Catia Horsts Medeiros celebra aniversário com festa em Setiba; veja fotos

Contagem regressiva para a Churrascada Steffen Eventos, maior evento de churrasco gaúcho em solo capixaba! Será no domingo, dia 22 de setembro, das 10h às 16h. Nesta edição, entre as novidades estão a premiação dos melhores trajes de prenda gaúcha e peão gaúcho, nas categorias adulto e infantil e a apresentação inédita do grupo de dança “Os Gaudérios”, pela primeira vez em Vitória. No cardápio, a legítima costela gaúcha, preparada no fogo de chão e mais de 2 toneladas de carne de altíssima qualidade, incluindo alcatra, copa lombo, tulipinha de frango, carneiro e leitão assado.