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Música

Kiss remarca shows no Brasil para abril e maio de 2022

Restrições a aglomerações foram um dos motivos alegados por produtores da banda
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 ago 2021 às 11:18

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 11:18

A banda Kiss no último dia do festival Monsters of Rock 2015, na arena Anhembi, São Paulo
A banda Kiss no último dia do festival Monsters of Rock 2015, na arena Anhembi, São Paulo Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
A banda Kiss anunciou novas datas para apresentação da turnê Kiss, End of Road World Tour no Brasil. Agora, os shows acontecerão em abril e maio de 2022. As apresentações estavam previstas para outubro deste ano. Segundo comunicado oficial divulgado pela produtora Mercury Concerts, "a pandemia do coronavírus persiste e as autoridades públicas ainda mantêm restrições a aglomerações neste momento".
Ainda segundo o comunicado, por se tratar de um evento adiado em razão da pandemia de coronavírus, a lei brasileira afirma que os produtores não são obrigados a reembolsar os valores de ingressos.
Com as novas datas, o show em Porto Alegre vai acontecer no dia 26 de abril, ainda em local a ser definido; o de Curitiba ficou para 28 de abril, na Pedreira Paulo Leminski; em São Paulo, será no dia 30 de abril, no Allianz Parque; e, em Ribeirão Preto (SP), no dia 1º de maio, na Arena Eurobike.
Os eventos previstos para Brasília e Uberlândia (MG) foram cancelados. A turnê é anunciada como de despedida da banda formada atualmente por Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer e Tommy Thayer.

DATAS E INGRESSOS

  • PORTO ALEGRE
  • Quando: 26 de abril de 2022 
  • Onde: Arena Grêmio
  • Quanto: R$ 220 a R$ 960 
  • Informações: uhuu.com

  • CURITIBA
  • Quando: 28 de abril de 2022
  • Onde: Pedreira Paulo Leminski
  • Quanto: R$ 240 a R$ 1.120
  • Informações: uhuu.com

  • SÃO PAULO
  • Quando: 30 de abril
  • Onde: Allianz Parque
  • Quanto: R$ 190 a R$ 710
  • Informações: ingressorapido.com.br

  • RIBEIRÃO PRETO (SP)
  • Quando: 1º de maio de 2022
  • Onde: Arena Eurobike
  • Quanto: R$ 150 a R$ 800
  • Informações: uhuu.com

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