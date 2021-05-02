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Ex-Spice Girl Victoria Beckham diz ter perdido milhões na pandemia

Prejuízo de sua grife chegou ao equivalente a R$ 345 milhões

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 10:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 mai 2021 às 10:57
Victoria e David Beckham comemoram 21 anos de casamento
Victoria e David Beckham Crédito: Instagram/@davidbeckham
A ex-Spice Girl Victoria Beckham, 47, disse que sua marca de roupas registrou um prejuízo milionário em decorrência da pandemia. Em entrevista ao London Rising, a empresária afirmou que a cifra negativa chega a £ 46 milhões (R$ 345 milhões) desde que a marca foi lançada, em 2008.

Com o impacto gerado pela pandemia do novo coronavírus as contas pioraram, e Beckham disse que não terá como se dar ao luxo pagar para desfilar na semana de moda de Londres, que setembro. "Terei condições de gastar todo esse dinheiro em um show? Não sei, provavelmente não. Provavelmente ainda será digital", disse Victoria Beckham.

"Eu acredito que a melhor maneira de ver a moda é um desfile, para ver as roupas, ouvir as roupas, ver as modelos nas roupas, é difícil encontrar um jeito que supere isso. Tentamos o melhor que podemos para mostrar isso através do digital, mas é difícil", disse a ex-Spice Girl.

Sobre seus planos para a semana de moda, ela disse: "Vamos torcer para que estejamos fora desta pandemia em setembro".

O impacto em seus negócios foi maior com a pandemia, mas a marca não registrou lucro desde seu lançamento, em 2008, segundo a BBC.

A empresária também cogitou a possibilidade de fazer pequenos desfiles próprios ao invés de migrar totalmente para o digital. "Foi assim que comecei lá atrás em Nova York. Fiz apresentações bem pequenas, onde tinha duas modelos e dez vestidos", afirmou.

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