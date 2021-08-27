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Música

Abba anuncia projeto misterioso e primeira música em 39 anos

Banda sueca lançou site e pediu para o fãs se registrarem

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 09:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 ago 2021 às 09:56
Banda sueca Abba
Banda sueca Abba Crédito: Divulgação
A banda sueca Abba anunciou para a próxima semana o lançamento da sua primeira música em 39 anos. O grupo lançou um site na manhã de quinta-feira (26), intitulado "Abba Voyage", pedindo aos fãs que registrem interesse em um novo projeto.
Os fãs esperam que seja uma "turnê de holograma" de longa gestação que o Abba anunciou inicialmente em 2016, segundo a BBC. O quarteto - Agnetha Faltskog, Anna-Frid Lyngstad, Bjorn Ulvaeus e Benny Andersson - voltou ao estúdio em 2018, prometendo duas novas canções ainda naquele ano.
As faixas "I Still Have Faith In You" e "Don't Shut Me Down" foram adiadas várias vezes - e a banda agora está planejando lançar cinco faixas para agradecer aos fãs por sua paciência.
No início deste ano, Ulvaeus confirmou que a música "definitivamente" sairia este ano. "Não é mais o caso de acontecer, vai acontecer", disse ao músico ao The Herald Sun.
Uma fonte do selo da banda, Capitol Music Group, disse ao The Post que um teaser especial somente para convidados acontecerá no dia 2 de setembro no Central Park's Rumsey Playfield, em Nova York, com "festividades e anúncios com o tema do Abba".
O site Abba Voyage, lançado nesta quinta-feira, apresenta uma imagem enigmática de quatro planetas brilhantes, acompanhados pela data 2 de setembro.
De acordo com o The Sun, o show envolverá "Abba-tars" das estrelas que executam sucessos como Waterloo, Dancing Queen e Mamma Mia.

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Ele disse que os hologramas serão transmitidos no palco em um teatro construído especificamente no leste de Londres, onde os fãs também poderão ver um filme em estilo documentário sobre o retorno da banda.
Em entrevista à BBC, durante os estágios iniciais da produção do show, Ulvaeus disse que a ideia foi apresentada à banda pelo empresário das Spice Girls, Simon Fuller.
"Ele veio a Estocolmo e nos apresentou a ideia de que poderíamos fazer cópias digitais idênticas de nós mesmos com uma certa idade e que essas cópias poderiam sair em turnê e eles poderiam cantar nossas músicas, você sabe, e sincronizar os lábios, vi este projeto no meio e já é incompreensível. "
As filmagens do projeto teriam ocorrido no Ealing Studios, em Londres, no ano passado.
Formado em 1972, o Abba era essencialmente um supergrupo sueco, composto pelos compositores Ulvaeus e Andersson do The Hep Stars e pelos cantores Faltskog e Lyngstad, que alcançaram sucesso como artistas solo.
Mas o projeto conjunto eclipsou completamente o trabalho anterior. Depois de vencer o Eurovision Song Contest com Waterloo em 1974, a banda vendeu quase 400 milhões de singles e álbuns em todo o mundo.
Mamma Mia!, o musical baseado em seus sucessos e produzido por Ulvaeus e Andersson, também foi visto por mais de 50 milhões de pessoas.

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