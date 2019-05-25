Spice Girls fazem 1º show da turnê com hits e sem Victoria Beckham Crédito: Instagram

Elas voltaram. Mel B, Mel C, Emma Bunton e Geri Halliwell fizeram o primeiro show com as Spice Girls em 2019. Sem Victoria Beckham, as britânicas se apresentaram no Croke Park, em Dublin, na Irlanda , nesta sexta-feira (24) pela Spice World Tour.

Segundo o jornal britânico, cerca de 80 mil fãs estiveram presentes no estádio irlandês. No repertório, hits como "Spice Up Your Life", "Holler", "Say You'll Be There", "Goodbye", "Viva Forever", "Wannabe" e "2 Become 1" (abaixo, veja o setlist).

Mesmo ausente, Victoria fez questão de mandar uma mensagem pública às suas ex-companheiras. "Boa sorte para as meninas hoje, que estão iniciando a sua turnê! #SpiceGirls #FriendshipNeverEnds", postou em seu Instagram nesta sexta.

Na avaliação do Guardian, a apresentação recebeu apenas duas estrelinhas numa escala de até cinco.

Em novembro de 2018, elas anunciaram a Spice World Tour 2019 com, por ora, 13 datas marcadas no Reino Unido e na Irlanda. Os últimos eventos estão agendados para o estádio de Wembley, em Londres, nos dias 13, 14 e 15 de junho. Caso você esteja na Europa e se interesse pelos shows, a venda de ingressos é feita pelo site da Ticketmaster.

Sucesso na década de 1990, a girl band britânica se separou em 2000 depois de gravar o terceiro álbum da carreira, "Forever". Em 2007 e 2008 as Spice Girls voltaram para uma turnê mundial e, em 2012, participaram da cerimônia de encerramento da Olimpíada de Londres.

Ainda não há notícias de shows do grupo no Brasil, mas Melanie C passará pelo país durante a Parada do Orgulho LGBT+, em São Paulo.

Setlist em Dublin:

Spice Up Your Life

If U Can't Dance

Who Do You Think You Are

Do It

Something Kinda Funny

Holler

Viva Forever

Let Love Lead the Way

Goodbye

Never Give Up on the Good Times

We Are Family

Love Thing

The Lady Is a Vamp

Too Much

Say You'll Be There

2 Become 1

Stop

Mama