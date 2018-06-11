Morre Danny Kirwan, ex-guitarrista do Fleetwood Mac

O ex-guitarrista do Fleetwood Mac Danny Kirwan Crédito: Wikimmedia Commons

Danny Kirwan, guitarrista, cantor e compositor do Fleetwood Mac, cujo trabalho impulsionou a ascensão da banda durante seus primeiros anos, morreu na sexta-feira aos 68 anos em Londres.

A banda anunciou a morte em um post no Facebook sem revelar a causa. O verdadeiro legado de Danny, em minha mente, vai sempre viver na música que ele escreveu e tocou tão lindamente como parte da fundação do Fleetwood Mac, que já dura mais de cinquenta anos, disse no comunicado o grupo.

O músico gravou com a banda os álbuns Then Play On ( 1969), Blues Jam at Chess (1969), Kiln House ( 1970), Future Games  (1971) e Bare Trees ( 1972).