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Música

Spice Girls comemoram 25 anos de carreira com músicas inéditas

O grupo anuncia edição de luxo do seu álbum de estreia ‘Spice’

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 10:03

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 set 2021 às 10:03
As Spice Girls na turnê de reencontro Spice World 2019
As Spice Girls na turnê de reencontro Spice World 2019 Crédito: Instagram/@spicegirls
As Spice Girls completam 25 anos do seu primeiro álbum, Spice. Nesta quarta-feira, 1, o grupo anunciou nas redes sociais o presente para os fãs em celebração da data: uma edição de luxo do disco de estreia com faixas inéditas.
"Surpresa!! Para marcar o 25º aniversário do nosso álbum de estreia Spice, estamos lançando uma coleção de edição limitada de vinil e cassete mais 2 CDs de luxo com algumas faixas e demos inéditas. Obrigado aos melhores fãs do mundo por seu apoio contínuo e por ficarem conosco 25 anos depois, nós amamos vocês!!!", diz a legenda do vídeo, com uma coletânea de imagens das cantoras. No final do vídeo, é anunciada a data de lançamento: 29 de outubro.
Nos comentários, os fãs agradeceram, se declararam e pediram por mais lançamentos. "Spice Girls para sempre", escreveu um fã, enquanto outro declarou: "Amo vocês até a lua e de volta".
"Amei! Obrigado girls! Por favor, lancem também One Hour Of Girl Power Volume 1 e 2 em DVD, com imagens de entrevistas e performances de antigamente!", pediu outro seguidor sobre a produção VHS lançada em 1997.
O álbum Spice foi lançado em 4 de novembro de 1996, e fez um enorme sucesso, passando 15 semanas no topo das paradas do Reino Unido e mais de um ano entre os Top 40. Também liderou a parada de álbuns da Billboard nos Estados Unidos e foi número um em mais 13 países.
A ex-spice girl Mel B falou sobre o projeto em entrevista ao jornal britânico God Morning Britain: "25 anos, uau! Tenho tantas lembranças maravilhosas de escrever, gravar, promover e fazer turnê deste álbum e de tantas pessoas a quem agradecer".
Melanie agradeceu ainda aos fãs que acompanharam o grupo. "Este é o recorde que nos iniciou em nossa jornada incrível. Um grande obrigado aos nossos fãs e família ao redor do mundo. Obrigado por sempre estar lá com seu apoio inabalável e tornar nossos sonhos realidade. Meu amor e gratidão, para sempre."

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