Felipe Araújo curte feriadão com o filho no Espírito Santo

Felipe Araújo aproveita o feriadão para matar as saudades do filho, Miguel, no Espírito Santo. O cantor visita a capital capixaba e registra os momentos com o pequeno, fruto da relação que teve com a influenciadora e psicóloga Caroline Marchezi, no Instagram.
Nos stories, o cantor registrou sua chegada e disse: "Papai está com saudades". Na sequência, ele mostra Miguel pedindo para ele cantar uma música.
O cantor tem rodado o país para divulgar De Volta Pro Felipe, canção que finaliza a série de lançamentos do DVD "Check", gravado em Uberlândia (MG). "Eu estou louco para cantar para uma multidão para mostra este trabalho", disse ao portal Metrópoles.