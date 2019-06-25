Spice Girls podem vir ao Brasil em 2020 para a Parada LGBT de SP

Depois da apresentação de Mel C na 23ª Parada LGBT de São Paulo, no último fim de semana, ela contou que pode ser possível a vinda do grupo completo das Spice Girls para a próxima edição do evento.
A cantora, de acordo com informações da revista Caras, publicou vídeo sobre o evento em seu próprio perfil do Instagram e chamou a atenção das amigas Mel B, Emma, Geri e até Victoria Beckham. Em resposta a Mel B, Mel C escreveu: "Eu prometi para eles que viríamos todas juntas na próxima vez".
As Spice Girls nunca fizeram show no Brasil. Segundo informações da Caras, a única passagem do grupo no País aconteceu em 1997, quando elas visitaram a Amazônia como parte da divulgação do álbum "Spiceworld".