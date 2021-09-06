Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Abba chega ao topo das paradas de streaming no retorno após 40 anos

Grupo já acumulou 5,5 milhões de curtidas no TikTok até o último sábado (4)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 set 2021 às 09:44

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 09:44

Banda sueca Abba
Banda sueca Abba Crédito: Divulgação
Os dois singles do primeiro álbum do Abba, lançados no dia 2 de setembro, estão no topo das paradas de streaming, segundo o The Guardian. O retorno do grupo sueco após 40 anos gerou elogios e entusiasmo entre os fãs que se lembram dos lançamentos originais e de um público mais jovem.
Os dois primeiros singles do próximo álbum do Abba, que será lançado em 5 de novembro, ficaram em primeiro e terceiro lugar no ranking de tendências do YouTube em 12 países na sexta-feira (3), incluindo o Reino Unido." I Still Have Faith In You" ganhou 4,4 milhões de visualizações em 24 horas na Grã-Bretanha e "Don't Shut Me Down" 1,4 milhões de visualizações.
Em mais uma confirmação do apelo cruzado das gerações da banda pop, o Abba já acumulou 991 mil seguidores e 5,5 milhões de curtidas no TikTok, apesar de ter aderido à plataforma em 1º de setembro.
O grupo, que fez uma versão para piano de Dancing Queen que recebeu 7,3 milhões de visualizações em seu primeiro post, gerou um grande número de vídeos de fãs da geração Z sincronizando canções ou parodiando cenas do filme Mamma Mia.
Embora o Spotify não tenha atualizado suas paradas desde o lançamento dos singles, ele compartilhou dados que mostram que a banda foi mais transmitida por jovens de 18 a 24 anos, e que sua música tem crescido em popularidade desde 2014, com as transmissões duplicando período. "Dancing Queen" é a faixa mais popular da plataforma, mostram os dados.
Embora o Abba, que lançou todos os seus sucessos anteriores entre 1972 e 1982, seja agora visto como um dos mais bem-sucedidos de todos os tempos, sua popularidade despencou no final dos anos 1980 e início dos 1990, quando eram cada vez mais vistos como kitsch.
Não demorou muito para que o quarteto sueco voltasse à fama do topo das paradas, no entanto, com o lançamento da compilação Abba Gold: Greatest Hits em 1992, que ainda é um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. Isso foi seguido pelo popular musical Mamma Mia no palco em 1999 e duas adaptações para o cinema estreladas por Meryl Streep, Pierce Brosnan, Dominic Cooper e Amanda Seyfried, em 2008 e 2018.

Veja Também

ABBA anuncia disco novo e show com imagens em hologramas

Abba anuncia projeto misterioso e primeira música em 39 anos

Sequência de "Mamma Mia" mergulha mais fundo na discografia do Abba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cidade de Marilândia, no Noroeste do ES
Mulher é agredida e tem moto roubada pelo ex-companheiro em Marilândia
Essa é a 9º edição do Festival de Cinema de Santa Teresa
Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa
Vini Júnior parte para cima da marcação em Brasil x França
Diego Ribas, ex-Flamengo, vê Seleção Brasileira longe do ideal para Copa do Mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados