Spice Girls cancela parte da turnê após briga entre Geri e Mel B

As Spice Girls na turnê de reencontro Spice World 2019 Crédito: Instagram/@spicegirls

Depois de causar euforia entre os fãs ao anunciar uma turnê especial, as Spice Girls trazem más notícias. De acordo com o jornal britânico The Sun, o grupo cancelou parte de suas apresentações por conta de desentendimentos entre Geri e Mel B.

Geri estaria irritada por Mel B ter anunciado em um show no estádio de Wembley, em junho, que elas iriam fazer uma turnê pela Austrália. Agora, tanto os shows neste país quando os shows em Las Vegas estão cancelados.

"Os shows no Reino Unido foram especiais e Geri deixou claro que ela simplesmente não levaria adiante a turnê", disse uma fonte ao jornal. "Ela [Mel B] é uma verdadeira personagem e há muito tempo entra em conflito com Geri, que decidiu que não valia a pena continuar, pois as coisas poderiam realmente se tornar explosivas."

"Geri estava inflexível quanto ao fato de que grandes compromissos no exterior só valeriam a pena se fossem financeiramente lucrativos. Mas o pagamento de uma passagem [por Las Vegas/Australia] seria muito menor do que o dos shows no Reino Unido e significaria que as meninas ficariam longe de suas famílias e outros trabalhos por um período prolongado", acrescentou a fonte.

Ao cancelar parte da turnê, as Spice Girls deixam de faturar cerca de 50 milhões de libras (cerca de R$ 252 milhões).