Felipe Araújo curte feriadão com o filho no Espírito Santo

O cantor Felipe Araújo e Miguel, seu único filho fruto de relacionamento com capixaba Carol Marchezi Crédito: Reprodução/Facebook Felipe Araújo Cantor

Felipe Araújo aproveita o feriadão para matar as saudades do filho, Miguel, no Espírito Santo. O cantor visita a capital capixaba e registra os momentos com o pequeno, fruto da relação que teve com a influenciadora e psicóloga Caroline Marchezi, no Instagram.

Nos stories, o cantor registrou sua chegada e disse: "Papai está com saudades". Na sequência, ele mostra Miguel pedindo para ele cantar uma música.