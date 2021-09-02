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Música

ABBA anuncia disco novo e show com imagens em hologramas

Quatro décadas depois do último álbum de estúdio do grupo sueco, músicas novas começam a ser conhecidas entre hoje e amanhã e álbum "Voyage" já está em pré-venda

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 18:29

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 set 2021 às 18:29
Quarenta anos depois de seu último álbum de estúdio, a banda de pop sueca ABBA anunciou que vai lançar um novo álbum e um espetáculo feito à base de hologramas. O anúncio foi feito em Londres, em uma live, nesta quinta-feira (2).
"Começou com duas músicas e depois nos perguntamos 'por que não fazer todo um álbum?'", falaram dois dos membros dos grupo, Bjorn Ulvaeus e Benny Andersson, em um evento transmitido pela internet em Londres. Os fãs estranharam a ausência das integrantes Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad.
As notícias tomadas antes por mistério são de que o ABBA vai lançar seu disco com dez músicas inéditas no dia 5 de novembro. O último álbum deles foi lançado há 40 anos, em 1981. O nome do disco será "Voyage".
Banda sueca Abba
Banda sueca Abba Crédito: Divulgação
Duas das novas canções, "I Still Have Faith in You" e "Don't Shut Me Down", sairão entre quinta (2) e sexta (3) e o álbum completo já está em pré-venda. O espetáculo "ABBA Voyage" será realizado em 27 de maio de 2022, na ABBA Arena, uma arena de última geração com capacidade para 3 mil pessoas, localizada no Parque Olímpico Queen Elizabeth, em Londres. As pré-inscrições para os ingressos abrem hoje no abbavoyage.com e os ingressos estarão à venda a partir de terça-feira, dia 7 de setembro.
Sobre os shows, o detalhe é que ele será feito em formato de holograma. Seria primeiro uma turnê pelo mundo, mas a pandemia tornou a logística para isso impossível e eles decidiram por fazer o show em uma arena em Londres para que fosse retransmitido ao mundo. O grupo apresentou todas as músicas do novo show em frente a 160 câmeras que os captaram em formato digital.

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O grupo havia divulgado recentemente uma mensagem nas redes sociais convidando seus seguidores para uma nova viagem, com a data de 2 de setembro de 2021, alimentando as especulações sobre seu retorno. Também publicou vídeos misteriosos, que incluem um clipe da versão a piano de "Dancing Queen". E prometeram uma 'livestream histórica'.

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