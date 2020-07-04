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Victoria e David Beckham comemoram 21 anos de casamento

Estilista e ex-jogador de futebol tiveram quatro filhos; para celebrar, eles trocaram mensagens de carinho em rede social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2020 às 17:38

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 17:38

Victoria e David Beckham comemoram 21 anos de casamento
Victoria e David Beckham comemoram 21 anos de casamento Crédito: Instagram/@davidbeckham
Victoria e David Beckham completam 21 anos de casamento neste sábado, 4, e o casal trocou mensagens de carinho em uma rede social para celebrar a união. Ambos publicaram um vídeo com um compilado de fotos deles.
"Não acredito que já faz 21 anos desde que dissemos 'sim'. Quatro filhos, quatro cães, tantas risadas e eu te amo mais a cada dia", declarou-se a estilista ao marido.
Diferentes momentos do casal aparecem nas fotos da publicação dela, inluindo algumas do casamento, em 1999.
O ex-jogador, por sua vez, relembrou um dia em que estava assistindo TV com Garry Neville, outro futebolista inglês, e viu as Spice Girls, grupo musical do qual Victoria fazia parte. "Virei-me para ele e disse: 'ohhhh, eu gosto daquele no macacão preto'. Quem poderia pensar que todos esses anos depois, estamos comemorando 21 anos de casamento e temos quatro dos filhos mais lindos e perfeitos", escreveu ele na legenda.

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