Centro da Capital

Lojas do Mercado da Capixaba são inauguradas em Vitória; veja fotos

Nove meses após entrega das obras de revitalização, espaço entre as avenidas Jerônimo Monteiro e Princesa Isabel começou a funcionar com atividades comerciais neste sábado (12)

1 min de leitura min de leitura

João Barbosa Repórter / [email protected]

Veja fotos de lojas do Mercado da Capixaba, em Vitória Tela cheia 1 de 24

Nove meses após a inauguração de suas obras de revitalização, o Mercado da Capixaba, em Vitória, inaugurou, neste sábado (12), as primeiras lojas. O espaço, atingido em 2002 por um incêndio, ficou de portas fechadas por mais de 20 anos e retomou as atividades comerciais com produtos de artesanato e de essências naturais.

Além das quatro lojas inauguradas neste sábado, o polo comercial ainda deve contar com sorveterias, bares, lanchonetes, bistrôs, cafeterias, pastelarias, confeitarias, produtos hortifrúti, laticínios, doces, galeria de arte, livraria ou sebo, souvenirs e floriculturas. Segundo a administração do mercado, os demais empreendimentos estão em fase de ajuste de contrato e pequenos reparos nas estruturas das lojas para que sejam inaugurados.

Em pleno funcionamento, o Mercado da Capixaba vai abrir as portas de segunda a segunda, das 10h até às 18h. Além das atividades comerciais, o espaço também funciona como um polo de atividades culturais e infantis.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta