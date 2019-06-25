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Spice Girls podem vir ao Brasil em 2020 para a Parada LGBT de SP

Conversa entre cantoras pelo Instagram é indício de possível programação

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 11:33

Publicado em 

25 jun 2019 às 11:33
Mel C, Emma, Mel B e Geri: as Spice Girls Crédito: Reprodução/Instagram @spicegirls
Depois da apresentação de Mel C na 23ª Parada LGBT de São Paulo, no último fim de semana, ela contou que pode ser possível a vinda do grupo completo das Spice Girls para a próxima edição do evento. 
> Ex-BBB Jaqueline beija muito morena misteriosa na Parada LGBT
A cantora, de acordo com informações da revista Caras, publicou vídeo sobre o evento em seu próprio perfil do Instagram e chamou a atenção das amigas Mel B, Emma, Geri e até Victoria Beckham. Em resposta a Mel B, Mel C escreveu: "Eu prometi para eles que viríamos todas juntas na próxima vez". 
> Mel C faz show com drags em SP e diz que sonha com Spice Girls no Brasil
As Spice Girls nunca fizeram show no Brasil. Segundo informações da Caras, a única passagem do grupo no País aconteceu em 1997, quando elas visitaram a Amazônia como parte da divulgação do álbum "Spiceworld". 

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