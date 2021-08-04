Com Felipe Araújo, Hitmaker investe no sertanejo em "Casa com Ele"

O trio Hitmaker faz parceria com MC Don Juan e Felipe Araújo na música "Casa com Ele" Crédito: Ernna Cost

André Vieira, Wallace Viana e Pedro Breder. Talvez não dê para identificar essa trinca de produtores musicais pelo nome, mas, pelos trabalhos, é fácil saber quem são. Estourando desde 2013, quando produziram o "hino" "Beijinho no Ombro", de Valesca Popozuda, os meninos do Hitmaker também marcaram um golaço com "Combatchy", de Anitta, "Cheguei" e "Favela Chegou", de Ludmilla, e todo o álbum "Pandora", de Luísa Sonza, isso, só para citar os projetos mais badalados.

O trio carioca, não satisfeito, resolveu soltar o gogó e, após "Bota o Colete", com Lexa, saíram do universo do funk apostando no sertanejo. O resultado é o single "Casa com Ele", uma música "chiclete" por natureza (no bom sentido da palavra), que conta com participação de Felipe Araújo e MC Don Juan, só para o funk não sair totalmente do radar, é claro.

Em conversa com o "Divirta-se", Pedro Breder falou sobre a ideia de convidar tanto Araújo quanto Don Juan, parcerias que proporcionaram a "Casa com Ele" um jeitão de Bachata (ritmo adorado pelos sertanejos) com a pegada urbana do funk.

"São dois artistas que somos fãs demais e ainda não tínhamos trabalhado juntos. Assim que a música saiu do papel, achamos a cara tanto de Felipe quanto de Don Juan. Fizemos o convite e eles amaram a música, toparam o feat na hora. Aí foi só partir para o estúdio e finalizar. Os dois são muito talentosos e o resultado ficou exatamente como a gente imaginava", empolga-se.

Ao conversar com o Hitmaker, é impossível não vir à cabeça um questionamento. Após fazer sucesso no universo do funk, por que sair da zona de conforto, embarcando em uma seara (no caso o sertanejo) muito competitiva no Brasil?

"Gostamos de experimentar e testar outros gêneros. É sempre bom encarar um desafio (risos). 'Casa com Ele' nasceu dessa loucura de sempre querer fazer coisas diferentes. Agora, sempre pinta aquela ansiedade para saber se vocês vão gostar, né?", retruca a pergunta, em tom de brincadeira.

Basta ouvir o trecho que diz "Só faz assim/ Só faz assim / Quer casar, casa com ele / Quer prazer, pede pra mim" (não falei que a música gruda como chiclete?) para sentir que a faixa tem uma pitada de "piseiro", gênero do forró muito em voga no Brasil e que vem despontando nomes como o de Eric Land e Zé Vaqueiro, só para citar alguns.

"Cara, ai vai o nosso faro de compositor, né? A gente sempre está atendo ao que as pessoas estão ouvindo. O 'piseiro' é uma batida que mexe demais com a gente. Brinco que seria até injusto não aproveitar a oportunidade dessa composição para não usar o estilo que está bombando", enfatiza Breder.

POSIÇÕES

Com uma lista extensa de hits como produtores e agora famosinhos cantando, pinta uma dúvida: qual destas posições o Hitmaker se sente mais à vontade?

Produtores de sucessos de Anitta e Lexa, o Hitmaker está se lançando como trio musical Crédito: Isabella Silva

"Produzir músicas é uma coisa que a gente faz há muitos anos, mas cantar também, então, nos sentimos muito confortáveis. O desafio mesmo, não que a gente se sinta desconfortável com isso, é a exposição de estar na frente dos holofotes. É uma parada nova, que topamos encarar. Mas vemos isso como novas aventuras (risos)", explica, falando que os fãs podem esperar outras feats e uma chuva de lançamentos para os próximos meses.