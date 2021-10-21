Luciano Huck explica alta do preço da carne e diz que culpa não é do lockdown

O apresentador Luciano Huck Crédito: TV Globo/Reprodução

O apresentador Luciano Huck publicou nesta quarta-feira (20) um vídeo em que explica a seus seguidores nas redes sociais os motivos pelos quais a carne e os alimentos vendidos em supermercados estão com preços elevados no país.

Huck inicia a peça dizendo que muitos podem atribuir a culpa ao "lockdown" ou à "hashtag #FiqueEmCasa", tópicos que são alvos de críticas do presidente Jair Bolsonaro, mas que as medidas de distanciamento social adotadas no curso da pandemia de Covid-19 nada têm a ver com os custos mais caros da alimentação.

Ele cita países que optaram ou não pela restrição de circulação, mas que têm em comum o fato de que a inflação sobre a carne não aumentou de forma expressiva no período, como ocorreu no Brasil.

"Como um país que é um dos maiores produtores de carne do planeta tem um preço tão caro? Uma das primeiras respostas é a alta do dólar. O mercado brasileiro é diretamente influenciado pelo câmbio. Se o real desvaloriza muito, começa a valer a pena para o produtor de carne vender lá fora, em dólar", afirma o apresentador da Globo, que diz ter ouvido economistas.

"Não é à toa que estamos batendo recordes de exportação ao mesmo tempo em que a comida está cada vez mais cara no mercado. Se a carne aumenta muito, as pessoas compram mais frango. Aí, o frango começa a faltar, e o preço começa a subir. E por aí vai", segue.

Huck ainda exibe imagens que mostram a busca por restos de carne, e atribui à política a responsabilidade pelo alto custo dos alimentos neste momento.

"A nossa [geração] ouviu o seguinte: 'Política não se discute'. Mas a verdade é que não tem como escapar, porque política não é só o que acontece em Brasília", afirma.

"Política é o preço da carne no supermercado, é o garoto da favela sem internet garantida para poder sonhar. É não faltar vacina quando a gente mais precisa dela. É entender que queimar floresta significa não ter chuva, que significa não ter energia elétrica, que significa pagar mais caro a conta de luz", diz Huck, sem citar nomes -embora todas essas críticas sejam recorrentes entre opositores do governo Jair Bolsonaro.

O apresentador, então, convoca seus seguidores a "discutir sobre como resolver os problemas reais", a ter voz e a participar ativamente de debates sobre o país.

"Tudo isso no limite da democracia, do respeito, da lei, que a gente tem que construir soluções juntos. E o preço da carne é só mais um exemplo de que, enquanto a gente tiver medo de falar sobre essas coisas, uma hora a conta vem. E fica cara", finaliza.

Em junho deste ano, Luciano Huck afastou a possibilidade de se candidatar à Presidência em 2022, mas reiterou que continuará no debate político e não descartou disputar o cargo no futuro.

Em entrevista ao programa Conversa com Bial, da Globo, ele repetiu a justificativa de que nunca lançou candidatura, embora ele e aliados se movessem nessa direção nos bastidores. O comunicador já tinha sido cotado como presidenciável nas eleições de 2018.

"Eu nunca me lancei candidato a nada, então eu não estaria retirando candidatura a nada, porque eu nunca lancei candidatura", disse ao apresentador Pedro Bial.