Carol Marchezi nega affair com Álvaro Nobre: "Meu crush é outro"

A influenciadora Carol Marchezi e o cantor Álvaro Nobre nos bastidores do clipe Crédito: Divulgação

Carol Marchezi foi às redes sociais deixar claro que não tem um affair com Álvaro Nobre. A psicóloga e ex de Felipe Araújo participou do videoclipe de "Só Não Pego Você", do cantor capixaba, o que gerou notícias de que os dois estivessem juntos após as gravações.

Neste sábado (21), Carol foi ao Instagram explicar que ali o que reina é a amizade. "Ontem saiu uma notícia que dá a entender como se eu e o Álvaro tivéssemos alguma coisa e não temos absolutamente nada, além de amizade", iniciou a influenciadora nos stories.

Na sequência, a mãe do filho de Felipe Araújo conta que está a fim de outra pessoa e não é o capixaba. "O Álvaro é um amigo querido, a música é legal e o clipe ficou legal também. Qualquer coisa além disso é mentira. Álvaro é meu amigo, não é meu crush. Meu crush é outra pessoa", finalizou Carol.