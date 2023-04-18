Marataízes recebe festival gastronômico na Lagoa do Siri

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Em Marataízes, o destaque é a quarta edição do Festival Gastronômico Lagoa do Siri, que acontece em nove restaurantes e quiosques, de 21 a 23 de abril, no entorno do famoso ponto turístico da cidade.
Além do cardápio especial, com pratos à base de frutos do mar e doces típicos da região, a programação do evento inclui shows musicais e oficinas gastronômicas de graça para os visitantes.
Camarão no coco, peroá frito, jambalaia, moqueca e bobó de camarão estão na lista de quitutes, que custarão de R$ 120 a R$ 180, em porções para duas ou mais pessoas.
O festival gastronômico é promovido pela prefeitura de Marataízes, por meio da secretaria municipal de turismo, e já faz parte do calendário anual de eventos da cidade.
PRATOS E DOCES
- Peroá à Moda da Lagoa - Quiosque do Augusto
- A Barca - Tropeiro Mineiro
- Moqueca à Moda da Lagoa e Bobó de Camarão - Recanto da Lagoa
- Peroá Pérola Negra - Pontão do Siri
- Megafilé - Restaurante da Lagoa
- Camarão no Coco - Decks Bar
- Moqueca da Casa e Jambalaia - Restaurante Gatões
- Salada Tropical no Abacaxi - Barraca da Carla
- Torresmo de Coco e Cocada Muriqui - Point da Dieta
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA - 21/04
- 13h - Anfrisio Lima
- 15h - Oficina gastronômica "Cocada Muriqui de Abacaxi" (Point da Dieta)
- 15h30 - Pré-lançamento da rota "Destinos Turísticos da Região da Costa e Imigração"
- 16h - Orquestra Maratimba
- 13h - Moisés Costa
- 15h - Oficina gastronômica "Risoto da Vovó" (Restaurante Recanto da Lagoa)
- 16h - Claudia Lessi
- 13h - Papa Légua Show
- 15h - Oficina gastronômica "Isca de Peixe" (Tropeiro Mineiro)
- 15h30 - Oficina gastronômica "Moqueca" (Restaurante Gatões)
- 16h30 - Art Samba
4º FESTIVAL GASTRONÔMICO LAGOA DO SIRI
Quando: 21, 22 e 23 de abril
Onde: em 9 restaurantes e quiosques na região da Lagoa do Siri, em Marataízes
Preços dos pratos: de R$ 120 a R$ 180 (servem de duas a quatro pessoas)
Entrada gratuita
Realização: Prefeitura de Marataizes.
Quando: 21, 22 e 23 de abril
Onde: em 9 restaurantes e quiosques na região da Lagoa do Siri, em Marataízes
Preços dos pratos: de R$ 120 a R$ 180 (servem de duas a quatro pessoas)
Entrada gratuita
Realização: Prefeitura de Marataizes.