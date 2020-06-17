Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica!

Felipe Araújo desmente ex capixaba e fala de pensão: 'Pago até mais'

Cantor foi à web para rebater acusações feitas pela psicóloga capixaba Carol Marchezi, que vive com o filho do ex-casal, Miguel, em Vitória, no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 09:28

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 09:28

O músico Felipe Araújo segura o filho, Miguel Marchezi Araújo, durante cerimônia de batizado em Vitória, no Espírito Santo
O músico Felipe Araújo segura o filho, Miguel Marchezi Araújo, durante cerimônia de batizado em Vitória, no Espírito Santo Crédito: Wanderson Lopes
Felipe Araújo decidiu ir às redes sociais na noite desta terça (16) após dias de polêmica envolvendo seu nome e o nome de sua ex, a psicóloga Caroline Marchezi, mãe do filho do ex-casal, Miguel Marchezi Araújo, que mora em Vitória. Recentemente, a capixaba acabou expondo a relação com o músico e, nesta terça (16), chegou a abrir o jogo sobre uma suposta briga que teve com ele em entrevista à Coluna Pedro Permuy, de A GAZETA
Durante o bate-papo com o colunista, Carol reafirmou que já chegou até a fazer boletim de ocorrência (BO) no fim do ano passado quando ela diz ter se visto ameaçada de perder a guarda do herdeiro

Veja Também

Carol Marchezi fala da briga com o ex, Felipe Araújo, no ES

Na última semana, a psicóloga capixaba já havia ido à web para falar sobre Felipe e, na ocasião, escreveu: "Vou ter que vir aqui de novo, me expor de novo para provar cada coisa que eu falei até agora. Por que, infelizmente, para algumas pessoas, não vale só a palavra da mulher. A gente tem que provar. Então, vou fazer isso". 
Felipe, então, também usou seu perfil do Instagram para esclarecer: "Precisava vir a público me defender, sendo que diversas acusações e ataques estão sendo feitos a mim, com informações que são inverídicas. Gostaria de deixar bem claro que jamais, nunca, eu pedi a redução do valor de pensão alimentícia que foi estabelecido pelo juiz, pela justiça [...] sempre paguei a pensão, pago até mais, nunca recorri da decisão. Nunca pedi revisão do valor que foi estabelecido. Inclusive, me propus, a pagar além da pensão, todas as despesas do Miguel com relação a saúde e educação". 

Veja Também

Bocardi brinca que terno encolheu após espectador dizer que ele engordou

Astro do K-Pop é encontrado morto aos 28 anos

Anitta condena ataques racistas a Ludmilla: "Criminosos covardes"

E o sertanejo continuou: "Isso não diz respeito a ninguém, só a meu filho. Pessoas estão me atacando achando que pago dois salários mínimos de pensão. Isso é até uma piada. Fiquei todos esses dias triste, ouvindo acusações que tenho recebido. Não condiz com a verdade. É muito, mas muito, muito acima disso".
"Quanto ao boletim de ocorrência, eu não tomo conhecimento. Até porque nunca fui chamado pela justiça ou pela polícia para falar sobre ele. Eu e a mãe do Miguel a gente já discutiu algumas vezes, mas em nenhum momento entrei na justiça pedindo a guarda do Miguel. Isso é muito fácil de provar", terminou o cantor. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados