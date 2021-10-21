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Mamães

Nanda Costa dá à luz gêmeas frutos de seu relacionamento com Lan Lanh

Meninas nasceram na noite de terça (19); mães e filhas passam bem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 out 2021 às 11:26

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 11:26

Nanda costa e Lan Lanh
Nanda costa e Lan Lanh Crédito: Rê Duarte/Divulgação
Nasceram na noite de terça (19) as filhas gêmeas de Nanda Costa, 35, e da percussionista Lan Lanh, 53. Segundo a assessoria de imprensa da atriz, o parto foi rápido e tranquilo, e as mães e as meninas estão bem.
"Em breve, dentro do previsto, estarão em casa. A nova família, que não cabe em si de tanta felicidade, faz questão de agradecer todo o carinho e as boas vibrações dos fãs e amigos desde o início da gravidez", diz em nota a assessoria.
O anúncio da gravidez da atriz foi feito em junho, quando ela já estava de cinco meses. "Um segredo guardado com muito carinho! Somos 4. Duas Mães e duas filhas", escreveu na época Costa.
Em entrevista ao Fantástico, elas afirmaram que a gestação ocorreu após três tentativas. "Só queríamos que o doador tivesse saúde e suingue", disse a atriz.
Em 2019, Nanda Costa congelou óvulos após receber o convite para fazer o teste para a novela "Amor de Mãe", oferta que considerou "irrecusável". À época, a atriz assumiu que o plano era engravidar já naquele momento, mas adiou a iniciativa e, posteriormente, postergou novamente devido à pandemia.
"Tenho muita vontade de ser mãe. Por mais que falem: 'Cuidado, não tem poesia nenhuma', quero passar por essa experiência de amamentar, o parto", afirmou a atriz.

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