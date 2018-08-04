Sequência de 'Mamma Mia' mergulha mais fundo na discografia do Abba

Elenco de "Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo" Crédito: Divulgação

Se pararmos para analisar friamente, demorou muito para uma continuação de "Mamma Mia!" (2008) chegar às telas. O filme estrelado por Meryl Streep e Amanda Seyfried custou cerca de US$ 50 milhões e obteve, só em bilheteria, quase 12 vezes mais.

Demorou, sim, mas finalmente chegou a hora. "Mamma Mia!: Lá Vamos Nós de Novo", em cartaz desde a última quinta, segue a linha do primeiro filme ao misturar humor, romance e, claro, as músicas do ABBA  em time que está ganhando não se mexe.

Com a particular característica de ser tanto um prelúdio quanto uma sequência para a história do filme original, o novo longa, dirigido por Ol Parker, conta como Donna (Meryl Streep e Lily James) se envolveu na história com os três pais de Sophie (Amanda Seyfried): Sam (Pierce Brosnan e Jeremy Irvine), Harry (Colin Firth e Hugh Skinner) e Bill (Stellan Skarsgård e Josh Dylan).

Os flashbacks exploram a ligação de Donna com cada um deles. Lily James se sai muito bem no papel da jovem Donna e mostra que sabe cantar, uma qualidade importante para um musical.

As músicas, aliás, são parte integrante do filme. Mamma Mia!: Lá Vamos Nós de Novo se permite um mergulho ainda mais aprofundado na discografia do Abba, com algumas canções menos conhecidas sendo utilizadas em momentos importantes da trama.

O texto, tal qual a banda que inspirou o musical que ganhou as telas, é brega, mas encantador. Sim, amigos... Abba é brega, mas isso não é nenhum demérito, pelo contrário  para o filme, essa característica permite que tudo se passe em uma espécie de universo paralelo do qual não se cobra verossimilhança ou conexão com o mundo real. Mamma Mia! (e o ABBA), afinal, é pura galhofa.

ELENCO





A diferença, no caso, é que se trata de uma galhofa da melhor qualidade. O elenco se dá ao luxo de ter nomes de peso em papéis coadjuvantes, além de fazer um ótimo trabalho misturando gerações. Lily James é ótima, assim como Jessica Keenan Wynn, que vive a jovem Tanya, uma das amigas inseparáveis de Donna. Do outro lado da linha do tempo, ninguém menos que Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan e.... Cher! No meio de tudo ainda temos Dominic Cooper e Amanda Seyfried, que traz uma Sophia mais confiante e à vontade do que no filme de 2008.

Mamma Mia!: Lá Vamos Nós de Novo é diversão pura e simples, mas se permite, com essa roupagem, tocar em temas como liberdade, feminismo e gerações ao traçar o paralelo entre a jovem Donna e a Sophie dos dias atuais. Se ABBA é sua praia, o filme é imperdível. Caso não seja, ainda é um entretenimento de primeira  o primeiro filme, inclusive, está disponível na Netflix. Fica a dica.

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Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo

Musical/comédia. (Mamma Mia: Here We Go Again, EUA/Reino Unido, 2018, 114min.).





Direção: Ol Parker.





Elenco: Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep, Andy Garcia, Dominic Cooper, Pierce Brosnan, Colin Firth, Celia Imrie, Cher, Christine Baranski.



