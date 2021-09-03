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Felipe Araújo curte feriadão com o filho no Espírito Santo

Cantor visita o primogênito, que mora na capital capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2021 às 13:31

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 13:31

O cantor Felipe Araújo e Miguel, seu único filho fruto de relacionamento com capixaba Carol Marchezi
O cantor Felipe Araújo e Miguel, seu único filho fruto de relacionamento com capixaba Carol Marchezi Crédito: Reprodução/Facebook Felipe Araújo Cantor
Felipe Araújo aproveita o feriadão para matar as saudades do filho, Miguel, no Espírito Santo. O cantor visita a capital capixaba e registra os momentos com o pequeno, fruto da relação que teve com a influenciadora e psicóloga Caroline Marchezi, no Instagram.
Nos stories, o cantor registrou sua chegada e disse: "Papai está com saudades". Na sequência, ele mostra Miguel pedindo para ele cantar uma música.
O cantor tem rodado o país para divulgar De Volta Pro Felipe, canção que finaliza a série de lançamentos do DVD "Check", gravado em Uberlândia (MG). "Eu estou louco para cantar para uma multidão para mostra este trabalho", disse ao portal Metrópoles.

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