Feira no Centro de Vitória fará imersão na cafeicultura do ES

Público poderá adquirir cafés especiais diretamente com produtores do ES Crédito: William Caldeira

Nos próximos dias 19 e 20 de abril, sexta e sábado, a Feira ES+Café vai promover uma verdadeira imersão no universo da cafeicultura capixaba, no Hub ES+, no Centro de Vitória.

Com uma programação inteiramente gratuita, que inclui mais de 40 horas de atividade, o evento reunirá expositores, palestras, aulas-shows, workshops com baristas renomados, degustações, competições criativas e atrações artístico-culturais.

A feira envolve os mais diversos segmentos que compõem a cadeia produtiva do setor, dando visibilidade à produção capixaba de cafés especiais ao aproximar produtores, consumidores e demais profissionais diretamente envolvidos.

Durante os dois dias de programação, visitantes terão a oportunidade de adquirir cafés especiais diretamente com produtores e torrefadores das diferentes regiões cafeeiras do Espírito Santo. Os grãos serão comercializados na área externa no Hub ES+.

PAINÉIS

Entre as presenças confirmadas para o evento estão Deneval Miranda e Deneval Jr., respectivamente pai e filho, cafeicultores e proprietários do Sítio Cordilheiras do Caparaó, localizado em Iúna, onde foi cultivado o café arábica eleito o melhor nacional na última edição do concurso Coffee of the Year 2023, realizado em Minas Gerais. Os produtores apresentarão um panorama dessa experiência de sucesso no painel “Origens e trajetória do café: da planta à xícara”, na abertura da feira.

O segundo painel, com o tema “Associativismo e Mulheres no café”, vai destacar a importância da organização coletiva dos produtores e da participação das mulheres em toda a cadeia produtiva do setor.

Na sequência, o painel “Café, turismo e sustentabilidade” falará sobre como o cultivo de cafés especiais reverbera na exploração da atividade turística e como as práticas sustentáveis na preservação dos biomas estão envolvidas na produção cafeeira capixaba.

QUALIFICAÇÃO

A programação da feira inclui também diversas formações ligadas à indústria do café, voltadas para a qualificação de diferentes segmentos profissionais e para o público em geral.

Serão realizadas duas masterclasses, conduzidas por profissionais renomados: “Cafeteria modelo: a importância da arquitetura para o sucesso do negócio”, conduzida pelo arquiteto Victor Brandão; e “ O universo da torra”, com o mestre de torra Jonathan Piazarolo.

O evento terá ainda três oficinas voltadas para públicos específicos, com inscrição antecipada: “Oficina de fotografia gastronômica”, com a fotógrafa Natália Rabelo; “Criação de cardápios de cafeteria”, com a consultora em cafeteria Nati Nobre; e “Oficina de iniciação à degustação de café (cupping)”, conduzida pelo torrefador, degustador e classificador Alexandre Zambon Bergamim — esta última é destinada a baristas e a pessoas que produzem cafés ou são empreendedoras do ramo.

Simpatizantes e iniciantes no setor também terão a oportunidade de se aproximar do universo do café por meio de cinco aulas-shows abertas e gratuitas, sem necessidade de inscrição prévia: “Harmonização gastronômica com cafés especiais” e “Métodos de extração e preparo de café”, ambas com o consultor de cafeterias, mentor, mestre de torra e instrutor de cursos de barista Erivelton Smith; “Entenda os rótulos de cafés especiais”, com o barista e instrutor técnico de cafeterias João Carneiro; e “O protagonismo do café na gastronomia”, com Alexandre Bergamim, torrefador, atua com corretagem e exportação de cafés, classificador e degustador.

Feira envolve os mais diversos segmentos que compõem a cadeia produtiva do setor Crédito: Marcelo Moreno

CAMPEONATO E MARATONA

Completam a programação da feira o “Campeonato de Latte Art (TNT)”, no qual os participantes, derramando leite vaporizado em uma dose de café expresso, criam desenhos variados a serem escolhidos por voto popular; e a “Maratona Criativa Design de Embalagens de Café”, voltada para estudantes de design desafiados a desenvolver a embalagem e a identidade visual de cafés especiais capixabas.

A ES+Café contará ainda com a roda de conversa “Baristas do Espírito Santo e a importância do associativismo”, e terá atrações culturais no encerramento de cada dia de feira, na área externa do Hub ES+.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (19/04)

