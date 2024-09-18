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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Luciana Ferrari e Leonardo Fiorot celebram 15 anos das trigêmeas em Vitória

Publicado em
18 set 2024 às 03:00
Luciana Ferrari e Leonardo Jusan Fiorot e as filha Júlio, Lívia e Taís
Luciana Ferrari e Leonardo Jusan Fiorot e as filhas Júlia, Lívia e Taís: 15 anos em família! Crédito: Camilla Baptistin

Triplo aniversário!

Foi linda e emocionante a festa das trigêmeas  Júlia, Lívia e Taís, filhas de Luciana Ferrari e Leonardo Fiorot, neste sábado (14), na Casa Lounge, em Vitória. A história das meninas emocionou o Brasil após ser contada em um Globo Repórter. Uma das irmãs de Luciana, a professora Juliana Ferrari, emprestou a barriga para gerar as trigêmeas, já que, aos 17 anos, a Luciana descobriu que não poderia engravidar. Passados 15 anos, a família se reuniu para cantar os parabéns para as meninas. As aniversariantes esbanjavam alegria em looks Regina Pagani. A festa contou com bufê de Jana Tanure e decoração de Evandro Andrade - Cristal Eventos. Veja as fotos de Camilla Baptistin.

INAUGURAÇÃO

Tereza Esteves,Cami Christofaro, Helena Esteves e Fred Esteves
Tereza Esteves,Cami Christofaro, Helena Esteves e Fred Esteves: na festa de inauguração do Studio Velocity Vitória. no sábado (14) Crédito: Cloves Louzada

Mulheres de Dubai

Mentora e impulsionadora de negócios entre mulheres, a empresária Elayne Borel, CEO da Rede Mulheres de Negócios (MN), aceitou o convite de Denise Gonçalo para palestrar sobre o poder do networking, em Dubai, na edição 2024 do Mastermind Mulheres de Milhões. O evento vai acontecer de 11 a 19 de outubro com o objetivo de fomentar na liderança de negócios feminina conhecimento e experiências práticas.

A formação do medico do futuro

A formação do medico do futuro O médico Chao Lung Wen, professor de Telemedicina da USP e professor convidado da FAESA, ministrará a aula magna para os alunos aprovados no curso de Medicina da FAESA. O evento ocorrerá no dia 2 de outubro, no Prime Hall, em Vitória, e o professor abordará o tema "Telemedicina e os Médicos do Futuro". A iniciativa marca o início das atividades do curso na Unidade de Medicina Cariacica. As matrículas seguem até 20 de setembro, com início das aulas no dia 23.

Mesa posta e chá

Muito além da moda, Renata França continua a surpreender as clientes da Twenty Four Seven com experiências únicas e eventos exclusivos. Nesta quinta-feira, às 15h30, a loja na Praia do Canto irá receber Josy Côgo, especialista em table decor, e Katrynny Galhardo, sommelier de chá. A tarde de bate-papo vai abordar a elegância ao receber e dicas de composição de mesa posta para momentos de chá. As convidadas e clientes irão aprender a tornar momentos à mesa ainda mais especiais. 

Setembro Amarelo

A tabeliã e terapeuta Márla Camilo recebe em seu cartório nesta quarta-feira (18), o médico Marc Stork, que fará palestra sobre saúde, bem-estar mental e emocional, em apoio à campanha Setembro Amarelo.

NO MÉXICO

CAFÉ DA MANHÃ

Carla Buaiz e Ingrid Welida
Carla Buaiz e Ingrid Welida: em café da manhã com joias, na Praia do Canto Crédito: Arthur Louzada

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