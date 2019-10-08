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Spice Girls cancela parte da turnê após briga entre Geri e Mel B

Sem shows na Austrália e Las Vegas, grupo deixa de faturar cerca de 50 milhões de libras

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 19:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 out 2019 às 19:22
As Spice Girls na turnê de reencontro Spice World 2019 Crédito: Instagram/@spicegirls
Depois de causar euforia entre os fãs ao anunciar uma turnê especial, as Spice Girls trazem más notícias. De acordo com o jornal britânico The Sun, o grupo cancelou parte de suas apresentações por conta de desentendimentos entre Geri e Mel B
Geri estaria irritada por Mel B ter anunciado em um show no estádio de Wembley, em junho, que elas iriam fazer uma turnê pela Austrália. Agora, tanto os shows neste país quando os shows em Las Vegas estão cancelados.
"Os shows no Reino Unido foram especiais e Geri deixou claro que ela simplesmente não levaria adiante a turnê", disse uma fonte ao jornal. "Ela [Mel B] é uma verdadeira personagem e há muito tempo entra em conflito com Geri, que decidiu que não valia a pena continuar, pois as coisas poderiam realmente se tornar explosivas."

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"Geri estava inflexível quanto ao fato de que grandes compromissos no exterior só valeriam a pena se fossem financeiramente lucrativos. Mas o pagamento de uma passagem [por Las Vegas/Australia] seria muito menor do que o dos shows no Reino Unido e significaria que as meninas ficariam longe de suas famílias e outros trabalhos por um período prolongado", acrescentou a fonte. 
Ao cancelar parte da turnê, as Spice Girls deixam de faturar cerca de 50 milhões de libras (cerca de R$ 252 milhões). 
"A vida em família é realmente importante para todas elas e elas estavam preocupadas com como seriam capazes de fazer com que tudo isso funcionasse."

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