Fila para aula de Claude Troisgros marca início do Fest Gastronomia

O Fest Gastronomia, maior festival gastronômico do Espírito Santo, já começou. Na abertura dos portões nesta sexta-feira (7), às 17 horas, o público já se concentrava formando uma fila para garantir vaga para uma das grandes atrações do primeiro dia de festival: a aula-show do chef francês Claude Troisgros, que está marcada para as 20 horas.
A estrela dos canais Globo e GNT vai apresentar uma receita de arroz de polvo e aioli de urucum, na aula-show que acontece das 20h às 20h40, no Auditório Senac/Fecomércio. Como a aula está sujeita a lotação, muita gente se adiantou para garantir a vaga.
A aula de Claude acontece depois da entrega dos troféus aos restaurantes vencedores do Prêmio HZ Gastrô 2023 eleitos pelo voto popular no site A Gazeta em 13 categorias.
O EVENTO
O Fest Gastronomia, maior festival de comida, bebida, cultura e lazer do Espírito Santo, marcado para os dias 7, 8 e 9 de julho, na nova área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória.
Uma megaestrutura foi planejada para garantir o conforto do público nos três dias do Fest, que terá praça de alimentação com restaurantes renomados, aulas-show com chefs capixabas e de fora do ES, food trucks, premiação, feiras de pequenos produtores e de artesanato, minitombo da polenta, área kids, espaço dedicado às Paneleiras de Goiabeiras e shows com artistas locais e nacionais.
O ingresso, à venda pelo site Superticket e na bilheteria do Álvares, dá direito a todas as atrações do evento, inclusive às aulas-show, e custa R$ 60 (meia) na sexta e no sábado, R$ 50 (meia) no domingo e R$ 140 o passaporte para os três dias. Crianças e adolescentes de até 15 anos não pagam para entrar.