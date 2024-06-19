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Confira atrações

Festival do Vinho abre inverno com muita música em Domingos Martins

Saulo Simonassi, Rastaclone e Amaro Lima são atrações do evento, que acontecerá nos dias 22 e 29 de junho, no Rancho Lua Grande
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 19 de Junho de 2024 às 07:30

Vinho tinto
Festival terá mais de 20 opções de vinhos, nacionais e importados Crédito: Shutterstock
Domingos Martins dá boas-vindas ao inverno neste fim de semana com a 29ª edição do Festival do Vinho, no Rancho Lua Grande. O evento acontecerá em dois sábados, 22 e 29 de junho, a partir das 19h, com 13 shows musicais, que incluem atrações como Saulo Simonassi, Macucos, Amaro Lima e Casaca
Cerca de 20 rótulos, em sua maioria chilenos, estarão à venda no festival, além do já tradicional "chope de vinho". Marcas como Calicanto, Tarapacá, Santa Helena, Casillero del Diablo e Salton estão confirmadas na carta de vinhos e espumantes. Para degustar a bebida, serão vendidas taças alusivas ao evento (R$ 30 a unidade ou R$ 50 duas unidades).  
Macucos é atração confirmada no TendaLab 2024
Macucos se apresenta no primeiro sábado do festival Crédito: Rodrigo Pysi
Os apreciadores de cerveja artesanal também terão opções, pois estarão presentes no Rancho Lua Grande as cervejarias regionais Teresense, Kingbier, Ronchi Beer, Azzurra, Trarko e Barba Ruiva. Das 20h às 21h, serão oferecidas degustações de vinhos, licores, queijos e embutidos.
A programação musical terá estilos variados, do forró ao pop rock, passando pelo pagode e pelo sertanejo. Confira as atrações abaixo.  

PROGRAMAÇÃO

22 DE JUNHO - SÁBADO 
  • Abertura às 19h
  • Apresentação do grupo de dança Blütenblätter tal Volkstanzgruppe
  • Escolha da Rainha e da Princesa do Festival do Vinho
  • Palco Coroa: 
  • 22h - Luiz Paulo Forrozão
  • 0h - Kadu Vieira
  • 2h - Balada do Maycon
  • Palco Wine:
  • 22h - Saulo Simonassi 
  • 0h - Amaro Lima
  • 2h - Macucos
Renato Casanova, integrante do grupo capixaba Casaca
Renato Casanova, da banda Casaca, sobe ao palco no dia 29 Crédito: Reprodução/Instagram
29 DE JUNHO - SÁBADO 
  • Abertura às 19h 
  • Apresentação do grupo de dança Bergfreunde de Campinho 
  • Palco Coroa: 
  • 21h - Lara Mendes
  • 23h - João Fellipe e Rafael
  • 1h - Frazão
  • 3h - Gustavo Venturini
  • Palco Wine:
  • 22h - Marcelo Ribeiro
  • 0h - Rastaclone
  • 2h - Casaca
Os ingressos custam R$ 100 (inteira) e estão à venda pelo site LeBillet ou sem taxa nas lojas físicas Óticas Diniz (Shopping Vitória, Shopping Vila Velha,  Shopping Praia da Costa, Shopping Mestre Álvaro e Avenida Central de Laranjeiras) e Origens (Shopping Vitória, Shopping Praia da Costa, Shopping Vila Velha, Praia do Canto e Praia de Camburi). 
29º FESTIVAL DO VINHO 
Quando: 22 e 29 de junho de 2024, a partir das 19h
Onde: Rancho Lua Grande, ao lado do portal da cidade. Rodovia João Ricardo Schorling, Domingos Martins
Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), à venda no site LeBillet e lojas Óticas Diniz e Origens
Mais informações: @festivaldovinho (Instagram).

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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