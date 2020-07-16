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Televisão

Spice Girls celebram 25 anos de 'Wannabe' com documentário

Filme será transmitido pela emissora britânica Channel 4 e anima fãs da girl band
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 16:48

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 16:48

As Spice Girls na turnê de reencontro Spice World 2019
As Spice Girls na turnê de reencontro Spice World 2019 Crédito: Instagram/@spicegirls
Os 25 anos de Wannabe serão comemorados em 2021, mas o canal britânico Channel 4 vai exibir o documentário Girl Powered: The Spice Girls, com imagens de arquivo e entrevistas inéditas das Spice Girls. A informação foi confirmada pelo perfil da emissora no Twitter e comemorada por internautas nesta quarta-feira, 15.
Melanie Brown, Melanie Chisholm, Emma Bunton, Geri Halliwell e Victoria Beckhan lançaram Wannabe em 1996. A canção abre o disco Spice. A girl band alcançou sucesso nos anos 1990 e conseguiu vender mais de 80 milhões de discos na época. Elas se separaram em 1999.

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Vinte anos depois, as integrantes do grupo se reuniram em uma turnê que animou os fãs de todo o mundo. Victoria Beckham não participou das apresentações. "Esta série vai contar a história completa da girl band que mais vendeu de todos os tempos", diz publicação do Channel 4 no Twitter.

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