Luciana Ferrari e Leonardo Fiorot celebram 15 anos das trigêmeas em Vitória

Foi linda e emocionante a festa das trigêmeas Júlia, Lívia e Taís, filhas de Luciana Ferrari e Leonardo Fiorot, neste sábado (14), na Casa Lounge, em Vitória. A história das meninas emocionou o Brasil após ser contada em um Globo Repórter. Uma das irmãs de Luciana, a professora Juliana Ferrari, emprestou a barriga para gerar as trigêmeas, já que, aos 17 anos, a Luciana descobriu que não poderia engravidar. Passados 15 anos, a família se reuniu para cantar os parabéns para as meninas. As aniversariantes esbanjavam alegria em looks Regina Pagani. A festa contou com bufê de Jana Tanure e decoração de Evandro Andrade - Cristal Eventos. Veja as fotos de Camilla Baptistin.