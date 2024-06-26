Luciano Huck publica vídeo de casal capixaba em encontro com filho adotivo

Nesta quarta-feira (26), o apresentador Luciano Huck surpreendeu os internautas ao publicar no feed do Instagram um vídeo de uma capixaba: Laila Magesk viralizou em março deste ano ao adotar um bebê e se emocionar ao lado do marido Rodrigo Bona Sant Anna. Na publicação, Huck colocou a seguinte legenda:
"A adoção é um ato do mais puro amor que um ser humano pode ter. Parabéns aos papais pela família linda!", disse. No post, que já conta com 3,5 milhões de visualizações, a capixaba também deixou um comentário para o apresentador. "O dia mais feliz das nossas vidas! O amor só cresce", escreveu Laila no Instagram.
Anteriormente já noticiado pelo site de A Gazeta, Laila viralizou em março deste ano ao postar o vídeo do encontro nas sociais. Com a alta repercussão do momento emocionante entre o casal, o vídeo teve ainda mais alcance com a postagem de Luciano. Confira o momento: