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Televisão

Marcos Mion diz que 'vai dar um jeito' de ter Juliette no segundo Caldeirão

Apresentador confirma participação de Joelma: 'É a rainha do palco que eu estou'

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 09:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 set 2021 às 09:34
A vencedora do BBB 21, Juliette Freire
A vencedora do BBB 21, Juliette Freire Crédito: Instagram/@juliette
Após o sucesso de sua estreia na Globo como apresentador do Caldeirão, Marcos Mion, 42, adiantou o que o público poderá esperar do seu segundo programa. Um dos seus desejos é ter Juliette no palco da atração.
"A gente vai dar um jeito de colocar a Juliette no segundo programa. Ela está com a agenda muito complicada, corrida", disse ele em uma live -fãs da vencedora do BBB 21 fizeram várias perguntas sobre a presença da cantora no Caldeirão.
Mion anunciou também que a cantora Joelma já é presença confirmada no próximo sábado (11). "[A convidei para a a estreia], mas ela não tinha data. Joelma vai estar sempre nas minhas estreias e está no segundo programa. É a rainha do palco que estou", afirmou.
Também já foi divulgado que os atores Juliana Paiva e Marcos Caruso participarão da atração no quadro Tem ou Não Tem.
Durante a live, Mion disse ainda que sonha em ter o ator Tony Ramos como convidado no programa. Na estreia, o artista esteve presente, mas em imagens do acervo da emissora, dentro do quadro Isso a Globo Mostra. "Será que um dia o Tony Ramos vai [ao Caldeirão]?" perguntou o apresentador ao ser questionado sobre quem gostaria de ter na atração.

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