9h - Cerimônia de Abertura | Aberto e gratuito



- Cerimônia de Abertura | Aberto e gratuito 9h às 13h | Oficina Maker - Fotografia Gastronômica | Inscrições gratuitas | Facilitadora: Natália Rabelo (fotógrafa gastronômica)



| Oficina Maker - Fotografia Gastronômica | Inscrições gratuitas | Facilitadora: Natália Rabelo (fotógrafa gastronômica) 9h30 às 11h30 | Painel: Origens e trajetória do café: da planta à xícara | Inscrições gratuitas | Mediador: Marcelo Moreno (barista, instrutor, consultor, competidor e curador da feira ES+CAFÉ) | Participantes: Deneval Miranda Vieira Jr. (cafeicultura premiado - Sítio Cordilheiras do Caparaó); Deneval Miranda (cafeicultor premiado - Sítio Cordilheiras do Caparaó); Leonardo Machado (barista, torrefador, empreendedor, competidor e designer - Hub Natural e Quintal do Armazém Cafeteria); Waschintom Mageski (barista e torrefador)



| Painel: Origens e trajetória do café: da planta à xícara | Inscrições gratuitas | Mediador: Marcelo Moreno (barista, instrutor, consultor, competidor e curador da feira ES+CAFÉ) | Participantes: Deneval Miranda Vieira Jr. (cafeicultura premiado - Sítio Cordilheiras do Caparaó); Deneval Miranda (cafeicultor premiado - Sítio Cordilheiras do Caparaó); Leonardo Machado (barista, torrefador, empreendedor, competidor e designer - Hub Natural e Quintal do Armazém Cafeteria); Waschintom Mageski (barista e torrefador) 11h30 às 13h30 | Aula-show: Harmonização gastronômica com cafés especiais Inscrições gratuitas | Facilitador: Erivelton Smith (consultor de cafeterias, mentor, mestre de torras e instrutor de cursos de barista); Cafeteria convidada: Colher de Pau Cafeteria e Bistrô (Vila Velha/ES)

| Aula-show: Harmonização gastronômica com cafés especiais Inscrições gratuitas | Facilitador: Erivelton Smith (consultor de cafeterias, mentor, mestre de torras e instrutor de cursos de barista); Cafeteria convidada: Colher de Pau Cafeteria e Bistrô (Vila Velha/ES) 14h às 16h | Painel - Associativismo e mulheres do café | Inscrições gratuitas | Mediadora: Kátia Quedevez (Jornalista, editora e idealizadora revista e portal de notícias Conexão Safra, Anuário do Agronegócio Capixaba, Safrinha HQ) | Participantes: Elena Moreno (cafeicultora, ex-presidente da associação dos cafés especiais de Ibatiba, vencedora de prêmios e concursos); Helen Lima (cafeicultora - Associação Pó de Mulheres); Kissia Dal'Orto (cafeicultora - Fazenda Flor de Lis); Lucia Helena Barros (barista e consultora); Rosa Helena (cafeicultura premiada - Sítio Cordilheiras do Caparaó)



| Painel - Associativismo e mulheres do café | Inscrições gratuitas | Mediadora: Kátia Quedevez (Jornalista, editora e idealizadora revista e portal de notícias Conexão Safra, Anuário do Agronegócio Capixaba, Safrinha HQ) | Participantes: Elena Moreno (cafeicultora, ex-presidente da associação dos cafés especiais de Ibatiba, vencedora de prêmios e concursos); Helen Lima (cafeicultora - Associação Pó de Mulheres); Kissia Dal'Orto (cafeicultora - Fazenda Flor de Lis); Lucia Helena Barros (barista e consultora); Rosa Helena (cafeicultura premiada - Sítio Cordilheiras do Caparaó) 14h às 18h | Oficina Maker - Criação de cardápios de cafeteria | Inscrições gratuitas | Facilitadora: Nati Nobre (geógrafa, barista e pesquisadora do café)



| Oficina Maker - Criação de cardápios de cafeteria | Inscrições gratuitas | Facilitadora: Nati Nobre (geógrafa, barista e pesquisadora do café) 16h às 17h | Aula-show: Métodos de extração e preparo de café | Aberto e gratuito | Facilitador: Erivelton Smith (consultor de cafeterias, mentor, mestre de torras e instrutor de cursos de barista)



| Aula-show: Métodos de extração e preparo de café | Aberto e gratuito | Facilitador: Erivelton Smith (consultor de cafeterias, mentor, mestre de torras e instrutor de cursos de barista) 17h às 19h | Masterclass - Cafeteria modelo: a importância da arquitetura para o sucesso do negócio Inscrições gratuitas | Palestrante: Victor Brandão (arquiteto e consultor especializado em montagem de cafeteiras - Brandão Studio)



| Masterclass - Cafeteria modelo: a importância da arquitetura para o sucesso do negócio Inscrições gratuitas | Palestrante: Victor Brandão (arquiteto e consultor especializado em montagem de cafeteiras - Brandão Studio) 17h às 19h | Aula-show: Entenda o café espresso | Aberto e gratuito | Facilitadora: Nayra Caldas (biológa, barista, professora e mestre de torra)



| Aula-show: Entenda o café espresso | Aberto e gratuito | Facilitadora: Nayra Caldas (biológa, barista, professora e mestre de torra) 19h às 20h | Campeonato de Latte Art (TNT)} Inscrições gratuitas | Mediador: Marcelo Moreno (barista, instrutor, consultor, competidor e curador da feira ES+CAFÉ)



| Campeonato de Latte Art (TNT)} Inscrições gratuitas | Mediador: Marcelo Moreno (barista, instrutor, consultor, competidor e curador da feira ES+CAFÉ) 10h às 20h | Exposição e vendas de produtos



| Exposição e vendas de produtos 17h às 19h | Discotecagem - DJ Jader



| Discotecagem - DJ Jader 19h às 20h | Banda de Congo Amores da Lua

SÁBADO (20/04)

