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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Catia Horsts Medeiros celebra aniversário com festa em Setiba; veja fotos

Publicado em
17 set 2024 às 03:00
Vitor Horts Medeiros, Fabio Medeiros ,Catia Horsts Medeiros, Mariana e Arthur Horsts Medeiros (
Vitor Horts Medeiros, Fabio Medeiros, a aniversariante Catia Horsts Medeiros, Mariana e Arthur Horsts Medeiros: celebrando 49 anos em família Crédito: Mônica Zorzanelli

Viva, Catia!

Querida de RR, Catia Horsts Medeiros comemorou seus 49 anosem sunset party, no sábado (14), no Shaka Surf Park, em Setiba. O menu foi assinado pelo chef Luciano Victal e a banda Back to the Past ferveu a pista. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

FEIRA

Sonia Iamonde, organizadora da ArteSanto, a Feira Nacional do artesanato do Espírito Santo, com o governador do Estado, Renato Casagrande, no evento neste fim de semana
Sonia Iamonde, organizadora da ArteSanto, a Feira Nacional do artesanato do Espírito Santo, com o governador do Estado, Renato Casagrande, no evento neste fim de semana Crédito: Divulgação

BUSINESS

Alessandra Brandão, da AB Marketing, com a empresária Carol Lobato, em evento de negócios.
Alessandra Brandão, da AB Marketing, com a empresária Carol Lobato, em evento de negócios. Crédito: Divulgação

Xadrez e os estudos

Sob o comando do bicampeão estadual absoluto de xadrez, Carlos De'Carli Filho, o MADAN deu início a um novo projeto: aulas de xadrez toda sexta-feira, das 14 às 15h40, para alunos do Ensino Médio ao Pré-Vestibular. “Com foco em desenvolver mais do que simples jogadas, o xadrez ajuda a aprimorar memória, raciocínio lógico e disciplina. Agora, o silêncio das salas do MADAN está sendo quebrado pelo som das peças de xadrez sendo movimentadas, e é claro que eu também aproveito para jogar com os alunos”, comentou o diretor Daniel Rojas, que é um jogador de destaque no Estado, sempre brigando pelas primeiras colocações.

Representatividade capixaba

A pró-reitora da FAESA, professora Carla Letícia Alvarenga Leite, é uma das convidadas especiais do maior fórum de ensino superior da América Latina, o 26º Fnesp, que acontecerá em São Paulo nos dias 18 e 19 de setembro. Ela integra o time de especialistas em educação que comandará o painel sobre Ecossistemas de Financiamento, Acesso e Engajamento dos Estudantes.

Protagonismo Feminino

A fim de fortalecer o protagonismo feminino do mercado imobiliário do Espirito Santo, Dani Guidoni vai ministrar a palestra sobre ‘Autoliderança, produtividade sem esgotamento, nesta quinta-feira (19), às 17h, na Argo Construtora, em Vila Velha. Raquel Queiroz marcará presença no primeiro encontro do Instituto Mulheres do Imobiliário no ES.

Churrascada

Contagem regressiva para a Churrascada Steffen Eventos, maior evento de churrasco gaúcho em solo capixaba! Será no domingo, dia 22 de setembro, das 10h às 16h. Nesta edição, entre as novidades estão a premiação dos melhores trajes de prenda gaúcha e peão gaúcho, nas categorias adulto e infantil e a apresentação inédita do grupo de dança “Os Gaudérios”, pela primeira vez em Vitória. No cardápio, a legítima costela gaúcha, preparada no fogo de chão e mais de 2 toneladas de carne de altíssima qualidade, incluindo alcatra, copa lombo, tulipinha de frango, carneiro e leitão assado.

FOTOGRAFIA

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