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Mayra Cardi e Arthur Aguiar reatam e publicam vídeo aos beijos

Em 2020, ela denunciou relação tóxica e disse ter sido traída por ele
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 out 2021 às 08:29

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 08:29

Mayra Cardi e Arthur Aguiar
Mayra Cardi e Arthur Aguiar Crédito: Instagram/mayracardi
Se enganou quem achava que a novela do relacionamento de Mayra Cardi, 38, e Arthur Aguiar, 32, tinha terminado. Nesta quarta-feira (20), os dois publicaram nas redes sociais vídeos em que aparecem aos beijos.
"Entrega aqui todas as amigas que já morderam a língua! Marca todas aqui para passarmos essa vergonha coletiva", brincou a ex-BBB, que usou como fundo musical a música "Facas", das duplas Bruno e Marrone e Diego e Victor Hugo. A letra diz: "Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro".
Já o ator e cantor usou uma música dele próprio, chamada "Para de Brincar Comigo". "Mas pra todo mundo você finge que eu não sou ninguém... Você conhece alguém que também já passou por isso? Marca aqui!", pediu.
O casal ganhou o apoio de fãs, entre os quais alguns famosos. O humorista Victor Sarro, 32, foi um que gostou de ver os dois juntos novamente.
"Mayra, eu sei o quanto você batalha, é forte, inteligente, cheia de ideias, atitudes, aceita piada, faz piada, é literalmente um mulherão! Aqui em casa somos teus fãs além de amigos!", afirmou.
"O perdão é uma dádiva concedida no mais puro coração!", continuou. "Também conheço o Arthur há anos e sei o quanto pode se evoluir na dor! De que adianta a evolução se nunca for nos concedido o perdão! Parabéns! Torcendo por vocês!"
Mayra e Arthur são pais da menina Sophia, de 3 anos. Eles estavam casados havia cerca de 3 anos quando, em maio de 2020, ela anunciou que estava se separando do ator. Semanas depois, ela afirmou nas redes sociais que o relacionamento abusivo e tóxico, além de ter sido traída por ele mais de 50 vezes.
Arthur chegou a admitir a traição em um vídeo postado em suas redes sociais, mas rechaçou a ideia de que era abusivo no relacionamento com Mayra. Ele chegou inclusive a recorrer à Justiça, e conseguiu uma ordem judicial proibindo a ex-mulher de citar seu nome em seus posts.
O ator chegou a frequentar um centro de reabilitação espiritual e anunciou que gostaria de se reconciliar com a ex. Os dois foram se reaproximando aos poucos, mas até agora diziam ter um bom relacionamento, mas negavam ter reatado.

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