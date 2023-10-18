Confira os destaques da 2ª Copa Capixaba de Cerveja Artesanal

A segunda edição da Copa Capixaba de Cerveja Artesanal, realizada neste mês de outubro pela Associação das Indústrias de Cerveja Artesanal do Espírito Santo (Aicerva), começou estabelecendo recordes: foram inscritas no concurso 285 amostras de 43 cervejarias capixabas. Ao todo, 65 medalhas foram distribuídas entre os participantes.
Participei do júri da copa pelo segundo ano consecutivo e, ao lado dos outros 23 jurados que compuseram as mesas de avaliação, pude comprovar a evolução de cervejarias de todo o Estado.
É muito bacana ver também que as cervejarias locais têm investido cada vez mais em estilos fora do mainstream e vêm focando mais em qualidade, diferentes parcerias e criatividade nos seus rótulos.
Um bom exemplo disso é que, neste ano, tivemos cervejas medalhistas em categorias diferenciadas. O ouro na categoria Wild Beer ficou com a collab entre a Piwo, a Cervejaria Aurora e a Botânica Fermentaria, a Mani Kuãi, cerveja feita com adição de mandioca.
Já na Historical Beer, o primeiro lugar foi da Bérnardysnkie Alquimista, da Cervejaria Alquimistas. Cervejas desse estilo resgatam insumos ou receitas que se extinguiram ou que eram mais populares no passado.
Também foram destaque na edição de 2023 as cervejarias do interior do Estado, que levaram muitas medalhas e também conquistaram o Best of Show. O título de melhor cerveja do Espírito Santo neste ano ficou com a Barba Ruiva Coffee Lager, da Barba Ruiva, de Domingos Martins.
Já o segundo lugar ficou com a Nara, Brazilian Fruit Beer da Cervejaria Três Santas, de Santa Teresa. Completando o pódio, o bronze foi para a LBS Hop Lager, da Cervejaria LBS, de Linhares.
Duas das três cervejarias que mais ganharam medalhas também são do interior. A campeã foi a Três Santas, com incríveis dez medalhas, além da prata no BOS, seguida pela Três Torres, de João Neiva, e pela Alquimistas, de Vitória, que obtiveram quatro medalhas cada uma. Confira abaixo alguns destaques.
CERVEJARIAS PREMIADAS NA 2ª COPA CAPIXABA DE CERVEJA ARTESANAL
PIWO CERVEJARIA RURAL
- Cervejaria do Ano
- Barba Ruiva Coffee Lager - Best of Show (Ouro)
- Coffer Lager - Ouro na categoria Coffee Beer
- Barba Ruiva Juicy IPA - Prata na categoria Juicy or Hazy India Pale Ale
- Nara - Best Of Show (Prata)
- Nara - Ouro na categoria Brazilian Fruit Beer
- Desvio para o Vermelho - Ouro na categoria Irish-Style Red Ale
- Para Abrir Quando Chegarmos em Trappist-1 Amburana - Prata na categoria Brazilian Wood Aged Beer
- O Êxtase de Santa Teresa - Bronze na categoria Belgian-Style Tripel
- Para Abrir Quando Chegarmos em Trappist-1 - Bronze na categoria British-Style Barley Wine Ale
- Arte Moderna Amarela - Bronze na categoria Catharina Sour
- Nina - Bronze na categoria Field Beer
- Os Pássaros - Bronze na categoria American-Style India Pale Ale
- Tio Franz - Bronze na categoria Bamberg-Style Maerzen Rauchbier
- Bretted Mind - Tripel: Bronze na categoria Brett Beer
- LBS Hop Lager - Best of Show (Bronze)
- LBS Hop Lager - Ouro na categoria American-Style India Pale Lager
- Hop Red - Ouro na categoria American-Style Amber/Red Ale
- Roots Strong - Ouro na categoria American-Style Imperial Stout
- Jacu - Prata na categoria Coffee Beer
- Citra Attack - Bronze na categoria Juicy or Hazy India Pale Ale
- IPA Virgulino Cacau - Ouro na categoria Chocolate or Cocoa Beer
- Khemeia Alquimistas - Ouro na categoria Experimental Beer
- Bérnardysnkie Alquimista - Ouro na categoria Historical Beer
- Khemeia Alquimistas Amburana/Cumaru - Bronze na categoria Brazilian Wood Aged Beer