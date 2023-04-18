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Feriado no Sul

Marataízes recebe festival gastronômico na Lagoa do Siri

Evento acontecerá de 21 a 23 de abril em nove restaurantes e quiosques da região, com aulas de culinária e shows gratuitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 11:37

Pratos do festival gastronômico Lagoa do Siri, em Marataízes
Pratos do festival na Lagoa do Siri custarão a partir de R$ 120 Crédito: PMM/Divulgação
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Em Marataízes, o destaque é a quarta edição do Festival Gastronômico Lagoa do Siri, que acontece em nove restaurantes e quiosques, de 21 a 23 de abril, no entorno do famoso ponto turístico da cidade. 
Além do cardápio especial, com pratos à base de frutos do mar e doces típicos da região, a programação do evento inclui shows musicais e oficinas gastronômicas de graça para os visitantes.  
Camarão no coco, peroá frito, jambalaia, moqueca e bobó de camarão estão na lista de quitutes, que custarão de R$ 120 a R$ 180, em porções para duas ou mais pessoas. 
O festival gastronômico é promovido pela prefeitura de Marataízes, por meio da secretaria municipal de turismo, e já faz parte do calendário anual de eventos da cidade. 

PRATOS E DOCES

  • Peroá à Moda da Lagoa - Quiosque do Augusto
  • A Barca - Tropeiro Mineiro
  • Moqueca à Moda da Lagoa e Bobó de Camarão - Recanto da Lagoa
  • Peroá Pérola Negra - Pontão do Siri
  • Megafilé - Restaurante da Lagoa
  • Camarão no Coco - Decks Bar
  • Moqueca da Casa e Jambalaia - Restaurante Gatões
  • Salada Tropical no Abacaxi - Barraca da Carla
  • Torresmo de Coco e Cocada Muriqui - Point da Dieta
Peroá Pérola Negra do Festival Gastronômico Lagoa do Siri, em Marataízes
Peroá Pérola Negra será servido no Pontão do Siri Crédito: PMM/Divulgação

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA - 21/04
  • 13h - Anfrisio Lima
  • 15h - Oficina gastronômica "Cocada Muriqui de Abacaxi" (Point da Dieta)
  • 15h30 - Pré-lançamento da rota "Destinos Turísticos da Região da Costa e Imigração"
  • 16h - Orquestra Maratimba
SÁBADO - 22/04
  • 13h - Moisés Costa
  • 15h - Oficina gastronômica "Risoto da Vovó" (Restaurante Recanto da Lagoa)
  • 16h - Claudia Lessi
DOMINGO - 23/04
  • 13h - Papa Légua Show
  • 15h - Oficina gastronômica "Isca de Peixe" (Tropeiro Mineiro)
  • 15h30 - Oficina gastronômica "Moqueca" (Restaurante Gatões) 
  • 16h30 - Art Samba
4º FESTIVAL GASTRONÔMICO LAGOA DO SIRI
Quando: 21, 22 e 23 de abril
Onde: em 9 restaurantes e quiosques na região da Lagoa do Siri, em Marataízes
Preços dos pratos: de R$ 120 a R$ 180 (servem de duas a quatro pessoas)
Entrada gratuita
Realização: Prefeitura de Marataizes.

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