Fleetwood Mac retorna ao seu blues rock de beira de estrada em disco com amigos

Peter Green morreu em julho de 2020, cinco meses após o show organizado por Mick Fleetwood. Não houve tempo para ele escutar o álbum ou assistir ao vídeo com a apresentação, que deve ser lançado no futuro próximo. Mas ele soube que aconteceu.

"Peter não tinha ego, zero!", lembra o amigo. "Ele não fazia ideia de como as pessoas gostavam dele. Mas ele não se importava. Eu amo Peter Green."