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Cultura

Secult oferece apoio de até R$ 150 mil para eventos on-line ou semipresencial

Inscrições para a chamada pública vão até o dia 31. Eventos de até R$ 80 mil aprovados serão totalmente financiados

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 11:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2021 às 11:04
Prédio da Secretaria de Estado da Cultura - Secult
Prédio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), na Enseada do Suá Crédito: Carlos Alberto Silva
Atenção produtores, a Secretaria da Cultura (Secult) seleciona, até o dia 31 de agosto, eventos culturais on-line ou semipresencial no Espírito Santo para receberem apoio financeiro de até R$ 150 mil. De acordo com a pasta, as inscrições podem ser realizadas pela plataforma Mapa Cultural.
A Chamada Pública tem por objetivo democratizar o acesso aos recursos públicos para a valorização da cultura produzida no Espírito Santo. Assim, produções que valorizem a cultura popular capixaba com custo de até R$ 80 mil poderão ser totalmente financiadas pela secretaria.
Já os eventos temáticos relacionados a outras expressões artísticas poderão ter até metade dos custos financiados pelo Governo do Estado, desde que o montante não ultrapasse R$ 150 mil. As Organizações da Sociedade Civil poderão ser contempladas com apenas um projeto aprovado.
Vale lembrar que podem concorrer festivais, festas tradicionais, feiras, encontros, exposições, mostras com manifestações artístico-cultural, desde que sejam eventos realizados nos municípios capixabas de forma gratuita, nas modalidades semipresencial e/ou virtual, assegurando o acesso às atrações culturais, por meio de transmissão audiovisual dos conteúdos do evento proposto.
Para o governador do Estado, Renato Casagrande, o chamamento reafirma o compromisso do Governo com a cultura, permitindo a realização de um calendário cultural no Espírito Santo. “É a oportunidade de a sociedade participar de atividades gratuitas, ainda no formato virtual ou semipresencial, respeitando todas as medidas sanitárias”, enfatizou.
*Com informações da Secult

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