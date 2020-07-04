Victoria e David Beckham comemoram 21 anos de casamento Crédito: Instagram/@davidbeckham

Victoria e David Beckham completam 21 anos de casamento neste sábado, 4, e o casal trocou mensagens de carinho em uma rede social para celebrar a união. Ambos publicaram um vídeo com um compilado de fotos deles.

"Não acredito que já faz 21 anos desde que dissemos 'sim'. Quatro filhos, quatro cães, tantas risadas e eu te amo mais a cada dia", declarou-se a estilista ao marido.

Diferentes momentos do casal aparecem nas fotos da publicação dela, inluindo algumas do casamento, em 1999.