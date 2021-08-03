Secult oferece apoio de até R$ 150 mil para eventos on-line ou semipresencial

Prédio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), na Enseada do Suá Crédito: Carlos Alberto Silva

Atenção produtores, a Secretaria da Cultura (Secult) seleciona, até o dia 31 de agosto, eventos culturais on-line ou semipresencial no Espírito Santo para receberem apoio financeiro de até R$ 150 mil. De acordo com a pasta, as inscrições podem ser realizadas pela plataforma Mapa Cultural

A Chamada Pública tem por objetivo democratizar o acesso aos recursos públicos para a valorização da cultura produzida no Espírito Santo. Assim, produções que valorizem a cultura popular capixaba com custo de até R$ 80 mil poderão ser totalmente financiadas pela secretaria.

Já os eventos temáticos relacionados a outras expressões artísticas poderão ter até metade dos custos financiados pelo Governo do Estado, desde que o montante não ultrapasse R$ 150 mil. As Organizações da Sociedade Civil poderão ser contempladas com apenas um projeto aprovado.

Vale lembrar que podem concorrer festivais, festas tradicionais, feiras, encontros, exposições, mostras com manifestações artístico-cultural, desde que sejam eventos realizados nos municípios capixabas de forma gratuita, nas modalidades semipresencial e/ou virtual, assegurando o acesso às atrações culturais, por meio de transmissão audiovisual dos conteúdos do evento proposto.

Para o governador do Estado, Renato Casagrande, o chamamento reafirma o compromisso do Governo com a cultura, permitindo a realização de um calendário cultural no Espírito Santo. “É a oportunidade de a sociedade participar de atividades gratuitas, ainda no formato virtual ou semipresencial, respeitando todas as medidas sanitárias”, enfatizou.