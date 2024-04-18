Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Da lavoura à xícara

Feira no Centro de Vitória fará imersão na cafeicultura do ES

ES+Café acontece nos dias 19 e 20 de abril, com entrada gratuita. Programação inclui painéis, aulas-shows, concursos e oficinas
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Abril de 2024 às 17:03

Café especial
Público poderá adquirir cafés especiais diretamente com produtores do ES Crédito: William Caldeira
Nos próximos dias 19 e 20 de abril, sexta e sábado, a Feira ES+Café vai promover uma verdadeira imersão no universo da cafeicultura capixaba, no Hub ES+, no Centro de Vitória.
Com uma programação inteiramente gratuita, que inclui mais de 40 horas de atividade, o evento reunirá expositores, palestras, aulas-shows, workshops com baristas renomados, degustações, competições criativas e atrações artístico-culturais.
A feira envolve os mais diversos segmentos que compõem a cadeia produtiva do setor, dando visibilidade à produção capixaba de cafés especiais ao aproximar produtores, consumidores e demais profissionais diretamente envolvidos.
Durante os dois dias de programação, visitantes terão a oportunidade de adquirir cafés especiais diretamente com produtores e torrefadores das diferentes regiões cafeeiras do Espírito Santo. Os grãos serão comercializados na área externa no Hub ES+. 

PAINÉIS 

Entre as presenças confirmadas para o evento estão Deneval Miranda e Deneval Jr., respectivamente pai e filho, cafeicultores e proprietários do Sítio Cordilheiras do Caparaó, localizado em Iúna, onde foi cultivado o café arábica eleito o melhor nacional na última edição do concurso Coffee of the Year 2023, realizado em Minas Gerais. Os produtores apresentarão um panorama dessa experiência de sucesso no painel “Origens e trajetória do café: da planta à xícara”, na abertura da feira.
O segundo painel, com o tema “Associativismo e Mulheres no café”, vai destacar a importância da organização coletiva dos produtores e da participação das mulheres em toda a cadeia produtiva do setor.
Na sequência, o painel “Café, turismo e sustentabilidade” falará sobre como o cultivo de cafés especiais reverbera na exploração da atividade turística e como as práticas sustentáveis na preservação dos biomas estão envolvidas na produção cafeeira capixaba.

QUALIFICAÇÃO

A programação da feira inclui também diversas formações ligadas à indústria do café, voltadas para a qualificação de diferentes segmentos profissionais e para o público em geral.
Serão realizadas duas masterclasses, conduzidas por profissionais renomados: “Cafeteria modelo: a importância da arquitetura para o sucesso do negócio”, conduzida pelo arquiteto Victor Brandão; e “ O universo da torra”, com o mestre de torra Jonathan Piazarolo.
O evento terá ainda três oficinas voltadas para públicos específicos, com inscrição antecipada: “Oficina de fotografia gastronômica”, com a fotógrafa Natália Rabelo; “Criação de cardápios de cafeteria”, com a consultora em cafeteria Nati Nobre; e “Oficina de iniciação à degustação de café (cupping)”, conduzida pelo torrefador, degustador e classificador Alexandre Zambon Bergamim — esta última é destinada a baristas e a pessoas que produzem cafés ou são empreendedoras do ramo.
Simpatizantes e iniciantes no setor também terão a oportunidade de se aproximar do universo do café por meio de cinco aulas-shows abertas e gratuitas, sem necessidade de inscrição prévia: “Harmonização gastronômica com cafés especiais” e “Métodos de extração e preparo de café”, ambas com o consultor de cafeterias, mentor, mestre de torra e instrutor de cursos de barista Erivelton Smith; “Entenda os rótulos de cafés especiais”, com o barista e instrutor técnico de cafeterias João Carneiro; e “O protagonismo do café na gastronomia”, com Alexandre Bergamim, torrefador, atua com corretagem e exportação de cafés, classificador e degustador.
Cafeeiro | cafezeiro | café
Feira envolve os mais diversos segmentos que compõem a cadeia produtiva do setor Crédito: Marcelo Moreno

CAMPEONATO E MARATONA

Completam a programação da feira o “Campeonato de Latte Art (TNT)”, no qual os participantes, derramando leite vaporizado em uma dose de café expresso, criam desenhos variados a serem escolhidos por voto popular; e a “Maratona Criativa Design de Embalagens de Café”, voltada para estudantes de design desafiados a desenvolver a embalagem e a identidade visual de cafés especiais capixabas.
A ES+Café contará ainda com a roda de conversa “Baristas do Espírito Santo e a importância do associativismo”, e terá atrações culturais no encerramento de cada dia de feira, na área externa do Hub ES+. 

