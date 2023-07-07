Fila para aula de Claude Troisgros marca início do Fest Gastronomia

Entrada para o Auditório Senac/Fecomércio, local onde será realizada a aula-show de Claude Crédito: Vitor Jubini

O Fest Gastronomia, maior festival gastronômico do Espírito Santo, já começou. Na abertura dos portões nesta sexta-feira (7), às 17 horas, o público já se concentrava formando uma fila para garantir vaga para uma das grandes atrações do primeiro dia de festival: a aula-show do chef francês Claude Troisgros, que está marcada para as 20 horas.

A estrela dos canais Globo e GNT vai apresentar uma receita de arroz de polvo e aioli de urucum, na aula-show que acontece das 20h às 20h40, no Auditório Senac/Fecomércio. Como a aula está sujeita a lotação, muita gente se adiantou para garantir a vaga.

A aula de Claude acontece depois da entrega dos troféus aos restaurantes vencedores do Prêmio HZ Gastrô 2023 eleitos pelo voto popular no site A Gazeta em 13 categorias.

O EVENTO

O Fest Gastronomia, maior festival de comida, bebida, cultura e lazer do Espírito Santo, marcado para os dias 7, 8 e 9 de julho, na nova área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória.

Uma megaestrutura foi planejada para garantir o conforto do público nos três dias do Fest, que terá praça de alimentação com restaurantes renomados, aulas-show com chefs capixabas e de fora do ES, food trucks, premiação, feiras de pequenos produtores e de artesanato, minitombo da polenta, área kids, espaço dedicado às Paneleiras de Goiabeiras e shows com artistas locais e nacionais.