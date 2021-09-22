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Música

The Fugees volta aos palcos para comemorar 25 anos do disco 'The Score'

Grupo que revolucionou o R&B se apresentará junto pela primeira vez desde 2006
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 set 2021 às 10:23

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 10:23

Pras Michel, Wyclef Jean e Lauryn Hill: Integrantes do grupo americano The Fugees nos anos 1990
Pras Michel, Wyclef Jean e Lauryn Hill: Integrantes do grupo americano The Fugees nos anos 1990 Crédito: Divulgação
A banda The Fugees anunciou que reunirá seus três membros para um turnê pelos Estados Unidos, Reino Unido, França, Nigéria e Gana, 15 anos depois de sua última reunião.
Formada nos anos 1990 pelos músicos Lauryn Hill, Wyclef Jean e Pras Michel, a banda americana chegou ao estrelato com seu segundo álbum, "The Score", em que emplacou sucessos da música pop como "Ready or Not" e "Killing Me Softly". As apresentações acontecerão entre novembro e dezembro.
Grupo fundamental para o desenvolvimento do R&B, gênero musical de origem afro-americana, o The Fugees havia rompido de modo turbulento em 2006, num conflito envolvendo tanto problemas jurídicos - quando Lauryn Hill foi acusada de roubar músicas dos colegas -, quanto pessoais, entre Hill e Wyclef Jean, seu companheiro à epoca.
O terceiro integrante do grupo, Pras Michel, disse em 2007 que era mais fácil "ver Osama Bin Laden e George W. Bush tomando um 'latte' no Starbucks e discutindo política internacional do que vê-lo trabalhar com Hill de novo".
No entanto, depois de uma reconciliação gradual, primeiro entre Michel e Jean, e depois com Hill, o grupo volta finalmente às atividades.
Em comunicado à imprensa, Hill disse que o "The Fugees tem uma história complexa e impactante". "Eu decidi honrar esse projeto, seu aniverário e os fãs que gostam da nossa música criando um ambiente pacífico onde poderíamos nos unir, tocar a múscia que amamos e dar um exemplo de reconciliação."

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