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (19/04)
  • 9h - Cerimônia de Abertura | Aberto e gratuito
  • 9h às 13h | Oficina Maker - Fotografia Gastronômica | Inscrições gratuitas | Facilitadora: Natália Rabelo (fotógrafa gastronômica)
  • 9h30 às 11h30 | Painel: Origens e trajetória do café: da planta à xícara | Inscrições gratuitas | Mediador: Marcelo Moreno (barista, instrutor, consultor, competidor e curador da feira ES+CAFÉ) | Participantes: Deneval Miranda Vieira Jr. (cafeicultura premiado - Sítio Cordilheiras do Caparaó); Deneval Miranda (cafeicultor premiado - Sítio Cordilheiras do Caparaó); Leonardo Machado (barista, torrefador, empreendedor, competidor e designer - Hub Natural e Quintal do Armazém Cafeteria); Waschintom Mageski (barista e torrefador)
  • 11h30 às 13h30 | Aula-show: Harmonização gastronômica com cafés especiais Inscrições gratuitas | Facilitador: Erivelton Smith (consultor de cafeterias, mentor, mestre de torras e instrutor de cursos de barista); Cafeteria convidada: Colher de Pau Cafeteria e Bistrô (Vila Velha/ES)
  • 14h às 16h | Painel - Associativismo e mulheres do café | Inscrições gratuitas | Mediadora: Kátia Quedevez (Jornalista, editora e idealizadora revista e portal de notícias Conexão Safra, Anuário do Agronegócio Capixaba, Safrinha HQ) | Participantes: Elena Moreno (cafeicultora, ex-presidente da associação dos cafés especiais de Ibatiba, vencedora de prêmios e concursos); Helen Lima (cafeicultora - Associação Pó de Mulheres); Kissia Dal'Orto (cafeicultora - Fazenda Flor de Lis); Lucia Helena Barros (barista e consultora); Rosa Helena (cafeicultura premiada - Sítio Cordilheiras do Caparaó)
  • 14h às 18h | Oficina Maker - Criação de cardápios de cafeteria | Inscrições gratuitas | Facilitadora: Nati Nobre (geógrafa, barista e pesquisadora do café)
  • 16h às 17h | Aula-show: Métodos de extração e preparo de café | Aberto e gratuito | Facilitador: Erivelton Smith (consultor de cafeterias, mentor, mestre de torras e instrutor de cursos de barista)
  • 17h às 19h | Masterclass - Cafeteria modelo: a importância da arquitetura para o sucesso do negócio Inscrições gratuitas | Palestrante: Victor Brandão (arquiteto e consultor especializado em montagem de cafeteiras - Brandão Studio)
  • 17h às 19h | Aula-show: Entenda o café espresso | Aberto e gratuito | Facilitadora: Nayra Caldas (biológa, barista, professora e mestre de torra)
  • 19h às 20h | Campeonato de Latte Art (TNT)} Inscrições gratuitas | Mediador: Marcelo Moreno (barista, instrutor, consultor, competidor e curador da feira ES+CAFÉ)
  • 10h às 20h | Exposição e vendas de produtos
  • 17h às 19h | Discotecagem - DJ Jader
  • 19h às 20h | Banda de Congo Amores da Lua
SÁBADO (20/04)
  • 9h às 18h | Maratona Criativa - Design de embalagens de café Vagas esgotadas | Facilitadora: Juliana Lisboa (Designer e Co-fundadora da Cidade Quintal e A Fantástica Carpintaria)
  • 9h às 10h | Aula-show: Métodos de extração e preparo do café Aberto e gratuito | Facilitadora: Thaís Ferreira da Silva (barista e pós-graduada em cafeicultura)
  • 10h às 12h | Painel: Café, turismo e sustentabilidade Inscrições gratuitas | Mediador: Glauco Gomes (consultor credenciado do Sebrae-ES) | Participantes: Carol Malta (cafeicultora, pós-graduada em cafeicultura sustentável - Associação Gestora da Denominação de Origem do Caparaó); David Florenço (promotor de cafés especiais e gestor de Projetos e Turismo - Prefeitura de Iúna-ES); Fabiano Tristão (coordenador estadual de cafeicultura - Incaper); Rosa Helena (cafeicultura premiada - Sítio Cordilheiras do Caparaó)
  • 14h às 15h | Aula-show: Entenda os rótulos de cafés especiais Aberto e gratuito | Facilitador: Leonardo Machado (barista, torrefador, empreendedor, competidor e designer - Hub Natural e Quintal do Armazém Cafeteria)
  • 14h às 16h | Oficina: Iniciação à degustação de café (cupping) Inscrições gratuitas | Facilitador: Alexandre Bergamim (torrefador, atua com corretagem e exportação de cafés, classificador e degustador)
  • 15h às 17h | Roda de conversa: Baristas do Espírito Santo e a importância do associativismo Inscrições gratuitas | Mediador: Marcelo Moreno (barista, instrutor, consultor, competidor e curador da feira ES+CAFÉ)
  • 15h às 17h | Aula-show: O protagonismo do café na gastronomia Aberto e gratuito | Facilitadoras: Laís Pagung Ribeiro (professora e coordenadora no curso Técnico em Gastronomia do CEET Vasco Coutinho); Luana Evelyn Rosa de Sousa (Professora e coordenadora do curso de gastronomia do CEET Vasco Coutinho)
  • 17h às 19h | Masterclass: O universo da torra Inscrições gratuitas | Palestrante: Jonathan Piazarolo (mestre de torra, sócio-proprietário - Trentino Torra de Cafés)
  • 17h às 18h | Discotecagem: DJ Sista Ilú
  • 18h às 18h50 | Apresentação musical: Borabaez
  • 19h10 às 20h | Apresentação musical: Pretaô
FEIRA ES + CAFÉ
Quando: 19 e 20 de abril de 2024 
Horário: das 9h às 20h
Onde: Hub ES+, Praça Costa Pereira, 30, Centro, Vitória
Entrada gratuita
Inscrições e mais informações: bit.ly/feira-es-cafe.
Com informações do Hub ES+. 

Veja Também

Santa Teresa Gourmet: veja programação e destaques do festival

De concha a grão de café: conheça os doces artísticos que fazem sucesso no ES

Conheça o famoso bolinho de aipim de Meaípe, em Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Café arábica Café capixaba Café Conilon Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados