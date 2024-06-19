Festival do Vinho abre inverno com muita música em Domingos Martins

22 e 29 de junho de 2024, a partir das 19h

Rancho Lua Grande, ao lado do portal da cidade.

Rodovia João Ricardo Schorling, Domingos Martins

R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), à venda no site LeBillet e lojas Óticas Diniz e Origens

Mais informações: @festivaldovinho (Instagram).