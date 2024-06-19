Festival do Vinho abre inverno com muita música em Domingos Martins

Domingos Martins dá boas-vindas ao inverno neste fim de semana com a 29ª edição do Festival do Vinho, no Rancho Lua Grande. O evento acontecerá em dois sábados, 22 e 29 de junho, a partir das 19h, com 13 shows musicais, que incluem atrações como Saulo Simonassi, Macucos, Amaro Lima e Casaca.
Cerca de 20 rótulos, em sua maioria chilenos, estarão à venda no festival, além do já tradicional "chope de vinho". Marcas como Calicanto, Tarapacá, Santa Helena, Casillero del Diablo e Salton estão confirmadas na carta de vinhos e espumantes. Para degustar a bebida, serão vendidas taças alusivas ao evento (R$ 30 a unidade ou R$ 50 duas unidades).
Os apreciadores de cerveja artesanal também terão opções, pois estarão presentes no Rancho Lua Grande as cervejarias regionais Teresense, Kingbier, Ronchi Beer, Azzurra, Trarko e Barba Ruiva. Das 20h às 21h, serão oferecidas degustações de vinhos, licores, queijos e embutidos.
A programação musical terá estilos variados, do forró ao pop rock, passando pelo pagode e pelo sertanejo. Confira as atrações abaixo.
PROGRAMAÇÃO
22 DE JUNHO - SÁBADO
- Abertura às 19h
- Apresentação do grupo de dança Blütenblätter tal Volkstanzgruppe
- Escolha da Rainha e da Princesa do Festival do Vinho
- Palco Coroa:
- 22h - Luiz Paulo Forrozão
- 0h - Kadu Vieira
- 2h - Balada do Maycon
- Palco Wine:
- 22h - Saulo Simonassi
- 0h - Amaro Lima
- 2h - Macucos
29 DE JUNHO - SÁBADO
- Abertura às 19h
- Apresentação do grupo de dança Bergfreunde de Campinho
- Palco Coroa:
- 21h - Lara Mendes
- 23h - João Fellipe e Rafael
- 1h - Frazão
- 3h - Gustavo Venturini
- Palco Wine:
- 22h - Marcelo Ribeiro
- 0h - Rastaclone
- 2h - Casaca
Os ingressos custam R$ 100 (inteira) e estão à venda pelo site LeBillet ou sem taxa nas lojas físicas Óticas Diniz (Shopping Vitória, Shopping Vila Velha, Shopping Praia da Costa, Shopping Mestre Álvaro e Avenida Central de Laranjeiras) e Origens (Shopping Vitória, Shopping Praia da Costa, Shopping Vila Velha, Praia do Canto e Praia de Camburi).
29º FESTIVAL DO VINHO
Quando: 22 e 29 de junho de 2024, a partir das 19h
Onde: Rancho Lua Grande, ao lado do portal da cidade. Rodovia João Ricardo Schorling, Domingos Martins
Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), à venda no site LeBillet e lojas Óticas Diniz e Origens
Mais informações: @festivaldovinho (Instagram).
Quando: 22 e 29 de junho de 2024, a partir das 19h
Onde: Rancho Lua Grande, ao lado do portal da cidade. Rodovia João Ricardo Schorling, Domingos Martins
Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), à venda no site LeBillet e lojas Óticas Diniz e Origens
Mais informações: @festivaldovinho (Instagram).
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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.