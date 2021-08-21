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Carol Marchezi nega affair com Álvaro Nobre: "Meu crush é outro"

Psicóloga e mãe do filho de Felipe Araújo participou do clipe de Álvaro gravado em Vitória e explicou sua relação com o cantor

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 12:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2021 às 12:01
A influenciadora Carol Marchezi e o cantor Álvaro Nobre
A influenciadora Carol Marchezi e o cantor Álvaro Nobre nos bastidores do clipe Crédito: Divulgação
Carol Marchezi foi às redes sociais deixar claro que não tem um affair com Álvaro Nobre. A psicóloga e ex de Felipe Araújo participou do videoclipe de "Só Não Pego Você", do cantor capixaba, o que gerou notícias de que os dois estivessem juntos após as gravações.
Neste sábado (21), Carol foi ao Instagram explicar que ali o que reina é a amizade. "Ontem saiu uma notícia que dá a entender como se eu e o Álvaro tivéssemos alguma coisa e não temos absolutamente nada, além de amizade", iniciou a influenciadora nos stories.
Na sequência, a mãe do filho de Felipe Araújo conta que está a fim de outra pessoa e não é o capixaba. "O Álvaro é um amigo querido, a música é legal e o clipe ficou legal também. Qualquer coisa além disso é mentira. Álvaro é meu amigo, não é meu crush. Meu crush é outra pessoa", finalizou Carol.
Lançado na última semana, o clipe de "Só Não Pego Você" foi gravado em Vitória. O cantor é conhecido pelas canções "Engatilhado" e "Vida de Bêbo".

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