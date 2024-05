História de adoção e 1° encontro de casal com filho no ES emociona o Brasil

História de adoção e 1º encontro de casal com filho no ES emociona o Brasil

Momento filmado mostra o "nascimento" de Matias para a jornalista Laila Magesk, e seu marido, o representante comercial Rodrigo Bona Sant Anna, em março deste ano

Uma emocionante história de adoção em Vila Velha, no Espírito Santo, viralizou nas redes sociais nos últimos dias, inclusive em perfis nacionais. O primeiro contato com o filho, um bebê, que na ocasião tinha apenas dois meses, levou pai e mãe às lágrimas. O momento, filmado ( veja acima ), mostrou o "nascimento" de Matias para a jornalista Laila Magesk, e seu marido, o representante comercial Rodrigo Bona Sant Anna. O vídeo já acumula mais de 1,7 milhão de visualizações.

"Em outubro de 2020 entramos com o processo de adoção na Vara da Infância e Juventude da nossa cidade. Mas nossa habilitação só saiu em 2023. Foram longos anos de espera. A pandemia contribuiu para esse tempo. Em março deste ano, recebemos a melhor notícia: nosso filho havia nascido para nós. No mês de São José, pai adotivo de Jesus e nosso companheiro de espera, o que torna esse momento ainda mais especial. Conhecemos o nosso menino no dia 27/03 e já fomos buscá-lo no dia 28/03", contou Laila.