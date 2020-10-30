David e Victoria Beckham assinam acordo de R$ 120 milhões para documentário, diz site

Victoria e David Beckham comemoram 21 anos de casamento Crédito: Instagram/@davidbeckham

David e Victoria Beckham assinaram um acordo de 16 milhões de libras (aproximadamente R$ 120 milhões) com a Netflix, para que a vida do ex-jogador de futebol e de sua família seja mostrada em um documentário, segundo informa o The Sun.

De acordo com tabloide, a série vai contar com imagens caseiras inéditas de vídeos e fotos do início da carreira de David, e do começo de seu namoro com a ex-Spice Girl até os dias atuais. "A família de David é formada por grandes arquivistas; eles têm documentado com orgulho sua carreira desde que ele era um menino e mantiveram todos os recortes de jornais locais, registros escolares e fotos da equipe ao longo dos anos", disse uma fonte ao jornal.

"Há até mesmo algumas filmagens clássicas de vários aniversários, Natais e ocasiões especiais, bem como alguns insights hilários sobre os primeiros encontros de David e Victoria", completa a fonte.

Ainda segundo o The Sun, uma equipe da Netflix vai acompanhar a vida do ex-jogador agora, mostrando seus projetos e compromissos sociais ao redor do mundo. A proposta é também apresentar entrevistas e comentários dos quatro filhos do casal, Brooklyn, 21, Romeo, 18, Cruz, 15 e Harper, 9, e de amigos.