Cervejaria abre temporada de inverno na Rota dos Ipês, em Domingos Martins

Segunda unidade da cervejaria será lançado oficialmente no sábado (8) Crédito: Azzurra/Divulgação

Famosa na região de Pedra Azul, onde sua primeira unidade virou ponto de encontro dos cervejeiros na Rota do Lagarto, a Cervejaria Azzurra abre neste sábado (8) a primeira temporada de inverno de sua filial na Rota dos Ipês, em Soído.

O lançamento oficial da cervejaria na Rota dos Ipês está marcado para começar às 10h e vai até as 22h, com uma festa regada a churrasco em fogo de chão, sob o comando do chef Paulo Buzon, e apresentações musicais.

Às 14h, entra em cena o duo de pop HD Acústico, formado por Diego Gonçalves e Hick Lopes, e às 18h sobe ao palco a banda Ubando. Durante o evento será cobrado couvert artístico de R$ 10* por pessoa.

O cardápio das duas unidades da Azzurra foi repaginado para a alta temporada e traz novidades, como a coxinha sem massa com recheio de frango e requeijão (R$ 49*/10 unidades).

“Uma nova sobremesa é o bolo de banana com caramelo salgado, finalizado com açúcar e canela", conta a chef da cervejaria, Thaiz Cerqueira, que destaca itens para curtir no friozinho, como a polenta cremosa com costelinha suína, parmesão e rúcula (R$ 55*) e o creme de abóbora com gorgonzola (R$ 43*), ambos individuais.

Bolinhos de tilápia com sour cream são destaque na Rota dos Ipês Crédito: Azzurra/Divulgação

Na Rota dos Ipês, um dos carros-chefes para acompanhar as cervejas da casa (em especial a Witbier com limão siciliano e coentro) é o bolinho de tilápia, com massa de batata e alho-poró e recheio de queijo (R$ 59*/oito unidades acompanhadas por sour cream).

E por falar em cerveja, outro destaque da cervejaria é a Catharina Sour com pitaia e goiaba, assinada pelo sócio e mestre-cervejeiro da marca, Bruno Azevedo. Também são elogiadas a Oatmeal Stout (com nibs de cacau), a Blonde Ale (com adição de mel silvestre) e a Strong Golden Ale, que contém café 100% arábica na receita.

A nova unidade da cervejaria Azzurra abre às 10h, de quinta a domingo, e fica no Km 6 da Rota dos Ipês, na localidade de Soído, em Domingos Martins. Mais informações: @azzurracervejaria.

RESTAURANTE LANÇA SANDUÍCHES COM MASSA DE PIZZA NAPOLITANA

A pizzaria La Musa acaba de lançar três novos sanduíches feitos com massa de pizza. O de mortadela italiana e pistache contém ainda creme de burrata, raspas de limão siciliano e rúcula e o de Parma e pesto genovês vem com muçarela fior di latte, presunto cru italiano, tomate seco, rúcula e azeite.

Outra pedida é o de salmão gravlax com coalhada seca, picles de pepino, mostarda dijon, rúcula e azeite. Cada sanduíche custa R$ 68*. A La Musa Pizzeria Napoletana fica na Rua Chapot Presvot, 425, lojas 11 e 12, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: (27) 99226-6945 e @lamusapizzeria.

Sanduíche de mortadela italiana e pistache é novidade na casa Crédito: La Musa/Divulgação

Vitória recebe feira com mais de 70 vinhos para degustação A loja de vinhos Espaço Doc realiza, no próximo dia 20 de junho, a 6ª edição da Doc Tasting, com mais de 70 rótulos da bebida para degustação. A feira acontecerá no hotel Sheraton Vitória (Av. Saturnino De Brito, 217, Praia do Canto), das 19h30 às 22h, e terá apenas 100 vagas disponíveis. O ingresso custa R$ 120* por pessoa e pode ser reservado pelo (27) 98821-9069 com Renata. VM Vinhos, Épice Wine & Spirits, All Wine Importadora, Market 7 Importadora, Ervideira, Casa Scalecci, Sabor com Prosa, Carnielli e Medeiros Bakehouse participam do evento. Mais informações: @espacodocvitoria e @encontrovinhosesabores.

*Valores apurados em 7/06.

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