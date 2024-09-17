Catia Horsts Medeiros celebra aniversário com festa em Setiba; veja fotos

Sob o comando do bicampeão estadual absoluto de xadrez, Carlos De'Carli Filho, o MADAN deu início a um novo projeto: aulas de xadrez toda sexta-feira, das 14 às 15h40, para alunos do Ensino Médio ao Pré-Vestibular. “Com foco em desenvolver mais do que simples jogadas, o xadrez ajuda a aprimorar memória, raciocínio lógico e disciplina. Agora, o silêncio das salas do MADAN está sendo quebrado pelo som das peças de xadrez sendo movimentadas, e é claro que eu também aproveito para jogar com os alunos”, comentou o diretor Daniel Rojas, que é um jogador de destaque no Estado, sempre brigando pelas primeiras colocações.