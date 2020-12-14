Felipe Araújo se derrete por filho com ex capixaba: 'Minha cópia'

Felipe Araújo, de 25 anos, compartilhou uma foto ao lado do herdeiro capixaba, seu único filho, o Miguel, de 1 ano e 10 meses, fruto de seu relacionamento com a psicóloga e influencer capixaba Carol Marchezi. No clique, o cantor se derreteu pelo menininho, que mora em Vitória.
"Eu e minha chave cópia passando pela sua timeline de domingo", escreveu ele no post feito no Facebook.
Os fãs explodiram o fofurômetro da postagem e elogiaram os dois. "Igualzinho você", disse uma. Outro comentou: "Lindão! Que Deus abençoe". Outra alfinetou: "Que bom que está dando atenção para a criança depois de meses sem aparecer". Outro foi no embalo da crítica: "O pai ausente postando foto com o filho para pagar de paizão nas redes sociais".
Miguel, primeiro e único filho do cantor até agora, é fruto do relacionamento do sertanejo com Carol Marchezi, que vive no Espírito Santo com a criança. Atualmente, Felipe namora a influencer Estella Defant.