9h às 18h | Maratona Criativa - Design de embalagens de café Vagas esgotadas | Facilitadora: Juliana Lisboa (Designer e Co-fundadora da Cidade Quintal e A Fantástica Carpintaria)



| Maratona Criativa - Design de embalagens de café Vagas esgotadas | Facilitadora: Juliana Lisboa (Designer e Co-fundadora da Cidade Quintal e A Fantástica Carpintaria) 9h às 10h | Aula-show: Métodos de extração e preparo do café Aberto e gratuito | Facilitadora: Thaís Ferreira da Silva (barista e pós-graduada em cafeicultura)



| Aula-show: Métodos de extração e preparo do café Aberto e gratuito | Facilitadora: Thaís Ferreira da Silva (barista e pós-graduada em cafeicultura) 10h às 12h | Painel: Café, turismo e sustentabilidade Inscrições gratuitas | Mediador: Glauco Gomes (consultor credenciado do Sebrae-ES) | Participantes: Carol Malta (cafeicultora, pós-graduada em cafeicultura sustentável - Associação Gestora da Denominação de Origem do Caparaó); David Florenço (promotor de cafés especiais e gestor de Projetos e Turismo - Prefeitura de Iúna-ES); Fabiano Tristão (coordenador estadual de cafeicultura - Incaper); Rosa Helena (cafeicultura premiada - Sítio Cordilheiras do Caparaó)



| Painel: Café, turismo e sustentabilidade Inscrições gratuitas | Mediador: Glauco Gomes (consultor credenciado do Sebrae-ES) | Participantes: Carol Malta (cafeicultora, pós-graduada em cafeicultura sustentável - Associação Gestora da Denominação de Origem do Caparaó); David Florenço (promotor de cafés especiais e gestor de Projetos e Turismo - Prefeitura de Iúna-ES); Fabiano Tristão (coordenador estadual de cafeicultura - Incaper); Rosa Helena (cafeicultura premiada - Sítio Cordilheiras do Caparaó) 14h às 15h | Aula-show: Entenda os rótulos de cafés especiais Aberto e gratuito | Facilitador: Leonardo Machado (barista, torrefador, empreendedor, competidor e designer - Hub Natural e Quintal do Armazém Cafeteria)



| Aula-show: Entenda os rótulos de cafés especiais Aberto e gratuito | Facilitador: Leonardo Machado (barista, torrefador, empreendedor, competidor e designer - Hub Natural e Quintal do Armazém Cafeteria) 14h às 16h | Oficina: Iniciação à degustação de café (cupping) Inscrições gratuitas | Facilitador: Alexandre Bergamim (torrefador, atua com corretagem e exportação de cafés, classificador e degustador)



| Oficina: Iniciação à degustação de café (cupping) Inscrições gratuitas | Facilitador: Alexandre Bergamim (torrefador, atua com corretagem e exportação de cafés, classificador e degustador) 15h às 17h | Roda de conversa: Baristas do Espírito Santo e a importância do associativismo Inscrições gratuitas | Mediador: Marcelo Moreno (barista, instrutor, consultor, competidor e curador da feira ES+CAFÉ)



| Roda de conversa: Baristas do Espírito Santo e a importância do associativismo Inscrições gratuitas | Mediador: Marcelo Moreno (barista, instrutor, consultor, competidor e curador da feira ES+CAFÉ) 15h às 17h | Aula-show: O protagonismo do café na gastronomia Aberto e gratuito | Facilitadoras: Laís Pagung Ribeiro (professora e coordenadora no curso Técnico em Gastronomia do CEET Vasco Coutinho); Luana Evelyn Rosa de Sousa (Professora e coordenadora do curso de gastronomia do CEET Vasco Coutinho)



| Aula-show: O protagonismo do café na gastronomia Aberto e gratuito | Facilitadoras: Laís Pagung Ribeiro (professora e coordenadora no curso Técnico em Gastronomia do CEET Vasco Coutinho); Luana Evelyn Rosa de Sousa (Professora e coordenadora do curso de gastronomia do CEET Vasco Coutinho) 17h às 19h | Masterclass: O universo da torra Inscrições gratuitas | Palestrante: Jonathan Piazarolo (mestre de torra, sócio-proprietário - Trentino Torra de Cafés)



| Masterclass: O universo da torra Inscrições gratuitas | Palestrante: Jonathan Piazarolo (mestre de torra, sócio-proprietário - Trentino Torra de Cafés) 17h às 18h | Discotecagem: DJ Sista Ilú



| Discotecagem: DJ Sista Ilú 18h às 18h50 | Apresentação musical: Borabaez



| Apresentação musical: Borabaez 19h10 às 20h | Apresentação musical: Pretaô

FEIRA ES + CAFÉ

Quando: 19 e 20 de abril de 2024

Horário: das 9h às 20h

Onde: Hub ES+, Praça Costa Pereira, 30, Centro, Vitória

Entrada gratuita

Inscrições e mais informações: bit.ly/feira-es-cafe.

