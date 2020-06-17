Felipe Araújo desmente ex capixaba e fala de pensão: 'Pago até mais'

O músico Felipe Araújo segura o filho, Miguel Marchezi Araújo, durante cerimônia de batizado em Vitória, no Espírito Santo Crédito: Wanderson Lopes

Na última semana, a psicóloga capixaba já havia ido à web para falar sobre Felipe e, na ocasião, escreveu: "Vou ter que vir aqui de novo, me expor de novo para provar cada coisa que eu falei até agora. Por que, infelizmente, para algumas pessoas, não vale só a palavra da mulher. A gente tem que provar. Então, vou fazer isso".

Felipe, então, também usou seu perfil do Instagram para esclarecer: "Precisava vir a público me defender, sendo que diversas acusações e ataques estão sendo feitos a mim, com informações que são inverídicas. Gostaria de deixar bem claro que jamais, nunca, eu pedi a redução do valor de pensão alimentícia que foi estabelecido pelo juiz, pela justiça [...] sempre paguei a pensão, pago até mais, nunca recorri da decisão. Nunca pedi revisão do valor que foi estabelecido. Inclusive, me propus, a pagar além da pensão, todas as despesas do Miguel com relação a saúde e educação".

E o sertanejo continuou: "Isso não diz respeito a ninguém, só a meu filho. Pessoas estão me atacando achando que pago dois salários mínimos de pensão. Isso é até uma piada. Fiquei todos esses dias triste, ouvindo acusações que tenho recebido. Não condiz com a verdade. É muito, mas muito, muito acima disso".