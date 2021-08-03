Kiss remarca shows no Brasil para abril e maio de 2022

A banda Kiss anunciou novas datas para apresentação da turnê Kiss, End of Road World Tour no Brasil. Agora, os shows acontecerão em abril e maio de 2022. As apresentações estavam previstas para outubro deste ano. Segundo comunicado oficial divulgado pela produtora Mercury Concerts, "a pandemia do coronavírus persiste e as autoridades públicas ainda mantêm restrições a aglomerações neste momento".
Ainda segundo o comunicado, por se tratar de um evento adiado em razão da pandemia de coronavírus, a lei brasileira afirma que os produtores não são obrigados a reembolsar os valores de ingressos.
Com as novas datas, o show em Porto Alegre vai acontecer no dia 26 de abril, ainda em local a ser definido; o de Curitiba ficou para 28 de abril, na Pedreira Paulo Leminski; em São Paulo, será no dia 30 de abril, no Allianz Parque; e, em Ribeirão Preto (SP), no dia 1º de maio, na Arena Eurobike.
Os eventos previstos para Brasília e Uberlândia (MG) foram cancelados. A turnê é anunciada como de despedida da banda formada atualmente por Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer e Tommy Thayer.
DATAS E INGRESSOS
- PORTO ALEGRE
- Quando: 26 de abril de 2022
- Onde: Arena Grêmio
- Quanto: R$ 220 a R$ 960
- Informações: uhuu.com
- CURITIBA
- Quando: 28 de abril de 2022
- Onde: Pedreira Paulo Leminski
- Quanto: R$ 240 a R$ 1.120
- Informações: uhuu.com
- SÃO PAULO
- Quando: 30 de abril
- Onde: Allianz Parque
- Quanto: R$ 190 a R$ 710
- Informações: ingressorapido.com.br
- RIBEIRÃO PRETO (SP)
- Quando: 1º de maio de 2022
- Onde: Arena Eurobike
- Quanto: R$ 150 a R$ 800
- Informações: uhuu.com