIA

Jantar: Massa de lenta fermentação frita servida com molho de tomate, creme de burrata e raspas de limão siciliano ou Mix de folhas com tomate cereja, carpaccio de abobrinha e molho de kiwi (entrada); Filé de peixe com lâminas de batata ao forno, espaguete ao pesto e camarão ou Filé mignon grelhado ao molho de trufas negras e cogumelos com risoto ao camembert (prato principal); Panna cotta com cobertura de limão siciliano ou Tortinha de chocolate com creme patissière e morango (sobremesa).

Massa de lenta fermentação frita servida com molho de tomate, creme de burrata e raspas de limão siciliano ou Mix de folhas com tomate cereja, carpaccio de abobrinha e molho de kiwi (entrada); Filé de peixe com lâminas de batata ao forno, espaguete ao pesto e camarão ou Filé mignon grelhado ao molho de trufas negras e cogumelos com risoto ao camembert (prato principal); Panna cotta com cobertura de limão siciliano ou Tortinha de chocolate com creme patissière e morango (sobremesa). Horários e endereço: de segunda a quinta, das 18h às 23h; sexta e sábado, das 18h às 23h30; domingo, das 18h às 22h30. Av. Hugo Musso, 1309, Praia da Costa, Vila Velha.



MAHAI

Almoço: Carpaccio ou Dadinho (entrada); Tilápia crocante com purê de banana-da-terra ou Risoto de filé com gorgonzola (prato principal); S'more ou Torta de limão fit (sobremesa).

Carpaccio ou Dadinho (entrada); Tilápia crocante com purê de banana-da-terra ou Risoto de filé com gorgonzola (prato principal); S'more ou Torta de limão fit (sobremesa). Jantar: Arancini ou Fish crispy (entrada); Risoto de camarão ou Risoto de queijos com bacon e mignon (prato principal); Banoffee ou Petit gateau de Nutella ou Brownie fit vegano (sobremesa).



Arancini ou Fish crispy (entrada); Risoto de camarão ou Risoto de queijos com bacon e mignon (prato principal); Banoffee ou Petit gateau de Nutella ou Brownie fit vegano (sobremesa). Horários e endereço: de segunda a sexta, almoço das 11h às 16h e jantar das 18h às 23h. Vitória: Av. Desembargador Demerval Lyrio, 121, Mata da Praia. Rua Aleixo Netto, 577, Praia do Canto. Vila Velha: Rua Henrique Moscoso, 90, Praia da Costa.



VILA RUSTICANA

Jantar: Caponata com pães da casa ou Bruschetta de Parma com creme Dijon e mel (entrada); Risoto de pomodoro com Burrata ou Fettuccine com Parma na fonduta de parmesão trufado (prato principal); Panna cotta de Nutela com avelã ou Musse de chocolate com damasco hidratado (sobremesa).



Horários e endereço: de terça a quinta, das 19h às 23h; de sexta a domingo, das 19h às 23h30. Av. Antônio Gil Veloso, 1570, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3534-3225.

