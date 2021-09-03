Luciano Huck diz que estreia aos domingos na Globo 'com o máximo de humildade'

Às vésperas de estrear aos domingos na Globo, Luciano Huck participou na manhã desta sexta (3), dia do seu aniversário de 50 anos, do programa "Mais Você", de Ana Maria Braga. "São duas semanas muito intensas para mim, tem muitas camadas de sentimento envolvidas", disse ele para a apresentadora.

Huck destacou que o fim do ciclo do "Caldeirão" com ele como apresentador não foi fácil de entender. "É muito difícil fechar um ciclo".

Luciano Huck e Ana Maria Braga no "Mais Você" Crédito: Reprodução/ Rede Globo

Ana Maria mostrou o vídeo da estreia de Huck no "Caldeirão" na Globo, em 8 de abril de 2000. Ele disse que sentia vergonha de se ver. "Olha essa camisa, esse cabelo cheio de gel, tá tudo errado", afirmou, aos risos.

Huck completou que neste domingo (5) terá uma nova estreia e que se sente mais seguro do que em 2000. "Por outro lado, quando você acha que sabe tudo é que você está velho. Então, eu nem sei nada do que vai acontecer. Estou entrando com o máximo da minha humildade, ingenuidade."