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Música

Grupo Spice Girls lançará EP em homenagem aos 25 anos de 'Wannabe'

Além de versões do hit, banda disponibilizará canção nunca divulgada

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 16:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jun 2021 às 16:34
As Spice Girls na turnê de reencontro Spice World 2019
As Spice Girls na turnê de reencontro Spice World 2019 Crédito: Instagram/@spicegirls
O grupo Spice Girls vai celebrar os 25 anos do single "Wannabe" no próximo dia 9 de julho com o lançamento de um EP (disco com até 6 faixas) com novas versões de dois clássicos.
No álbum, será possível ouvir versões diferentes do hit "Wannabe", lançado em 1996, e a balada "Feed Your Love". Esta última nunca foi divulgada.
O grupo também criou uma campanha para fazer com que os fãs mostrem todo o gingado ao som da canção que faz aniversário. Os melhores vídeos serão compartilhados pela conta oficial. A ideia é contar como o single mexeu com cada pessoa.
O site oficial do grupo já disponibiliza o material em pré-venda. Segundo a Billbord, "Wannabe" foi primeiro lugar nas paradas de mais de 35 países com vendas físicas superiores a sete milhões de cópias.
O grupo, um dos mais icônicos do mundo pop, perdeu a oportunidade de faturar £ 4 milhões, cerca de R$ 29,6 milhões na cotação atual, por, em decorrência da pandemia de Covid-19, não ter se reunido para realizar shows.
De acordo com o jornal britânico The Sun, Geri Horner, Victoria Beckham, Mel B, Mel C e Emma Bunton receberam aproximadamente a mesma quantia após turnê feita no Reino Unido, em 2019. Com o sucesso, as cantoras pretendiam fazer mais apresentações em 2021 para marcar os 25 anos de "Wannabe".
A empresa do grupo, a Spice Girls Ltd, também teve perdas financeiras causadas pela pandemia. Documentos de contabilidade que foram entregues á agência governamental Companies House mostram que em 2020 o lucro foi de aproximadamente £ 436 milhões, cerca de R$ 3 bilhões.
Em janeiro, Mel B prometeu que as cantoras iriam se reunir para cantar novamente, com exceção de Victoria Beckham.
"Assim que as regras permitissem isso", disse. "Até que o vírus fique sob controle, não penso que alguém possa dizer com segurança: 'Definitivamente vou sair em turnê'", concluiu em entrevista ao jornal britânico Mirror.

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Além disso, o Daily Mail também falou sobre as finanças de Victoria Beckham, que sofreu uma queda financeira milionária em sua marca de moda. "Adoraria [fazer um desfile presencial], mas estou sendo otimista e realista ao mesmo tempo. Isso afetou os negócios", disse em entrevista ao London Rising.
"Tenho sorte de ainda ter uma empresa, mas fazer desfiles de moda custa muito dinheiro", concluiu a estrela. No entanto, a revista The Times diz que ela e seu marido, o jogador de futebol David Beckham, aumentaram o seu patrimônio milionário em £10 milhões, cerca de R$ 74 milhões, em 2020.

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